نيوز

إتفاقية تعاون بين جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومجلة المستشفى العربي

52

إتفاقية تعاون بين جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومجلة المستشفى العربي

تم اليوم في دبي توقيع إتفاقية تعاون بين جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وشركة AHMC المالكة لمجلةالمستشفى العربي، بهدف تمتين التعاون السابق بين الجهتين وتطويره لما فيه خدمة الصحة العربية عمومًا وتقديم الدعم المتبادل بين الجهتين المتعاونتين.

يهدف هذا التعاون من جانب المستشفى العربي، إلى تغطية نشاطات جمعية الإمارات للأمراض الجينية وأعمالها ومنجزاتها التي ترفد القطاع الصحي الإماراتي والعربي بالكثير مما يدعم تطوره ويخدم صحة الفرد والمجتمع.

وقع الإتفاقية من جانب جمعية الإمارات للأمراض الجينية رئيستها سعادة الدكتورة مريم مطر، ومن جانب شركة AHMC مديرها العام السيد سيمون شماس. وقد أكد الجانبان على أهمية هذا التعاون بناءً على ما نتج عنه سابقًا، وكذلك على ما يُنتظَر أن يقدِّمَه للجهتين الموقّعتين وللصحة عمومًا من دفع إلى مراتب ريادية جديدة.

52

مقالات ذات صلة

إنجازات مستدامة حققتها الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة لتحسين صحة المجتمع القطري

منذ 22 ساعة

وزارة الصحة العامة تحتفل بالأسبوع القطري العاشر لسلامة المرضى

منذ أسبوعين

خبراء ومسؤولون في وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والإدارة العامة للمرور يدعون إلى التركيز على السلامة المرورية مع عودة الطلاب إلى المدارس

منذ أسبوعين

إنجاز للمرأة الإماراتية بعيدها الوطني وللاتحاد الدولي للمستشفيات بانتخاب الدكتورة منى تهلك رئيساً له

منذ 4 أسابيع
جميع الحقوق محفوظة - مستشفى العربي
The Arab Hospital Magazine
زر الذهاب إلى الأعلى