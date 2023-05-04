بين‭ ‬المستشفى‭ ‬والفندق… أوجه‭ ‬شبه‭ ‬وتجربة‭ ‬إستشفائية‭ ‬رائدة

تشترك‭ ‬الفنادق‭ ‬والمستشفيات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬الأساسية‭. ‬فكلاهما‭ ‬يخدم‭ ‬العملاء‭ ‬المطالبين‭ ‬والمطّلعين‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يوظّف‭ ‬تسلسلاً‭ ‬هرمياً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والعمال‭ ‬بمستويات‭ ‬متفاوتة‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬وكلاهما‭ ‬له‭ ‬مدفوعات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬بتقييمات‭ ‬العملاء‭ ‬والمرضى‭. ‬وهذه‭ ‬نقطة‭ ‬محورية‭ ‬يرتكز‭ ‬فيها‭ ‬نجاح‭ ‬المؤسسة‭ ‬الفندقية‭ ‬أو‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬العناية‭ ‬بالعميل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدّمة‭.‬

في‭ ‬صناعة‭ ‬الفنادق،‭ ‬أدّت‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬الإدارية‭ ‬وأبحاث‭ ‬السوق‭ ‬إلى‭ ‬تحسينات‭ ‬وابتكارات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬رضى‭ ‬العملاء‭. ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والإدارة‭ ‬بين‭ ‬صناعتي‭ ‬الفنادق‭ ‬والمستشفيات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ظهرت‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتي‭ ‬دفعت‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطور‭ ‬اهتمامها‭ ‬بالمرضى‭ ‬إلى‭ ‬أسلوب‭ ‬الخدمة‭ ‬الفندقية‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬أظهرته‭ ‬الأبحاث‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬لذلك‭ ‬على‭ ‬رضى‭ ‬المرضى‭ ‬وسرعة‭ ‬التعافي‭ ‬بعد‭ ‬الإجراء‭ ‬الطبي‭.‬

هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬والاختلاف‭ ‬بين‭ ‬الصناعة‭ ‬الفندقية‭ ‬والمستشفيات،‭ ‬تتمثّل‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬والغاية‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬يرجوها‭ ‬القطاعان‭.. ‬وهي‭ ‬رضى‭ ‬العميل‭.‬ ‭ ‬وتبرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬دروس‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬الفنادق‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬قبل‭ ‬الدخول،‭ ‬وتسجيل‭ ‬الوصول،‭ ‬والإقامة‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وتخطيط‭ ‬الخروج،‭ ‬وتجارب‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الإقامة‭. ‬وقد‭ ‬أجمعت‭ ‬الدراسات‭ ‬المعَدَّة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬يمكنها،‭ ‬بل‭ ‬ينبغي‭ ‬لها،‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الفنادق‭ ‬لتحسين‭ ‬رضى‭ ‬المرضى،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬المماثلة‭ ‬على‭ ‬اتجاهات‭ ‬السوق‭. ‬وبيّنت‭ ‬تلك‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسينات‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬المرضى،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬العامل‭ ‬الناجح هو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلى‭ ‬التحوّل‭ ‬من‭ ‬تقليدية‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬فندقية‭.‬

الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والضيافة

تضمّن‭ ‬مسح‭ ‬أجرته ‭ ‬HCAHPS‭) ‬Hospital‭ ‬ Consumer Assessment of Healthcare‭ ‬Providers and Systems‭) ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مسح‭ ‬وطني‭ ‬وعلني‭ ‬لوجهات‭ ‬نظر‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الممرضات‭ ‬والأطباء،‭ ‬واستجابة‭ ‬طاقم‭ ‬المستشفى،‭ ‬وهدوء‭ ‬المستشفى‭ ‬ونظافته،‭ ‬وإدارة‭ ‬الألم،‭ ‬ومنح‭ ‬الأدوية،‭ ‬وتخطيط‭ ‬الخروج،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬تكلفة‭ ‬الإستشفاء‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬قيمة‭ ‬المستشفى‭ ‬ونوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬ومستوى‭ ‬الرعاية‭ ‬المقدّمة‭ ‬إذ‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬السداد،‭ ‬فإن‭ ‬رضى‭ ‬المريض‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أيضًا‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬السريرية‭. ‬

في‭ ‬السياق،‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬نشرتها‭ ‬New England Journal of Medicine‭ ‬أن‭ ‬درجات‭ ‬رضى‭ ‬المرضى‭ ‬المرتفعة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعدة‭ ‬عوامل‭. ‬وما‭ ‬يرضي‭ ‬المريض‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬ليس‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬الرعاية‭ ‬والخدمة‭ ‬والتواصل‭ ‬واللياقة‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬ورفاهية‭ ‬مكان‭ ‬الإقامة‭. ‬وهي‭ ‬جميعها‭ ‬متطلبات‭ ‬تدفع‭ ‬المستشفى‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬إجراءات‭ ‬تجعله‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الفندق‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬ملاذ‭ ‬لضحايا‭ ‬المرض‭ ‬وصيحات‭ ‬الألم‭. ‬فقطاع‭ ‬الفنادق‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬مدركًا‭ ‬لهذا‭ ‬الهدف‭: ‬إرضاء‭ ‬الضيوف‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬وتجاوز‭ ‬توقعاتهم‭ ‬كهدف‭.‬

