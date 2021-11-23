أورجانون تلتزم بتسريع وتيرة التقدم في مجال صحة المرأة

عقدت شركة أورجانون العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، التي تُعنى بتحسين جودة وصحة حياة المرأة طوال حياتها في جميع أنحاء العالم، حلقة نقاش للقيادات الفكرية بعنوان “تسريع وتيرة التقدم في مجال صحة المرأة في جميع أنحاء العالم”، وذلك ضمن معرض إكسبو دبي 2020.

شارك في الجلسة، التي عقدت بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية، وجناح الولايات المتحدة، و Jhpiego وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، مجموعة من الخبراء العالميين والقيادات الفكرية والعديد من الضيوف البارزين من بينهم سعادة الدكتور أمين الأميري وميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي لمناقشة العوائق والفرص المتاحة للنهوض بصحة المرأة في المنطقة. وكان الحدث أيضًا مناسبة لإطلاق عمليات شركة أورجانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تعتبر شركة أورجانون الوحيدة على مستوى العالم التي تتمتع ببصمة عالمية عميقة تدور في فلك المرأة، حيث تمتلك حافظة متنوعة من المنتجات العلاجية والبدائل الحيوية والعلامات التجارية الراسخة والحلول التي يحتجنها بشكل عاجل.

وتلتزم باحتياجات المرأة الصحية اليومية مع التركيز على الصحة الإنجابية للمرأة والقضايا الصحية التي تتفرد بها والظروف التي تؤثر بشكل غير متناسب على حياتها ما بعد الإنجاب.

هذا وتضم محفظة أورجانون أكثر من 60 دواءً وعلاجًا متوفراً في أكثر من 140 سوقًا، وتعمل حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والسعودية، ومصر، ولبنان، والأردن، وتركيا، وأوكرانيا. تأتي مهمة أورجانون لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية للمرأة، تماشياً مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لإحقاق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تعليقًا على هذه المبادرة، قال رامي قوسا، نائب الرئيس المساعد لشركة أورجانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: ”يأتي النهوض بالرعاية الصحية للمرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في رأس قائمة أولوياتنا، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال تلبية احتياجاتهن غير الملبّاة وبناء مستقبل صحي ومشرق للمرأة والأسر والمجتمعات”. وأضاف: “نحرص على الاستفادة من بصمتنا العالمية والخبرات التي نملكها في العمل عن كثب مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة في القطاع، لقيادة عملية التحول في صحة المرأة، وإحداث نقلة نوعية بما يشمل كافة مراحل الحياة بدلاً من التركيز على الصحة الإنجابية فقط. وقمنا بتنظيم حلقة النقاش هذه لإنشاء منصة تفاعلية خاصة بهن بما يؤهلنا لنكون شريكاً موثوقاً عبر المنطقة”.

ناقش خبراء الرعاية الصحية والقيادات النسائية خلال الجلسة الكثير من المواضيع بما فيها العوائق الماثلة والفجوة الكبيرة في موضوع البيانات والتي تقف عائقًا أمام تحسين صحة المرأة، وكذلك الطرق المثلى لمراقبة مسيرة التقدم نحو تحقيق هدف الأمم المتحدة المستدام لإحقاق المساواة بين الجنسين.

تناول الخبراء أيضًا موضوع الاستثمارات في الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة التغيير من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا. وشارك في الجلسة الدكتورة سوزان فيدلر، المدير التجاري في أورجانون العالمية، والسيدة سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسيدة باثيل ميسيكا، رئيسة قسم الشبكات والشراكات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيدة ميرا بترون، مديرة التنوع الاجتماعي في Jhpeigo، والسيدة دينا الشنوفي، الرئيسة التنفيذية للاستثمار في Flat6Labs.

خلال حديثها في الجلسة، قالت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: “إن تلبية وفهم احتياجات الرعاية الصحية غير الملبّاة للمرأة حاجة ملحة لبلوغ هدف الأمم المتحدة المستدام في العام 2030 الرامي إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا. وتشير الإحصائيات إلى أن المرأة يمكن أن تضيف 28 تريليون دولار (أو 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) إلى الاقتصاد العالمي بحلول العام 2025، في حال تمت معالجة قضايا صحة المرأة، حيث يخولها ذلك، المشاركة بفعالية في سوق العمل. لذلك يسعدنا أن نرى أورجانون تركز على الاحتياجات الصحية للمرأة وتسريع وتيرة التقدم في مجال صحة المرأة في هذه المنطقة“.

من جانبها، قالت الدكتورة سوزان فيدلر، المدير التجاري في أورجانون جلوبال: “نبذل جهودًا حثيثة في الشركة من أجل الوصول إلى عالم تتمتع فيه كل امرأة بصحة وعافية جيدة. ونحن حريصون كشركة على الاستماع إلى النساء والتعرف على احتياجاتهن غير الملباة. وبهدف تحقيق هذه الغاية، سنعمل عن كثب مع المعنيين في الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص ومع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومجتمعات المرضى وغيرهم، لابتكار نماذج تشغيل فعالة ومتميزة لتعزيز وتحسين طرق تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرأة في جميع أنحاء المنطقة “.

بدورها، قالت الدكتورة سوسن الماضي، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان: “تركز جمعية أصدقاء مرضى السرطان على المرضى بشكل عام، ونؤمن بضرورة الاستماع إليهم والتعرف على احتياجاتهم من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة والتصدي للتحديات الماثلة في الرعاية الصحية للمرأة. ونرحب بإطلاق عمليات شركة أورجانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لما هناك من قواسم وقيم مشتركة بيننا”.

وفي إطار نموذج عمل أورجانون الحيوي ونهجها الريادي المتماشي مع التزامها بتسريع وتيرة التقدم في مجال صحة المرأة، أطلقت الشركة بالتعاون مع شركة Flat6Labs لإدارة التمويل الأساسي للشركات الناشئة برنامج Femtech Accelerator في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أول تعاون إقليمي رسمي للشركة في المنطقة. وستدعم هذه الشراكة الشركات الناشئة التي تقودها النساء وتحديدًا الشركات الناشطة في مجال تقديم الخدمات الرقمية في مجال الرعاية الصحية، وتساعدهم على تطوير المنتجات وقياس مدى ملاءمتها لاحتياجات السوق في مراحله الأولية.

كما ستشارك الشركات الناشئة المختارة في برنامج مكثف لمدة شهرين يشمل تدريبًا وتوجيهًا فرديًا من قبل خبراء القطاع الرائدين في هذا المجال، وكذلك برامج تدريبية افتراضية، وسيتم العمل على التوفيق بين الشركاء التقنيين والاستثماريين والتجاريين المحتملين.