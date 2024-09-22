إتفاقية تعاون بين جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومجلة المستشفى العربي

تم اليوم في دبي توقيع إتفاقية تعاون بين جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وشركة AHMC المالكة لمجلة “المستشفى العربي“، بهدف تمتين التعاون السابق بين الجهتين وتطويره لما فيه خدمة الصحة العربية عمومًا وتقديم الدعم المتبادل بين الجهتين المتعاونتين.

يهدف هذا التعاون من جانب المستشفى العربي، إلى تغطية نشاطات جمعية الإمارات للأمراض الجينية وأعمالها ومنجزاتها التي ترفد القطاع الصحي الإماراتي والعربي بالكثير مما يدعم تطوره ويخدم صحة الفرد والمجتمع.

وقع الإتفاقية من جانب جمعية الإمارات للأمراض الجينية رئيستها سعادة الدكتورة مريم مطر، ومن جانب شركة AHMC مديرها العام السيد سيمون شماس. وقد أكد الجانبان على أهمية هذا التعاون بناءً على ما نتج عنه سابقًا، وكذلك على ما يُنتظَر أن يقدِّمَه للجهتين الموقّعتين وللصحة عمومًا من دفع إلى مراتب ريادية جديدة.