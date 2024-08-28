إنجاز للمرأة الإماراتية بعيدها الوطني وللاتحاد الدولي للمستشفيات بانتخاب الدكتورة منى تهلك رئيساً له

حققت دولة الإمارات وقطاعها الصحي والمرأة الإماراتية إنجازاً جديداً على المستوى الدولي بانتخاب الطبيبة الإماراتية، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، الدكتورة منى تهلك، رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات، كأول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب.

درست تهلك الطب في الكلية الملكية في إيرلندا، وبدأت مشوارها المهني في مستشفى لطيفة كاستشارية أمراض النساء والولادة وجراحة المناظير، وهي أيضاً أول مواطنة رئيسة قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى لطيفة، كما أنها رئيس لشعبة أمراض النساء والولادة في جمعية الإمارات الطبية.

وعلى الرغم من مناصبها الإدارية والقيادية، ظلت الدكتورة تهلك تمارس مهنتها ميدانياً في مستشفى لطيفة، الذي تترأسه، وتحضر عمليات الولادة والعمليات الجراحية، إضافة إلى المهام الإدارية.

وأكدت تهلك أن ثقة القيادة الرشيدة في بنات الإمارات كانت أكبر دافع لها، لبذل كل غالٍ ونفيس لخدمة الوطن، على الرغم من سنوات طويلة قضتها في الغربة، حيث كانت أول إماراتية تخصصت في أمراض النساء والولادة من مستشفى جونز هوبكنز، كما حصلت على المركز الأول في علم الأمراض من الكلية الملكية للجراحين، وأفضل معلم لطلبة الطب من مستشفى جونز هوبكنز، وثاني أفضل مدير تنفيذي جائزة التميّز والأداء الحكومي.

كما نشرت أبحاثاً كثيرة في تخصصها، وحصلت على درجة البروفيسور الإكلينيكي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الطبية.

وأهمية الاتحاد الدولي للمستشفيات في أنه يهدف ألى تحسين أداء مؤسسات الرعاية الصحية في العالم من خلال دعم المبادرات المحلية في مختلف البلدان والهادفة إلى تحسين جودة الأداء في مؤسساتها. ويقدم الاتحاد لأعضائه منصة دولية للتفاعل والتعاون والتبادل الحر للأفكار والخبرات والمعلومات بين مؤسساتهم الصحية، مما يساهم في تشكيل مستقبل أفضل…

مجلة “المستشفى العربي” التي يصيبها هذا الفخر تتوجه بالتهنئة للمرأة الإماراتية بيومها الوطني، وللصحة الإماراتية والعالمية بقيادتها من المميزين والمبدعين، وبالدعاء لدولة الإمارات بالاستمرار من نجاح إلى نجاح.