ما بعد التكميم : النظام الغذائي وأهم التعليمات

أفياء المصري، كبيرة أخصائيي التغذية مديرة مركز حمية في المستشفى الأهلي – قطر

يعتبر النظام الغذائي ضروري بعد إتمام عملية تكميم المعدة وذلك بهدف المساعدة على التعافي والتكيف مع الجراحة، إلى جانب تعزيز فقدان الوزن ومنع المضاعفات.

يبدأ النظام الغذائي بعد تكميم المعدة بالاعتماد على السوائل الصافية فقط ثم الانتقال تدريجيًّا إلى السوائل الكثيفة، ثم الأطعمة المهروسة، وصولاً إلى الأطعمة الصلبة. في البداية، قد تجد أنك تشعر بالشبع بسرعة كبيرة، وقد لا تشعر بالجوع، وهذا أمر طبيعي تمامًا، حيث ستتحسن شهيتك تدريجياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

هذه الإرشادات عامّة، ولكن يجب أن تسأل طبيبك عمّا يناسبك، فقد يوصيك بنصائح أخرى حسب حالتك. وبشكل عام، يمكن اتباع نهج التجربة والخطأ لتصل إلى ما يناسبك.

الأسبوع 1: السوائل الصافية

ابدأ برشفات صغيرة من السوائل الصافية تمامًا، مثل: الماء، والمرق، والأعشاب والشاي بدون كافيين، والعصائر الطبيعية، وإن كانت صناعية فبدون سكّر، حتّى تحاول الوصول إلى 2 لتر من السوائل يوميًّا، وبمعدل 1-2 كوب صغير كل ساعة.

توقّف عندما تشعر بالشبع، ولا تشرب أكثر من حاجتك فهذا يضرّك، وإذا كنت تعاني من الألم أو الانزعاج أو التقيؤ، فتناول رشفات أقل، واترك وقتًا أطول بينها.

تجنب المشروبات السكرية، والحمضية، والغازية، والمحتوية على الكافيين.

الأسبوع 2: السوائل الكثيفة

ستنتقل إلى نظام غذائي كامل من السوائل الكثيفة، مثل منتجات الألبان (الشنينة، والحليب الخالي من الدسم)، والشوربات السميكة (شوربة العدس، الفطر، الشوفان).

خلال هذه الفترة، قد تشعر بزيادة شهيتك، وهذا أمر طبيعي تمامًا، ولكنه ليس سببًا لتناول الأطعمة الصلبة، فلا يزال جسمك غير قادر على التعامل معها.

الأسبوع 3–4: الأطعمة المهروسة

بعد تقبّل جسمك السوائل، يمكنك البدء بتناول الأطعمة المهروسة، قليلة الدسم، والخالية من السكر، وبقوام مشابه للزبادي، ضمن 4-6 وجبات صغيرة كل يوم، يحتوي كل منها على 2-3 ملاعق طعام، ويمكن زيادة ذلك تدريجيا.

تأكد من تناول الطعام ببطء، ومضغه جيدًا، وتقسيمه إلى جزيئات أصغر، فلا يجب أن يكون هناك أي قطع صلبة أو قشور، واستمر في شرب ما يصل إلى 2 لتر يوميًّا من السوائل، على أن يكون ذلك بين الوجبات وليس معها. من خيارات الأطعمة المتاحة:

السمك المطبوخ والمهروس .

البيض المخفوق أو المسلوق .

الحساء .

الجبن .

عصائر الفواكه مع قطع مهروسة .

الفواكه المهروسة مثل الموز أو المانجو أو الأفوكادو .

الزبادي .

المهلبية، والكاسترد، والجلي .

لا تتناول اللحم، والدجاج، والخبز، واستمر في تجنب المشروبات الغازية والكافيين.

الأسبوع 5-8: الأطعمة الليّنة

يمكنك إدخال الأطعمة اللينة تدريجيًا، مثل الخضار المطبوخة، والفواكه الطرية، والجبن، والدجاج واللحوم الخالية من الدهون، بالإضافة إلى الأطعمة التي كنت تتناولها خلال الفترة السابقة، لكن دون الحاجة إلى هرسها، على أن تكون طرية بدرجة كافية لتتفكك عند الضغط عليها بالشوكة أو الملعقة.

تناول 3-4 وجبات صغيرة على مدار اليوم، بمعدل نصف كوب لكل وجبة، على شكل لقمات صغيرة، وامضغها جيّدًا قبل البلع، واشرب ما يصل إلى 2 لتر يوميًا من السوائل بين الوجبات.

بعد الأسبوع 8: الأكل الطبيعي

إليك بعض النصائح في الأسبوع الثامن وما بعده:

تناول الأطعمة العادية، طالما أنها صحية ومغذية، ويوصى بالأطعمة الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون والألياف، ومنخفضة السكر، ومعتدلة الكربوهيدرات .

إمضغ الطعام جيدًا وببطء، وخذ وقتك في تناول الوجبة، لتجنب متلازمة الإغراق بسبب دخول كميات كبيرة من الطعام بسرعة إلى الأمعاء .

اشرب الماء، على أن يكون شرب السوائل بين الوجبات وليس إلى جانبها، واختر الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الفواكه والخضروات .

إحصل على 60-80 جرامًا من البروتين يوميًا، من ضمن الأطعمة أو المشروبات الطبيعية، أو بإضافة مسحوق مكملات البروتين إلى العصائر أو الحساء أو الحليب .

بشكل عام، إذا وجدت أنك تواجه صعوبة في تحمل قوام الأطعمة في أي مرحلة، فارجع إلى المرحلة السابقة لمدة يومين إضافيين، ثم حاول مرة أخرى، وراقب مستويات الفيتامينات والعناصر الغذائية لتجنّب نقصها، وقد تكون بحاجة إلى استخدام بعض المكملات مثل الحديد، والكالسيوم، وفيتامين ب 12، وفيتامين د. يصمّم أخصائيو التغذية ذوو الخبرة لدينا في مركز حمية في المستشفى الأهلي في التغذية خططًا تناسب احتياجاتك الفريدة بعد عملية تكميم المعدة.

المشروبات والأطعمة الممنوعة بعد تكميم المعدة

يوصى بتجنب الأطعمة والمشروبات التالية بعد العملية الجراحية، وربما حتى على المدى الطويل: