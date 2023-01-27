تقشير البشرة .. أهم الخيارات العلاجية لسائر مشاكل البشرة

الدكتورة عفراء السالم، اختصاصية الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي في قطر

تقشير البشرة هو علاج تجديدي للجلد يتم من خلاله إزالة الخلايا الميتة وتحفيز الجلد على انتاج خلايا جديدة، وهذا بدوره سيؤدي إلى تحسين ملمس الجلد وإعطاء مظهر صحي وأكثر نضارة للبشرة وسيساعد على علاج مشاكل الجلد المختلفة.

يصنف العلاج بالتقشير في العيادة الجلدية إلى نوعين أساسيين هما :

التقشير الكيميائي (الحار والبارد).

تقشير بواسطة ليزر الفراكشنال (ليزر CO2/ وليزر ايربيوم).

التقشير الكيميائي

التقشير الكيميائي الحار هو مجموعة من أحماض الفواكه السائلة بتراكيز مختلفة يتم تطبيقها على الجلد وتتفاعل معها خلايا البشرة بطريقة معينة.

يتم اختيار نوع الحمض وتركيزه حسب نوع البشرة والهدف من الجلسة؛ وهنا نأخذ بعين الاعتبار لون الجلد عند المريض.

التقشير الكيميائي البارد هو ماسك يتكون من أحماض فواكه يتم تطبيقه على الجلد ويُترك لعدة ساعات حسب بروتوكول الشركة المصنعة.

فترة الشفاء عند العلاج بأحماض الفواكه تتمحور بين ساعات الى أيام عدة حسب نوع التقشير والأهم دائماً الالتزام بتعليمات الجلسة للحصول على أفضل النتائج .

تقشير بواسطة ليزر الفراكشنال

يتم خلال هذه الجلسة تعريض الجلد لأشعة ليزر الفراكشنال التي تُحدث أذية موضعية بطبقات الجلد بطريقة جزئية بسيطة، ليتم بعد ذلك إرسال إشارات للجلد من الدماغ لتكوين خلايا جديدة وكولاجين جديد لتعويض الأذية؛ هذا هو المبدأ الذي يعتمد عليه العلاج بواسطة ليزر الفراكشنال.

الجلسة تتم تحت تأثير التخدير الموضعي وفترة الشفاء تحتاج ما بين أسبوع وثلاثة أسابيع، والتي تعتبر فترة طويلة نسبياً وتختلف حسب كل مريض؛ لذلك من الأفضل إجراء هذا العلاج في الأشهر الباردة في السنة.

يعطي هذا العلاج نتائج رائعة ومرضية لدى المرضى وهو أحد أهم الخيارات العلاجية لسائر مشاكل البشرة.

فوائد العلاج بالتقشير:

علاج شيخوخة الجلد ومحاربة علامات التقدم بالسن من خلال :

علاج التجاعيد الصغيرة الناعمة التي تظهر بشكل أساسي حول العين وحول الفم وكذلك الكوعين والركبتين.

علاج البقع التي تظهر مع التقدم بالعمر (Age spots) .

تقليل التجاعيد العميقة لذلك يعتبر الخطوة الأولى بعلاج التجاعيد قبل إجراء البوتوكس والفيلرز والخيوط.

شد الجلد من خلال إنتاج كولاجين وإيلاستين جديد.

علاج التصبغات سواء الناتجة عن عوامل داخلية مثل الكلف أو التصبغات الناتجة عن العوامل البيئية الخارجية مثل حروق الليزر وحروق الشمس وغيرها .

علاج الندبات الضمورية في الجلد الناتجة عن حب الشباب او العمليات الجراحية.

علاج حب الشباب.

تجدر الإشارة الى أنه يمكن للمرضى إجراء تقشير منزلي باستخدام كريمات متوفرة في الصيدليات، وهذا يستهدف فقط الطبقة السطحية من الجلد ويساهم العلاج المنزلي ايضاً في الحفاظ على نتائج جلسات التقشير ومحاربة علامات التقدم بالسن.

يتوافر في مركز ماربل الطبي جميع أنواع التقشير بإشراف أطباء متخصصين ويتم متابعة المريض بعد الجلسة لضمان أفضل النتائج ولتجنب حدوث أي آثار جانبية غير مرغوبة.

نحن في مركز ماربل الطبي حريصون دائماً على متابعة كل ما هو في عالم الجلدية والتجميل من خلال متابعة المؤتمرات العالمية والدراسات الجديدة المعتمدة من قبل الجمعيات الجلدية المرموقة على مستوى العالم مثل الجمعية الأميركية لطب الجلد (AAD) والجمعية الأوربية لطب الجلد (EADV)، إضافة الى حرصنا على التواجد في معارض التجهيزات الطبية العالمية التي تقام سنويا في مناطق مختلفة من العالم .