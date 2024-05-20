جراحة السمنة : أهم أنواعها وفوائدها

الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب حسين، استشاري جراحة أول – ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة في المستشفى الأهلي – قطر

برزت السمنة كواحدة من أكثر تحديات الصحة العامة انتشارًا في القرن الحادي والعشرين، وهي ليست مجرد تغيّر في وزن الجسم وشكله بسبب تراكم الدهون، بل إنها مشكلة صحية مثيرة للقلق بسبب ارتباطها بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك: أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد وغيرها.

وفي سبيل التخلص من السمنة المفرطة، فإنّ أول الخيارات هو تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة؛ لكنّ البعض قد يفشل في تحقيق ذلك أو ربما يجد صعوبة في فقدان الوزن الكافي، حينها قد يفكّر في جراحات السمنة، وهناك أنواع كثيرة ومتعددة منها ولكن يتم تحديد النوع المناسب بحسب الحالة.

فوائد جراحات السمنة

تُجرى جراحة السمنة بهدف التخلص من السمنة المفرطة التي تؤثر على حياة المريض وصحّته، بعد استنفاد الأمل من الحصول على فائدة مرجوّة من وسائل فقدان الوزن التقليدية. تتمثّل فوائد جراحات السمنة على النحو التالي:

تقليل تناول الطعام : تقلّل جراحات السمنة كمية الطعام التي يُمكن تناولها، وهذا يعني استهلاك سعرات حرارية أقل، وبالتالي خسارة الوزن ومنع اكتساب المزيد من الكيلوجرامات .

تقلّل جراحات السمنة كمية الطعام التي يُمكن تناولها، وهذا يعني استهلاك سعرات حرارية أقل، وبالتالي خسارة الوزن ومنع اكتساب المزيد من الكيلوجرامات تقليل خطر المشاكل الصحية المرتبطة بالوزن : تساعد جراحة السمنة على استعادة المعدلات الطبيعية لضغط الدم والكوليسترول، ما يحدّ من الإصابة بأمراض القلب؛ كما تساعد على تحسين حالة مرضى السكري، وتمنع الإصابة بالسكري بالنسبة لمن يواجهون احتمالية عالية للإصابة به .

تساعد جراحة السمنة على استعادة المعدلات الطبيعية لضغط الدم والكوليسترول، ما يحدّ من الإصابة بأمراض القلب؛ كما تساعد على تحسين حالة مرضى السكري، وتمنع الإصابة بالسكري بالنسبة لمن يواجهون احتمالية عالية للإصابة به تحسين النوم : يمكن لجراحة السمنة أن تخفف بشكل فعّال من أعراض توقف التنفس أثناء النوم، وهذا يعني الحصول على نوم أفضل ومن دون مخاطر .

يمكن لجراحة السمنة أن تخفف بشكل فعّال من أعراض توقف التنفس أثناء النوم، وهذا يعني الحصول على نوم أفضل ومن دون مخاطر استعادة اللياقة وتحسين جودة الحياة : تزيد الدهون المتراكمة الضغط على مفاصل الجسم، وتحدّ من القدرة على الحركة بحرية، ولذلك يمكن أن يستعيد المريض لياقته البدنية بعد خسارة الوزن بإحدى جراحات السمنة، ويتمكن من تحسين جودة حياته وتعزيز راحته النفسية وثقته بنفسه .

الجدير بالذكر أن إرادة المريض والتزامه بتعليمات الطبيب التي يوصي بها بعد إجراء جراحة السمنة كلها عوامل تسهم بشكل كبير في تحقيق أفضل النتائج، إضافة إلى الإختيار المدروس للجرّاح والمستشفى المناسبين، حيث إن الخبرة في هذا المجال ضرورية. نفخر في المستشفى الأهلي توفير أحدث المعدّات وتجهيز أفضل الغرف للعمليات، وتقديم أفضل خدمات علاج السمنة الجراحية وغير الجراحية، بإشراف فريق من الخبراء والاستشاريين ذوي الخبرة العالمية.

أنواع جراحات السمنة

هناك أنواع عدة من عمليات جراحة السمنة، وتُجرى جميعها في المستشفى الأهلي على أيدي أطباء وطبيبات من أصحاب الخبرة العالمية باستخدام أحدث التقنيات. تشمل أهم أنواع جراحات السمنة:

تكميم المعدة أو قص المعدة التي تعد أكثر الجراحات شيوعًا، حيث يتم فيها استئصال جزء من المعدة، فتصبح أصغر حجماً ولا تتسع إلا لكميات بسيطة من الطعام .

تحويل مسار المعدة : تتضمن تقليل حجم المعدة وتعديل مسار الطعام لتقليل امتصاص السعرات الحرارية، من خلال فتح جيب صغير أعلى المعدة، وربطه بالأمعاء الدقيقة، ليذهب الطعام والشراب مباشرةً من الجيب إلى الجزء الموصول به من الأمعاء، متجاوزاً معظم أجزاء المعدة .

تتضمن تقليل حجم المعدة وتعديل مسار الطعام لتقليل امتصاص السعرات الحرارية، من خلال فتح جيب صغير أعلى المعدة، وربطه بالأمعاء الدقيقة، ليذهب الطعام والشراب مباشرةً من الجيب إلى الجزء الموصول به من الأمعاء، متجاوزاً معظم أجزاء المعدة ربط المعدة : يُوضع رباط حول المعدة ليتم تضييق سعتها، وفصلها إلى قسمين مع ترك مسار ضيق بينهما لمرور الطعام في الوسط .

إلى جانب العلاجات الجراحية، توجد بعض الإجراءات الطبية غير الجراحية التي يمكن اعتمادها لعلاج السمنة أيضاً، مثل بالونات المعدة المتطورة، بوتوكس المعدة، وغيرها. جميع هذه العلاجات يتم إجراؤها على أكمل وجه وتحت إشراف فريق طبي متخصص وبخبرة عالمية في المستشفى الأهلي المجهّز بأحدث تقنيات علاج السمنة الجراحية وغير الجراحية، وغرف العمليات المجهّزة بالكامل.

إلى جانب استعداده لتقديم أفضل الخدمات لعلاج ومتابعة المرضى من الذكور أو الإناث، حيث يضمّ فريق الاستشاريين طبيبات أخصائيات أيضاً، مما يُشعر المراجعات من السيدات بمزيد من الخصوصية.

إضافة الى ذلك، يتوفر لدى المستشفى الاهلي قسم تغذية متخصص لمتابعة المرضى في مرحلة ما بعد العمليات الجراحية والتنظيرية لمعالجة السمنة وذلك لضمان نزول الوزن الصحي والمدروس ووضع برامج الحميات الغذائية المناسبة لكل مريض على حدة.