افتتاح مركز علاج الطب الفيزيائي ومركز طب الأسنان في بيت المحامي

المركز الصحي في بيت المحامي

استقطاب أطباء جدد لتقديم خدمات طبية للمحامين وذويهم

هي مبادرة إستثنائية تثبت نقابة المحامين في بيروت من خلالها الوقوف الى جانب المحامي ومساعدته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث افتتح النقيب ناضر كسبار مركز علاج الطب الفيزيائي ومركز طب الأسنان بالإضافة الى التوسع في الخدمات والتخصصات الطبية التي يتم تقديمها في المركز الصحي عبر استقطاب نخبة من الأطباء العياديين ليقدموا خدماتهم للمحامين وذويهم.

فقد شهدت قاعة المؤتمرات في بيت المحامي لقاءً موسّعاً جمع النقيب كسبار مع الأطباء العياديين الجدد وعلى رأسهم البروفيسور جاك مخباط، وقدموا شرحاً حول اختصاصهم ومواعيد معايناتهم المجانية. قدّم اللقاء المحامية الأستاذة بيرلا سيف الجلخ بحضور رئيس المركز الصحي الأستاذ جهاد الشدياق وممثلة المركز الأستاذة رانيا حنّا عيسى الخوري وحشد كبير من المحامين والإعلاميين. وكان النقيب كسبار قد افتتح مركز لطب الأسنان يعمل فيه طبيبا أسنان يومياً وذلك بمبادرة وعمل دؤوب من اللجنة الفاعلة في المركز الصحي في النقابة برئاسة المحامي جهاد الشدياق، وهي خطوة مفيدة للمحامين بحيث ان المواعيد باتت بعد أسبوعين من تاريخ طلبها.

كما ان افتتاح مركز علاج الطب الفيزيائي في الطابق الثاني من بيت المحامي، من شأنه ان يسهم في مساعدة المحامين على العلاج داخله، الى جانب تخفيف الضغط على الصندوق التعاوني لهذه الجهة على أن يداوم طبيبان متخصصان يومياً.

أما الأطباء العياديين الذين سوف يقدمون خدماتهم للمحامين وذويهم فهم البروفيسور جاك مخباط، الدكتور عبدو سعد، الدكتور أنور شيّا، الدكتورة هلا كيلاني، الدكتورة رنا صقر، الدكتورة حكمت الحسيني، الدكتور ناجي القزّي، الدكتور سامر عبدو، الدكتور رالف الواق.

إضافة نوعية

على هامش اللقاء، التقت مجلة “المستشفى العربي” نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الذي أكد أن المركز الصحي بخدماته الجديدة والتوسعات التي حصلت يشكل قيمة مضافة من حيث النوعية والكمية؛ وقال: “ من حيث النوعية، فقد تمت إضافة خدمات طبية واختصاصات جديدة بإشراف أطباء هم نخبة في مجالات عملهم يقدمون خدماتهم مجاناً”. على صعيد الكمية، لفت النقيب كسبار الى أنه من ضمن تقديمات المركز الصحي الادوية التي كانت تُصرف بالسابق بكميات معقولة وبأنواع محددة؛ لكن اليوم ازدادت الكمية وكذلك نوعية الادوية. كما قمنا بافتتاح مركز طب الاسنان، حيث قدّم لنا أحد الأطباء الآلة مجاناً كما استحصلنا على كل ما يلزم من تجهيزات، والآن يوجد طبيبا أسنان يوميا؛ تعتبر هذه المبادرة مهمة للغاية لأنه حتى شركات التأمين لا تغطي الخدمات الطبية المتعلقة بالأسنان.

أما مركز العلاج الفيزيائي، فهو أيضا مبادرة مجانية من شأنها ان تخفف عن كاهل الصندوق التعاوني ما سيحقق وفراً كبيراً مع الوقت. النقيب كسبار توقف مطوّلا عند دور لجنة المركز الصحي وأعضائها الذين قاموا بجهد كبير من أجل الوصول الى هذا الإنجاز، فضلاً عن المتابعة اليومية والعمل الدؤوب للحفاظ على استمرارية عمل المركز وتلبية احتياجات المحامين وذويهم. فاللجنة مسؤولة عن رسم السياسات واستراتيجيات العمل لتنظيم الأمور ولتلبية احتياجات المحامين الذين يستفيدون من الخدمات الطبية. النقيب كسبار أشار في حديثه الى أن المركز الصحي موجود منذ العام 2014 حيث قام بإنشائه النقيب الأسبق جورج جريج. وأضاف: “اليوم وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان لاسيما على مستوى القطاع الصحي وما يعانيه المرضى، قرّرنا التوسع في الخدمات التي يقدمها المركز والعمل على تفعيلها تلبية لاحتياجات المحامين وللوقوف الى جانبهم لنثبت ان النقابة هي دوماً الى جانبهم”.