ما هي مخاطر كسر إبرة الأسنان

وتركها داخل قناة العصب السني أثناء وبعد الانتهاء من علاج عصب الأسنان؟

الدكتور حارث عماد الكاتب، قسم الاسنان – المستشفى الاهلي – قطر / عيادة المعالجات اللبية

في السنوات القليلة الماضية اكتسب علاج عصب الأسنان، أو ما يسمى علاج قناة الجذرأو فرع طب الأسنان المسمى العلاج اللبي، مكانة بارزة في طب الأسنان وانتقل الكثير من أطباء الأسنان من قلع الأسنان إلى إنقاذها من خلال علاج قناة الجذر؛ الأسباب وراء ذلك هي توافر المعرفة، التكنولوجيا، زيادة وعي المريض، تقبل علاج جذور الأسنان والرغبة المتزايدة بين جميع الناس في الحفاظ على أسنانهم.

هناك أيضًا العامل النفسي لدى المرضى حول قلع الأسنان حيث يعد علاج قناة الجذر طريقة أكثر أمانًا نسبيًا لعلاج الأسنان مقارنةً بالقلع ومع ذلك حتى المعالجة اللبية ليست خالية تمامًا من المضاعفات.

أحد هذه المضاعفات هو كسر ابرة الاسنان أو ما يسمى بالمثقب اللبي داخل قناة جذر السن والمثقب اللبي هو مثقب دوار يستخدم لتنظيف قناة جذر السن وتهيئتها للحشو اللبي وفي العادة يريد المريض معرفة ما إذا كان الملف المكسورسوف يسبب له مشكلة صحية خطيرة أم لا؟ وهل ستنتقل هذه الأداة إلى جزء آخر من فمه أو إلى مكان ما من جسمه إذا تُركت داخل السن؟

الجواب على هذا السؤال: