حقن النضارة … الحل الأمثل للكثير من مشاكل البشرة

دكتورة نيرمين غدير، إختصاصية الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي في قطر

حقن النضارة للبشرة هو إجراء تجميلي بسيط يُستخدم لعلاج مشاكل الجلد مثل تقليل ندبات حَب الشباب وعلامات التقدم في السن وشحوب البشرة وعلامات التمدد.

تعمل حقن النضارة عن طريق حث البشرة على إنتاج المزيد من الكولاجين، فيستجيب لها الجلد بصنع أنسجة جديدة غنية بالكولاجين.

أنواع حقن النضارة

تختلف أنواع حقن النضارة بحسب ما تحتاجه البشرة من كولاجين أو عناصر غذائية ضرورية للبشرة مثل الفيتامينات والأنزيمات والبروتينات. تتمثّل أبرز أنواع حقن النضارة:

1. حقن الهيالورونيك لنضارة البشرة:

حمض الهيالورونيك هو المادة التي تفرزها البشرة والمسؤولة عن نضارتها وشبابها. ولكن مع التقدم في السن، يقل إفراز هذه المادة ما يجعل البشرة باهتة وشاحبة. يتم استخدام هذه الحقن لاسترجاع نضارة البشرة مرة أخرى؛ في بعض الأحيان، نقوم بإضافة مادة الجليكوليك وفيتامين “أ” مع حقن الهيالورونيك لكي تحتفظ البشرة بالخلايا المفيدة والماء ما يزيد من نضارتها وترطيبها.

2. حقن نضارة الوجه من الجلوتاثيون:

الجلوتاثيون هو مادة تتكوّن من بروتينات بسيطة من مضادات الأكسدة التي تقوم بالقضاء على الجذور الحرة الضارة بالخلايا والتي تؤدي إلى موتها بسرعة فتُضعف من قدرة تجديد خلايا البشرة.

تسهم مادة الجلوتاثيون في تفتيح البشرة والقضاء على البقع الداكنة والتصبغات وتساعد في توحيد لون البشرة.

3. حقن النضارة من الفيتامينات:

الفيتامينات مهمة جداً للبشرة والشعر حيث تعمل على تغذية البشرة، لأن نقص الفيتامينات يؤدي إلى الكثير من المشاكل الجمالية مثل الشحوب وجفاف البشرة. لذلك، نستخدم الكثير من الفيتامينات مثل فيتامينات B – A -C – E وهي الأهم للبشرة.

4. حقن البلازما لنضارة الوجه:

البلازما هو عبارة عن سائل شفاف موجود في الدم، يحتوي على أغلب البروتينات والفيتامينات التي تقوم بتغذية خلايا الجسم. يتم حقن البلازما عن طريق عملية فصل الدم وبقية مكوّناته عن البلازما عن طريق سحب عيّنة دم من الشخص، ومن ثم يتم حقن البلازما في الوجه وهي أفضل الطرق لتجديد خلايا البشرة بشكل سريع.

فوائد حقن النضارة

يتم الحقن بالإبر الدقيقة فيساعد على حل المشاكل التالية:

تقليل ندبات حب الشباب .

تقليل مظهر البقع الداكنة في البشرة وفرط التصبغ .

المساعدة في علاج المسام الواسعة في الوجه .

المساعدة في توحيد لون البشرة

وشحوب الوجه .

إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة .

علاج إنخفاض مرونة الجلد .

إزالة أضرار أشعة الشمس .

هناك بعض الآثار الجانبية لحقن النضارة مثل الألم والإحمرار أو كدمات في مناطق الحقن، وتقشير بسيط في المنطقة.

في الختام، أود التأكيد على أن حقن النضارة هي حل لمشاكل البشرة من دون تدخل جراحي ولكن ليس حلّاً سريعاً فقد يستغرق الأمر جلسات عدة لملاحظة الإختلاف والحصول على النتائج المطلوبة.