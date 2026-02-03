دار النشر الدوائية (Pharmaceutical Press) تشارك أكثر أنواع أخطاء الأدوية شيوعًا

ما هي أخطاء الأدوية؟

يُعرَّف خطأ الدواء بأنه: أي حدث يمكن الوقاية منه يؤدي أو قد يؤدي إلى استخدام غير مناسب للدواء أو إلى إلحاق ضرر بالمريض، وذلك عندما يكون الدواء تحت إشراف أحد مقدمي الرعاية الصحية أو المريض أو المستهلك.¹

تحدث أخطاء الأدوية بشكل متكرر في المنظومات الصحية حول العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن ما يقارب 50% من الضرر الذي يمكن الوقاية منه والذي يصيب المرضى عالميًا، يعود إلى الاستخدام غير المناسب للأدوية والعلاجات الأخرى. ويمكن أن يكون ربع هذا الضرر القابل للوقاية شديدًا أو حتى مهدِّدًا للحياة.¹،²

تحدث أخطاء الأدوية عندما تؤثر هشاشة أنظمة استخدام الدواء أو العوامل البشرية في الإجراءات. وباعتبارها سببًا رئيسيًا للضرر الذي يمكن تجنبه لدى المرضى، قدّرت دراسة حديثة وجود 237 مليون خطأ دوائي سنويًا في إنجلترا. ويُعتقد أن الغالبية العظمى منها ذات احتمال ضئيل أو معدوم لإحداث ضرر، إلا أن 66 مليونًا منها (28%) تُعد ذات أهمية محتملة.³

ومن الجيّد أنه مع تزايد الوعي بحجم المشكلة، بات هناك تركيز على ترسيخ ثقافة السلامة في الأنظمة الصحية. فمن خلال التعليم المناسب، والسياسات الفعّالة، وأدوات الوصف الدوائي، وأنظمة الإبلاغ والتعلّم، يمكن تقليل الأخطاء وحماية المرضى.

ما أكثر أنواع أخطاء الأدوية شيوعًا؟

يمكن أن تقع أخطاء الأدوية في أي مرحلة من مراحل استخدام الدواء. وتشير معظم الدراسات إلى خمسة أنواع رئيسية من الأخطاء، وهي: الأخطاء المرتبطة بالوصف الطبي، أو النسخ (التدوين)، أو التحضير أو الصرف، أو الإعطاء، أو المتابعة والمراقبة. كما أشار آرونسون إلى أن الأخطاء قد تحدث أيضًا أثناء عملية تصنيع الدواء، مثل وضع ملصقات غير صحيحة على العبوات أو وجود شوائب غير مقصودة.⁵ يُعدّ تحديد وقياس أكثر أنواع أخطاء الأدوية شيوعًا أمرًا صعبًا، نظرًا لمحدودية الأدلة البحثية، ولأن العديد منها يمر دون ملاحظة أو إبلاغ. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن أخطاء وصف الدواء وإعطائه ومراقبته هي الأكثر شيوعًا.¹

أخطاء إعطاء الدواء

قد تشمل أخطاء إعطاء الدواء استخدام طريقة إعطاء خاطئة، أو إعطاء الدواء للمريض الخطأ، أو استخدام جرعة أو معدل إعطاء خاطئ. ويبلغ معدل انتشار هذه الأخطاء عالميًا حوالى 22%، وفقًا لمراجعة منهجية أجرتها منظمة الصحة العالمية.¹

ومن المرجح أن تمثل مطالبات التعويض الناتجة عن أخطاء الأدوية قمة جبل الجليد فقط. فقد أظهر تحليل مطالبات أخطاء الأدوية على مدى خمس سنوات (من أبريل 2015 إلى مارس 2020) أنه من أصل 487 مطالبة تمت تسويتها ودُفعت عنها تعويضات، كان 45% منها مرتبطًا بأخطاء الإعطاء. وفي 27% من هذه الحالات أُعطيت جرعة خاطئة، وفي 18% أُعطي دواء خاطئ، وفي 15% استُخدمت طريقة إعطاء خاطئة.⁷

أخطاء الوصف الطبي

تشكل أخطاء الوصف الطبي نسبة كبيرة من مجمل أخطاء الأدوية، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن معدلها قد يصل إلى 53%.¹ وقد تحدث هذه الأخطاء في أي جزء من عملية الوصف، وتشمل الوصف غير الرشيد أو غير المناسب أو غير الفعّال، والنقص أو الزيادة في الوصف، وكذلك الأدوية التي تُغفل أو تتأخر.⁸

الوقاية من أخطاء الأدوية

يمكن أن تحدث الأخطاء القابلة للوقاية لأسباب عديدة، بدءًا من عدم وضوح الوصفات الطبية، أو نقص سجلات المرضى في ما يتعلق بالمعلومات حول الأدوية الموصوفة بالتزامن، أو الاستجابة السابقة للعلاج، أو حالة الحساسية، وصولًا إلى الاختيار غير الصحيح للدواء أو الجرعة، أو الخلط بين أدوية متشابهة في الشكل أو الاسم. ومع كثرة العوامل المؤثرة، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع؛ بل يتطلب الأمر مقاربات مخصّصة لفهم المخاطر والتخفيف منها. ويمكن للأنظمة المحسّنة، مثل الوصف الإلكتروني والصرف الآلي، أن تساعد في خفض معدلات الأخطاء.

ويُعدّ الإبلاغ عن جميع أخطاء الأدوية والحوادث الوشيكة، بغض النظر عما إذا كان المريض قد تضرر أم لا، ووضع آليات للتحقيق في البيانات وتحليلها، أمرًا بالغ الأهمية. فمن خلال بناء قاعدة بيانات أساسية، تستطيع الأنظمة الصحية فهم كيفية حدوث الأخطاء وكيفية الوقاية منها بشكل أفضل.

“ازداد استخدام الأدوية نتيجةً لزيادة الالتزام بالإرشادات العلاجية القائمة على الأمراض. إلا أن هذه الزيادة في الاستخدام تُؤدي أيضاً إلى زيادة المخاطر والأخطاء والآثار الجانبية المرتبطة بالأدوية، والتي يُمكن الحد منها أو حتى الوقاية منها من خلال تحسين أنظمة وممارسات استخدام الأدوية”. (منظمة الصحة العالمية، العلاج بدون ضرر، 2023).¹

إن ترسيخ ثقافة السلامة في النظام الصحي أمر ضروري لضمان سلامة الأدوية. ومع التعليم والدعم والأدوات اللازمة، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية أن يقوموا بدور كبير في ضمان ممارسات آمنة.

تجمع منصة MedicinesComplete معلومات دوائية مُحدَّثة بانتظام وإرشادات خبراء حول استخدام الأدوية وإعطائها في مكان واحد، بما يساعد المتخصصين الصحيين على استخدام الأدوية بأمان وتجنّب أخطاء الأدوية.

