شهادات‭ ‬الإعتماد‭ ‬للمستشفيات‭ ‬

منهجية‭ ‬عمل‭ ‬رئيسية‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية

شهادة‭ ‬الإعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ ‬وثيقة‭ ‬رسمية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬جهة‭ ‬عالمية‭ ‬مستقلّة‭ ‬وموثوق‭ ‬بها‭ ‬تقر‭ ‬وتثبت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى‭ ‬قد‭ ‬استوفى‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬مؤهّلاً‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬للمرضى،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬عمليّات‭ ‬ومرافق‭ ‬المنشأة‭ ‬الطبية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬قيامها‭ ‬بتطبيق‭ ‬وظائفها‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

تساعد‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬الإرتقاء‭ ‬بأدائها‭ ‬ووضع‭ ‬جلّ‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدّمة‭ ‬للمرضى،‭ ‬فتصبح‭ ‬مخوّلة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬اعتراف‭ ‬عام‭ ‬بتحقيق‭ ‬معايير‭ ‬الإعتماد،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬لمسح‭ ‬خارجي‭ ‬مستقل‭ ‬لمستوى‭ ‬الأداء‭ ‬والمعايير‭ ‬المتبعة‭ ‬ضمن‭ ‬أروقتها‭. ‬إن‭ ‬حصول‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬الاعتماد‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬عالمياً،‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬تخطّي‭ ‬المعايير‭ ‬الصارمة‭ ‬والصعبة‭ ‬ولكن‭ ‬ليست‭ ‬مستحيلة‭. ‬هذا‭ ‬الإعتماد‭ ‬هو‭ ‬أشبه‭ ‬بعملية‭ ‬تقييم‭ ‬ذاتي‭ ‬وكذلك‭ ‬تقييم‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الخارجية‭ ‬لتحديد‭ ‬مستوى‭ ‬أدائها‭ ‬بدقة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمعايير‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬وتنفيذ‭ ‬طرق‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬توقعات‭ ‬المرضى‭ ‬لأنهم‭ ‬يستحقون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭.‬

أهمية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬المستشفى

تعتبر‭ ‬الجودة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مقومات‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬فالتركيز‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬وسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سعي‭ ‬المستشفيات‭ ‬الى‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭ ‬تحوّل‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬منهجية‭ ‬عمل‭ ‬رئيسية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كافة‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمرضى‭ ‬وضمان‭ ‬سلامتهم‭.‬

إن‭ ‬أهمية‭ ‬نظام‭ ‬الاعتماد‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬يحظى‭ ‬بخصوصية‭ ‬وأهمية‭ ‬بالغة‭ ‬كونه‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬وهو‭ ‬المريض‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وكذلك‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬وممرضين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬تطبيق‭ ‬نظم‭ ‬الجودة‭ ‬مرتبطاً‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً‭ ‬بالأداء‭ ‬البشري‭. ‬

إن‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ثقافة‭ ‬المرضى‭ ‬وسلامتهم‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المقدّمة‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بحيث‭ ‬يعمل‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬وإدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬نتائج‭ ‬الأداء‭ ‬النهائية؛‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬نسب‭ ‬العدوى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬وتقليل‭ ‬نسبة‭ ‬المضاعفات‭ ‬والأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬مؤسسات‭ ‬العالم‭ ‬الصحية‭. ‬تعتمد‭ ‬الجودة‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬شامل‭ ‬لمستوى‭ ‬الجودة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬علمية‭ ‬لكل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬يتم‭ ‬تصميمها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المتميزة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬حسبما‭ ‬يحدده‭ ‬الخبراء‭ ‬والجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬ونتائج‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭. ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬والمقاييس‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمات‭ ‬عالمية‭ ‬فأصبحت‭ ‬تُستخدم‭ ‬كمقياس‭ ‬لكفاءة‭ ‬الوحدات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬العلاج‭ ‬والخدمة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭. ‬إن‭ ‬حصول‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬اعتماد‭ ‬عالمية‭ ‬يعزز‭ ‬سمعتها‭ ‬ويشجع‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬ارتيادها‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬البشرية‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬أروقتها‭.‬

كما‭ ‬تساعد‭ ‬شهادات‭ ‬الاعتماد‭ ‬أي‭ ‬مستشفى‭ ‬او‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الإجراءات‭ ‬السّريرية‭ ‬والجراحيّة‭ ‬ويصقل‭ ‬كفاءة‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬معرفتهم‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالممارسات‭ ‬الأساسيّة،‭ ‬وتسهم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعرفة‭ ‬ومناقشة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬مع‭ ‬المُؤسّسات‭ ‬الطّبيّة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تزويد‭ ‬المنظّمات‭ ‬الطبية‭ ‬بكفاءة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الإجراءات‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الرعاية‭ ‬الفضلى‭ ‬للمرضى‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لهم‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬فوائد‭ ‬اعتماد‭ ‬المستشفيات‭ ‬تحسين‭ ‬النظم‭ ‬الصحية‭ ‬واستخدام‭ ‬عملية‭ ‬الإعتماد‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬الممارسة‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬المقدَّمة‭ ‬للمرضى‭. ‬

من‭ ‬الفوائد‭ ‬والميزات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحققها‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬عند‭ ‬تطبيقها‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬إجراء‭ ‬العمليات‭ ‬بكافة‭ ‬مستوياتها‭ ‬وفق‭ ‬أساليب‭ ‬وتعليمات‭ ‬عمل‭ ‬متطورة‭ ‬وموثقة‭ ‬ومراقبة‭ ‬باستمرار،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافـة‭ ‬إجراءات‭ ‬السـلامة‭ ‬والأمان‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الوقايـة‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬ومنشآت‭ ‬المؤسسة‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬الأماكن‭ ‬الحساسة‭ ‬مثل‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬وتغيير‭ ‬الجروح‭. ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬شهادات‭ ‬الجودة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬للأداء‭ ‬عبر‭ ‬تحديث‭ ‬الوسائل‭ ‬والأجهزة‭ ‬والمعلومات‭ ‬وتطوير‭ ‬الأقسام‭ ‬كافة‭ ‬باستمرار‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬العلمية‭ ‬والطبية‭ ‬والتقنية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متطورة،‭ ‬وضمان‭ ‬قيام‭ ‬المنظمة‭ ‬بإجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والتصحيحية‭ ‬لأنظمة‭ ‬الجودة‭ ‬وكذلك‭ ‬للوسـائل‭ ‬والأجهزة‭ ‬والمعدات‭ ‬والمنشآت‭ ‬العامة‭ ‬فيها‭.‬