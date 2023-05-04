شهادات الإعتماد للمستشفيات
شهادات الإعتماد للمستشفيات
منهجية عمل رئيسية لضمان جودة خدمات الرعاية الصحية
شهادة الإعتماد الدولية هي وثيقة رسمية صادرة عن جهة عالمية مستقلّة وموثوق بها تقر وتثبت أن هذا المستشفى قد استوفى الشروط والمعايير التي تجعله مؤهّلاً لتقديم خدمات صحية للمرضى، وذلك بعد مراجعة عمليّات ومرافق المنشأة الطبية والتأكد من قيامها بتطبيق وظائفها بما يتوافق مع المعايير العالمية.
تساعد هذه الشهادات المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية على الإرتقاء بأدائها ووضع جلّ تركيزها على نوعية الخدمة المقدّمة للمرضى، فتصبح مخوّلة للحصول على اعتراف عام بتحقيق معايير الإعتماد، لكن ذلك يتم بعد أن تخضع لمسح خارجي مستقل لمستوى الأداء والمعايير المتبعة ضمن أروقتها. إن حصول المستشفى على واحدة من شهادات الاعتماد المعمول به عالمياً، يعني أنه تمكّن من تخطّي المعايير الصارمة والصعبة ولكن ليست مستحيلة. هذا الإعتماد هو أشبه بعملية تقييم ذاتي وكذلك تقييم من الجهات الخارجية لتحديد مستوى أدائها بدقة في ما يتعلق بالمعايير المعمول بها وتنفيذ طرق التحسين المستمر التي تلبي توقعات المرضى لأنهم يستحقون الحصول على أفضل الخدمات الطبية.
أهمية الجودة في المستشفى
تعتبر الجودة من أهم مقومات خدمات الرعاية الصحية، فالتركيز المستمر على الجودة وسلامة المرضى من خلال سعي المستشفيات الى تطبيق معايير عالمية تحوّل اليوم الى منهجية عمل رئيسية التي تعتمد عليها دول العالم كافة لضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وضمان سلامتهم.
إن أهمية نظام الاعتماد والجودة في مجال الرعاية الصحية يحظى بخصوصية وأهمية بالغة كونه يتعامل مع العنصر البشري وهو المريض بالدرجة الأولى وكذلك الكوادر البشرية من أطباء وممرضين وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية، الأمر الذي يجعل تطبيق نظم الجودة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأداء البشري.
إن تطبيق معايير الجودة الدولية في المؤسسات الصحية له الأثر الأكبر في تحسين ثقافة المرضى وسلامتهم فضلاً عن التحسين المستمر في الخدمات الطبية المقدّمة ضمن هذه المؤسسات، بحيث يعمل الجميع من أجل تحقيق المزيد من النجاحات وإدخال المزيد من التطورات من أجل تحسين نتائج الأداء النهائية؛ كل ذلك يساعد على تقليل نسب العدوى في المستشفيات وتقليل نسبة المضاعفات والأخطاء الطبية التي تحصل في معظم مؤسسات العالم الصحية. تعتمد الجودة كذلك على تقييم شامل لمستوى الجودة من خلال وضع معايير علمية لكل مستوى من مستويات الرعاية الصحية يتم تصميمها بناء على أفضل الممارسات المتاحة في مؤسسات الرعاية الطبية المتميزة حول العالم حسبما يحدده الخبراء والجمعيات المهنية ونتائج البحث العلمي. هذه المعايير والمقاييس تم وضعها من قبل منظمات عالمية فأصبحت تُستخدم كمقياس لكفاءة الوحدات الصحية في محاولة لتحقيق مستوى العلاج والخدمة في المستشفيات على المستوى المحلي والعالمي. إن حصول المستشفى على شهادة اعتماد عالمية يعزز سمعتها ويشجع المرضى على ارتيادها ويساعد على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية للعمل ضمن أروقتها.
كما تساعد شهادات الاعتماد أي مستشفى او منشأة طبية في رفع مستوى الإجراءات السّريرية والجراحيّة ويصقل كفاءة الموظفين من خلال تطوير معرفتهم المتعلّقة بالممارسات الأساسيّة، وتسهم كذلك في رفع مستوى المعرفة ومناقشة أفضل الممارسات مع المُؤسّسات الطّبيّة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة الى تزويد المنظّمات الطبية بكفاءة أساسية في اختيار الإجراءات بناءً على أساس الرعاية الفضلى للمرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ومن أبرز فوائد اعتماد المستشفيات تحسين النظم الصحية واستخدام عملية الإعتماد في إحداث تغييرات في الممارسة وتحسين جودة الرعاية المقدَّمة للمرضى.
من الفوائد والميزات التي يمكن أن تحققها هذه المنظمات عند تطبيقها معايير الجودة إجراء العمليات بكافة مستوياتها وفق أساليب وتعليمات عمل متطورة وموثقة ومراقبة باستمرار، واتخاذ كافـة إجراءات السـلامة والأمان ومتطلبات الوقايـة في مرافق ومنشآت المؤسسة مع التأكيد على الأماكن الحساسة مثل غرف العمليات وتغيير الجروح. كما تهدف شهادات الجودة إلى ضمان التحسين المستمر للأداء عبر تحديث الوسائل والأجهزة والمعلومات وتطوير الأقسام كافة باستمرار وفق آخر التطورات والمستجدات العلمية والطبية والتقنية التي تساعد المنظمة في تقديم خدمات متطورة، وضمان قيام المنظمة بإجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية لأنظمة الجودة وكذلك للوسـائل والأجهزة والمعدات والمنشآت العامة فيها.