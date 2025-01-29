تحقيق شهادات الآيزو المرموقة تعكس الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والتميز في الأداء

أبوظبي الدولية وفورميد : شركاء الابتكار في الرعاية الصحية

حققت شركة أبوظبي الدولية للخدمات الطبية وشركة فورميد للمستلزمات الطبية إنجازًا مميزًا بالحصول على شهادات الآيزو العالمية التي تعكس التزامهما الراسخ بالتميز في العمليات التشغيلية والاستدامة وسلامة مكان العمل. يعد هذا الإنجاز شهادة بارزة على الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في قطاع الرعاية الصحية. تأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تتبعها الشركة القابضة “مدين للاستثمارات”، والتي تشرف على إدارة الشركتين وتوجه استراتيجياتهما لتحقيق التميز.

في إنجاز نوعي يعكس التزامها بالجودة، حصلت شركة فورميد للمستلزمات الطبية على شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق يقدم منتجات وخدمات تفوق توقعات العملاء. هذا الاعتراف العالمي يؤكد تفاني الشركة في تقديم حلول طبية تلبي أعلى معايير الجودة. ويعكس ذلك التركيز على تحسين العمليات التشغيلية وضمان رضا العملاء في كل مراحل العمل.

أما بالنسبة لشركة أبوظبي الدولية للخدمات الطبية، فقد تمكنت من تحقيق شهادة نظام الإدارة المتكاملة التي تشمل مجموعة من الشهادات العالمية، وهي ISO 9001 لإدارة الجودة، ISO 14001 للإدارة البيئية، وISO 45001 للصحة والسلامة المهنية. هذه الشهادات تجسد التزام الشركة بالتميز في مختلف المجالات، بدءًا من تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، وصولاً إلى حماية البيئة وتعزيز سلامة موظفيها. إن تحقيق هذه المعايير يعكس الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

تم الحصول على هذه الشهادات بعد عمليات تدقيق صارمة أجرتها هيئات معتمدة، حيث تم تقييم جميع جوانب الأداء المؤسسي للشركتين. وقد أظهرت النتائج توافق العمليات التشغيلية مع المعايير الدولية، مما يؤكد التزام الشركتين بتحقيق الاستدامة والابتكار في تقديم الحلول الطبية. أثنى المدققون على استراتيجيات الشركتين المبتكرة التي تركز على تحقيق رضا العملاء وضمان استدامة العمليات.

يعكس هذا الإنجاز رؤية القيادة الاستراتيجية لشركة مدين للاستثمارات، التي تسعى لتعزيز مكانة شركاتها التابعة كشركات رائدة في قطاع الرعاية الصحية. وصرح المهندس تامر عقل، المدير العام لشركة مدين للاستثمارات، بفخره بهذا الإنجاز قائلاً إن الشهادات تمثل خطوة هامة في مسيرة التحسين المستمر والابتكار. وأضاف أن تحقيق هذه المعايير العالمية يعكس التزام الشركات التابعة لمدين بتقديم قيمة مضافة تساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

أوضح عقل أن هذه الإنجازات تعزز من قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق وتجاوز توقعات العملاء، مشيرًا إلى أن التركيز على الجودة والاستدامة ليس فقط هدفًا استراتيجيًا بل جزءًا أساسيًا من ثقافة الشركات. كما أكد على أهمية تحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة للموظفين، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز رفاهية القوى العاملة.

يعكس حصول الشركتين على هذه الشهادات التزامهما بدعم المبادرات الوطنية لدولة الإمارات التي تسعى لتعزيز الاستدامة والتميز في مختلف القطاعات. ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، تسهم الشركتان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم حلول مبتكرة تعزز جودة الحياة. يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تعزيز التنافسية وإرساء معايير جديدة للجودة في قطاع الرعاية الصحية.

بفضل الشهادات التي حصلت عليها، تؤكد الشركتان ريادتهما في مجال الالتزام بالمعايير العالمية، مما يعزز مكانتهما كشركاء موثوقين في تقديم الحلول الطبية. ويعكس ذلك التركيز المستمر على الابتكار وتحقيق الكفاءة التشغيلية. كما يعزز من قدرة الشركتين على تقديم حلول تتوافق مع احتياجات السوق وتتماشى مع تطلعات العملاء.

من خلال دمج الممارسات المستدامة في جميع عملياتها، تسعى الشركتان إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتبرز شهادة ISO 14001 للإدارة البيئية التزام أبوظبي الدولية للخدمات الطبية بتبني نهج مستدام يحافظ على الموارد ويقلل من النفايات. يعكس هذا الالتزام رؤية الشركتين في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

أما شهادة ISO 45001 للصحة والسلامة المهنية، فتؤكد التزام أبوظبي الدولية للخدمات الطبية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. يتجلى هذا الالتزام في اتخاذ تدابير استباقية لضمان سلامة الموظفين وتعزيز رفاهيتهم. تسهم هذه الجهود في تحسين الإنتاجية وتعزيز معنويات القوى العاملة.

يمثل النجاح في الحصول على هذه الشهادات علامة فارقة في مسيرة الشركتين، مما يعكس التزامهما بتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار. وتبرز هذه الإنجازات الدور الريادي الذي تلعبه أبوظبي الدولية للخدمات الطبية وفورميد في تقديم حلول طبية مبتكرة تساهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

تأسست شركة أبوظبي الدولية للخدمات الطبية عام 2002، وهي متخصصة في تقديم حلول طبية مبتكرة تغطي مجموعة واسعة من المعدات والخدمات الطبية. تعتمد الشركة على نهج يرتكز على الجودة والابتكار لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز رضاهم. من جانبها، تعد فورميد، التي تأسست عام 2007، شريكًا موثوقًا في تقديم حلول طبية متطورة تلبي متطلبات السوق المتغيرة باستمرار.

مع هذا الإنجاز، تعزز الشركتان مكانتهما كرواد في تقديم حلول طبية متكاملة تدعم الابتكار والجودة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه مدين للاستثمارات في قيادة شركاتها التابعة نحو التميز والابتكار.