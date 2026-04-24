تطور تقنيات تصحيح الإبصار في المستشفى الأهلي … إضافة جهاز متطور لتعزيز دقة نتائج العدسات متعددة البؤر

بإشراف الدكتور محمود دياب، استشاري في طب وجراحة العيون في المستشفى الأهلي / قطر

يشهد طب وجراحة العيون تطورًا نوعيًا متسارعًا، مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي والتقدم في فهم الخصائص البصرية الفردية لكل مريض. وفي إطار التزامه المستمر بالريادة الطبية، عزّز المستشفى الأهلي قسم طب العيون بإضافة جهاز تشخيصي متقدم يُمثل نقلة نوعية في دقة التخطيط لجراحات المياه البيضاء وزراعة العدسات متعددة البؤر، وذلك بإشراف الدكتور محمود دياب، استشاري في طب وجراحة العيون.

من إزالة المياه البيضاء إلى تحسين جودة الحياة البصرية

لم تعد جراحة المياه البيضاء تقتصر على إزالة عتامة العدسة الطبيعية فحسب، بل أصبحت تدخلًا دقيقًا يهدف إلى تحسين جودة الإبصار بشكل شامل، وتقليل الاعتماد على النظارات الطبية بعد الجراحة.

تُعد العدسات داخل العين متعددة البؤر من أبرز الابتكارات في هذا المجال، حيث تتيح للمريض رؤية واضحة للمسافات القريبة والمتوسطة والبعيدة في آنٍ واحد، من خلال توزيع الضوء على نقاط بؤرية متعددة. هذا التطور يمكّن المرضى من استعادة استقلاليتهم البصرية، سواء في القراءة، أو القيادة، أو استخدام الأجهزة الرقمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم اليومية.

دقة القياسات… أساس النتائج المتميزة

إن نجاح زراعة العدسات متعدّدة البؤر يعتمد بشكل مباشر على دقة القياسات الحيوية للعين قبل الجراحة. ويأتي الجهاز الجديد في المستشفى الأهلي ليعزّز هذه المرحلة المحورية من خلال:

قياسات دقيقة لطول المحور البصري .

تحليل انحناء القرنية وطبوغرافيتها .

تقييم عمق الحجرة الأمامية .

حساب القوة الانكسارية المثلى للعدسة المزروعة .

تُسهم هذه البيانات المتقدمة في تقليل احتمالية الأخطاء الانكسارية بعد الجراحة، وتحقيق نتائج بصرية أكثر دقة وقابلية للتنبؤ.

يؤكد الدكتور محمود دياب: “التكنولوجيا الحديثة تمنحنا قدرة غير مسبوقة على تصميم خطة علاجية مخصصة لكل مريض، بما يضمن أعلى درجات الدقة والسلامة.”

اختيار المريض… قرار علمي دقيق

على الرغم من المزايا المتقدمة للعدسات متعدّدة البؤر، فإن اختيار المريض المناسب يظل عنصرًا أساسيًا في نجاح العملية. لذلك يعتمد قسم طب العيون في المستشفى الأهلي على تقييم شامل يتضمن:

فحص الشبكية بدقة .

تقييم صحة القرنية .

دراسة التاريخ المرضي .

مناقشة توقعات المريض ونمط حياته .

هذا النهج العلمي المتكامل يضمن تحقيق أفضل النتائج مع تقليل المضاعفات المحتملة.

بيئة جراحية وفق أعلى المعايير

تُجرى العمليات داخل غرف عمليات مجهزة بأحدث أنظمة الجراحة المجهرية، مع تطبيق صارم لبروتوكولات مكافحة العدوى وسلامة المرضى، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما يتبع التدخل الجراحي برنامج متابعة دقيق يهدف إلى مراقبة استقرار العدسة وتحقيق التعافي البصري الأمثل.

استثمار مستمر في الابتكار الطبي

إن إضافة هذا الجهاز المتطور تعكس رؤية استراتيجية يتبنّاها المستشفى الأهلي تقوم على الاستثمار المستدام في التكنولوجيا الطبية والكفاءات البشرية. فالمستشفى الأهلي لا يكتفي بمواكبة التطورات، بل يسعى إلى تبني أحدث المعايير العالمية في طب العيون، بما يعزّز مكانته كمركز مرجعي متقدم في دولة قطر.

رؤية واضحة للمستقبل

من خلال الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الطبية المتخصصة والرعاية الإنسانية، يواصل المستشفى الأهلي ترسيخ نموذج للرعاية البصرية المتكاملة. فالرؤية في المستشفى الأهلي ليست مجرد وظيفة فسيولوجية، بل عنصر أساسي في جودة الحياة. ومن هذا المنطلق، يظل الاستثمار في دقة التشخيص، وتخصيص العلاج، وتعزيز تجربة المريض، محورًا رئيسيًا في استراتيجية القسم.