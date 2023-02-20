“أوراكل سيرنر” تفوز بجائزة “الأفضل” من KLAS للعام الخامس على التوالي

أعلنت “أوراكل سيرنر”، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، اليوم عن نيلها جائزة “الأفضل” من KLAS للعام 2022 عن فئة السجل الطبي الإلكتروني للرعاية المركزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الخامس على التوالي. ويعكس هذا التكريم المكانة العالمية الرائدة للشركة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، ولا سيما في ظل تنامي الحاجة إلى تأسيس أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية الحديثة نظراً لارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتبني KLAS، الشركة الرائدة في مجال بيانات تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية، تقييمها استناداً إلى مجموعةٍ من المقابلات المعمقة مع العملاء والبيانات المأخوذة عنها خلال عامٍ كاملٍ والتي توضِّح آراء مزودي خدمات الرعاة الصحية، وقد احتلَّت “أوراكل سيرنر” المرتبة الأولى هذا العام بدرجة 86.7.

وقال أكرم سامي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “أوراكل سيرنر” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعمل “أوراكل سيرنر” على توفير نماذج تفاعل العملاء التي تضمن تعزيز الدعم وسرعة الاستجابة والارتقاء بمستويات المرونة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأطباء والمرضى. ويأتي هذا التكريم تمثيلاً لالتزامنا بتطوير الأنظمة الصحية لتحسين تجارب الرعاية ونتائجها على المجتمعات.”

ويعتمد نظام السجل الطبي الإلكتروني من “أوراكل سيرنر” على قاعدة بيانات واحدة لإنشاء منصة موحدة تشمل كافة البيانات السريرية والتشغيلية والإدارية، على أن تكون هذه المنصة مشتركة بين جميع منشآت الرعاية الصحية بما يتيح للأطباء إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية بسهولة وبالزمن الحقيقي وفي أي مكان. وتشمل ميزات هذه المنصة الربط بين المرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية وجهات السداد ومنشآت الرعاية الصحية العامة عبر الأنظمة الصحية، إضافةً إلى تمكين تبادل المعلومات بينها.

ومن جانبه، قال إيفرتون سانتوس، نائب رئيس الأبحاث الدولية في KLAS: “يستمر فريق “أوراكل سيرنر” في منطقة الشرق الأوسط بتحقيق أداءٍ متميز في دعم عملائهم، حيث تمكَّنوا عبر حرصهم على ضمان نجاح عملائهم من نيل عدد من جوائز “الأفضل” من KLASS في المنطقة. وقد استحقَّت “أوراكل سيرنر” هذه الجوائز بجدارة، إذ ينعكس تفوُّقها في ازدهار أعمال عملائها ممَّن يعتمدون نظام “ميلينيوم باورتشارت”.

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