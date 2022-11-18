متلازمة دي كورفان … سبب شائع لآلام الرسغ

د . خاندكار سموخ، إستشاري طب عظام في المستشفى الأهلي – قطر

ألم الرسغ من الأعراض الشائعة جدًا التي تصيب كثير من الأشخاص، ومع تزايد الإقبال على استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة، تحول الألم إلى مشكلة مرهقة ومزعجة للكثير من الناس. وقد أدت جائحة كوفيد– 19 إلى عودة ظهور هذه المشكلة بسبب لجوء معظم الجهات إلى العمل عبر الإنترنت.

من بين الأسباب الشائعة لألم الرسغ حالة تسمى التهاب غمد الوتر في الرسغ (متلازمة دي كورفان)، وهي حالة تم تشخيصها لأول مرة عام 1895 على يد الطبيب فريتز دي كيرفان. تحدث هذه الحالة عندما يتورّم الوتران الموجودان حول قاعدة الإبهام، حيث يؤدي هذا التورم إلى التهاب الأغماد (الأغلفة) التي تغطي الأوتار، وعادة ما يكون السبب في ذلك الاستخدام المتكرر للرسغ والإبهام.

الأعراض

تتمثل أبرز أعراض هذا المرض في الشعور بالألم في قاعدة الإبهام والرسغ، ويتفاقم الألم عند تحريك الإبهام والرسغ أو استخدامهما بشكل متكرر. وفي بعض الأحيان، قد ينتشر الألم حتى يصل إلى الساعد وربما يتسبب في حدوث تنميل في اليد والإبهام. ويعتبر التهاب غمد الوتر (متلازمة دي كيرفان) من الحالات الشائعة بين النساء بعد الحمل أو بعد إصابات الرسغ وكذلك التهاب المفاصل، كما أنه شائع في المهن التي تستلزم تحريك الإبهام والمعصم بشكل متكرر.

الفحوصات التشخيصية

يتم تشخيص المرض من خلال الاطلاع على التاريخ الصحي الشامل للمريض والفحص الإكلينيكي كما يتم إجراء اختبار فينكلشتاين بواسطة الطبيب لتشخيص هذه الحالة. وفي العادة ليس هناك حاجة لإجراء فحوصات الأشعة السينية.

العلاج

عادةً ما يتمثل مسار العلاج الأول في العلاج التحفظي أو العلاج بدون التدخل الجراحي، بما يشمل تناول الأدوية كالأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والجل (الهلام) الموضعي وجبائر المعصم / الإبهام لتخفيف الألم.

فضلًا عن ذلك، ربما يكون من المفيد إجراء العلاج الطبيعي للجزء المصاب. إذا فشل هذا العلاج، فإن أحد التدخلات الأولى هو حقن الستيرويد الموضعي في المكان المصاب، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الألم وتحسين الحركات. لكن إذا فشلت الحقن، يمكن إجراء عملية جراحية صغيرة للأوتار تحت تأثير التخدير المناسب، وهي جراحة يقوم فيها الجراح بفتح غمد الوتر الموجود حول الأوتار المُصَابة بِالتّضَيّق وعادة ما تكون هذه الجراحة بمثابة علاج دائم لهذه الحالة.