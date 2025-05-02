خشونة الركبة : التشخيص والعلاج

الدكتور ماهر يوسف، استشاري جراحة العظام في المستشفى الأهلي / قطر

تُعد خشونة الركبة (الفُصال العظمي) من الحالات التنكسية الشائعة التي تؤثر على المفصل، وتسبب الألم، والتيبّس، وصعوبة الحركة. وعندما لا تكون العلاجات التحفظية مثل المسكنات أو العلاج الطبيعي كافية، قد تُستخدم الحقن داخل المفصل كجزء من خطة العلاج. تساعد هذه الحقن في تقليل الالتهاب، وتخفيف الألم، وفي بعض الحالات، تحفيز إصلاح الأنسجة. من أشهر أنواع الحقن المستخدمة: حقن الكورتيزون، حمض الهيالورونيك، البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، وحقن الخلايا الجذعية.

1. حقن الكورتيزون

تُعد حقن الكورتيزون الخيار الأكثر استخدامًا لعلاج خشونة الركبة، وفقًا لتوصيات الأكاديمية الأميركية لجراحي العظام (AAOS). وتُفيد هذه الحقن بشكل خاص في حالات التورم وتجمّع السوائل داخل المفصل.

نقاط مهمة:

تأثير سريع : يشعر معظم المرضى بالتحسن خلال يوم إلى يومين من الحقن .

يشعر معظم المرضى بالتحسن خلال يوم إلى يومين من الحقن مدة التحسن : يستمر تأثير الحقن عادة بين 6 إلى 12 أسبوعًا .

يستمر تأثير الحقن عادة بين إلى أسبوعًا عدد المرات المسموح بها : لا يُنصح بتكرار الحقن أكثر من 3-4 مرات سنويًا لتجنب التأثير السلبي على الغضروف .

لا يُنصح بتكرار الحقن أكثر من مرات سنويًا لتجنب التأثير السلبي على الغضروف الآثار الجانبية : قد تشمل الألم أو التورم المؤقت في موضع الحقن، وتغيّر لون الجلد، وضعف العضلات أو الأربطة في حال الاستخدام المتكرر .

2. حقن حمض الهيالورونيك ( الجيلاتينية أو الزيتية )

يعمل حمض الهيالورونيك على إعادة التزليق الطبيعي داخل المفصل، الذي يتناقص في حالات خشونة الركبة، مما يخفف الاحتكاك ويحسّن الحركة.

نقاط مهمة:

الوظيفة : يوفّر مادة لزجة لتليين المفصل وتقليل الاحتكاك .

يوفّر مادة لزجة لتليين المفصل وتقليل الاحتكاك متى يُستخدم : يُقترح في حال عدم فعالية المسكنات أو وجود موانع لاستخدام الكورتيزون .

يُقترح في حال عدم فعالية المسكنات أو وجود موانع لاستخدام الكورتيزون الفعالية : الأدلة متضاربة؛ بعض الدراسات تدعم فاعليته بشكل معتدل، وأخرى لم تجد له تأثيرًا كبيرًا .

الأدلة متضاربة؛ بعض الدراسات تدعم فاعليته بشكل معتدل، وأخرى لم تجد له تأثيرًا كبيرًا عدد الحقن : تختلف حسب النوع؛ بعضها يُعطى مرة واحدة، وأخرى أسبوعيًا لمدة تصل إلى 5 أسابيع مثل (Synvisc ، Hyalgan ، Durolane).

تختلف حسب النوع؛ بعضها يُعطى مرة واحدة، وأخرى أسبوعيًا لمدة تصل إلى أسابيع مثل ، ، الآثار الجانبية : ألم أو احمرار أو تورم خفيف في المفصل، وتُعتبر آمنة عمومًا لأنها مادة طبيعية بالجسم .

3. حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)

تقوم هذه التقنية على سحب عينة من دم المريض، ومعالجتها للحصول على تركيز مرتفع من الصفائح الدموية، ثم حقنها داخل المفصل.

نقاط مهمة:

الآلية : تحتوي الصفائح على عوامل نمو تساعد على شفاء الغضروف وتقليل الالتهاب .

تحتوي الصفائح على عوامل نمو تساعد على شفاء الغضروف وتقليل الالتهاب الفعالية : لا تزال محل جدل؛ بعض الدراسات أظهرت فوائد، وأخرى لم تُثبت فاعليتها . لذلك لا تُعتبر من العلاجات الروتينية بعد .

لا تزال محل جدل؛ بعض الدراسات أظهرت فوائد، وأخرى لم تُثبت فاعليتها لذلك لا تُعتبر من العلاجات الروتينية بعد التكلفة : غالبًا مرتفعة وغير مغطاة بالتأمين .

غالبًا مرتفعة وغير مغطاة بالتأمين السلامة : نادرة الآثار الجانبية لأنها مستخلصة من دم المريض نفسه .

4. حقن الخلايا الجذعية

تعتمد هذه الحقن على استخدام خلايا جذعية قادرة على التحول إلى خلايا غضروفية بهدف إصلاح المفصل المتضرر.

نقاط مهمة:

الآلية : تملك الخلايا الجذعية القدرة على ترميم الأنسجة، وتقليل الالتهاب عند حقنها في المفصل .

تملك الخلايا الجذعية القدرة على ترميم الأنسجة، وتقليل الالتهاب عند حقنها في المفصل الفعالية : غير مثبتة علميًا حتى الآن، وعدد قليل فقط من الخلايا ينجو داخل المفصل بعد الحقن .

غير مثبتة علميًا حتى الآن، وعدد قليل فقط من الخلايا ينجو داخل المفصل بعد الحقن التوصيات : لا تُوصى بها حاليًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعدم كفاية الأدلة على فعاليتها وسلامتها .

لا تُوصى بها حاليًا من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعدم كفاية الأدلة على فعاليتها وسلامتها التكلفة : عالية وغالبًا غير متاحة كخيار علاجي روتيني .

توصيات الخبراء

في الوقت الحالي، تُعد حقن الكورتيزون الخيار الأكثر موثوقية لعلاج نوبات الألم الناتجة عن خشونة الركبة. وإذا لم تكن فعّالة بما فيه الكفاية، أو في حال وجود موانع لاستخدامها، قد يُلجأ إلى حقن الهيالورونيك أو البلازما كبدائل محتملة، بناءً على تقييم الطبيب واستجابة المريض.

العلاج المتقدّم لخشونة الركبة في المستشفى الأهلي

يقدّم قسم أمراض المفاصل والروماتيزم في المستشفى الأهلي مجموعة شاملة من الخيارات العلاجية الحديثة لخشونة الركبة، تشمل أفضل أنواع الحقن مثل الكورتيزون، حمض الهيالورونيك، البلازما، وغيرها، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين لضمان أفضل رعاية ممكنة لمرضانا.