وخصصت‭ ‬إداراته‭ ‬عقودًا‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والموارد‭ ‬لتحسين‭ ‬منتجاتهم‭ ‬وهياكلهم‭ ‬الإدارية‭. ‬ويرى‭ ‬الخبراء‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الاستفادة‭ ‬بسهولة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬كسبتها‭ ‬صناعة‭ ‬الفنادق‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭. ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬اعتماد‭ ‬ممارسات‭ ‬الفنادق‭ ‬وتكييفها‭ ‬إلى‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬المرضى‭ ‬ورضاهم،‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬طاقم‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفى‭ ‬والأطباء‭ ‬والموظفين‭ ‬والمرضى‭.. ‬وهُم‭ ‬الأهم‭.‬

تُظهر‭ ‬الدراسات‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬تصنيف‭ ‬الطبيب‭ ‬العالمي‭ ‬يرتبط‭ ‬ارتباطًا‭ ‬مباشرًا‭ ‬بمهارات‭ ‬الاتصال،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إظهار‭ ‬الاحترام،‭ ‬والاستماع‭ ‬بعناية،‭ ‬وإعطاء‭ ‬تعليمات‭ ‬سهلة‭ ‬الفهم،‭ ‬وقضاء‭ ‬وقت‭ ‬كافٍ،‭ ‬وشرح‭ ‬الأشياء‭. ‬لقد‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬لفتة‭ ‬بسيطة‭ ‬مثل‭ ‬جلوس‭ ‬الطبيب‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬السرير‭ ‬تُحدث‭ ‬فرقًا‭. ‬ومن‭ ‬المثير‭ ‬للاهتمام‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الطبيب‭ ‬والمريض‭ ‬قد‭ ‬ارتبط‭ ‬أيضًا‭ ‬بتحسين‭ ‬نتائج‭ ‬المرضى،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬ذلك‭ ‬أيضًا‭.‬‭ ‬تحسين‭ ‬التواصل‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬المرضى،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬ومقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬لهم‭. ‬

بين‭ ‬الفندق‭ ‬والمستشفى

هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬بين‭ ‬المستشفيات‭ ‬والفنادق،‭ ‬وأهمها‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الضيوف‭ / ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬السكن‭ ‬والخدمات‭. ‬وكلاهما‭ ‬يوظف‭ ‬تسلسلاً‭ ‬هرميًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬بمستويات‭ ‬متفاوتة‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭. ‬وأظهرت‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الممرضات‭ ‬إلى‭ ‬المرضى‭ ‬والتواصل‭ ‬الجيد‭ ‬مع‭ ‬التمريض،‭ ‬لهما‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬رضى‭ ‬المريض‭. ‬وبالمثل،‭ ‬في‭ ‬الفندق،‭ ‬يعتبر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكونسيرج‭ ‬وموظفي‭ ‬التدبير‭ ‬المنزلي‭ ‬والمطعم‭ ‬والبار‭ ‬ضروريين‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬عملاء‭ ‬جيدة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬مثلما‭ ‬توفر‭ ‬صناعة‭ ‬الفنادق‭ ‬تدريبًا‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق،‭ ‬يجب‭ ‬تضمين‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬تدابير‭ ‬لتحسين‭ ‬الرضى‭. ‬

أما‭ ‬أحد‭ ‬الإختلافات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬الفنادق‭ ‬والمستشفيات،‭ ‬والمجال‭ ‬المحتمل‭ ‬للتحسين،‭ ‬فهو‭ ‬تجربة‭ ‬القبول‭ ‬المسبق‭. ‬فقبل‭ ‬الدخول،‭ ‬يتلقى‭ ‬المرضى‭ ‬استبيانات‭ ‬حول‭ ‬حالتهم‭ ‬الطبية‭ ‬الحالية‭ (‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يمتنعون‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬والماء‭ ‬بسبب‭ ‬موعد‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭)‬؛‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬القلق‭ ‬وعدم‭ ‬الراحة‭. ‬لتقليل‭ ‬هذا‭ ‬القلق،‭ ‬من‭ ‬المفيد‭ ‬تزويد‭ ‬المرضى‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقبولهم‭ ‬القادم،‭ ‬حتى‭ ‬يعرفوا‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬توقعه‭. ‬تمامًا‭ ‬كما‭ ‬يرسل‭ ‬فندق‭ ‬فاخر‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الضيوف‭ ‬خطابًا‭ ‬قبل‭ ‬الوصول‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬بناء‭ ‬نفس‭ ‬التوقعات‭ ‬لدى‭ ‬المريض‭ ‬مثل‭ ‬نزيل‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬ينتظر‭ ‬إجازة‭ ‬مقبلة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الخوف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬وتحديد‭ ‬التوقعات‭ ‬المناسبة‭ ‬لإقامة‭ ‬مقبلة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬مجال‭ ‬آخر‭ ‬للتحسين‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬تسجيل‭ ‬الوصول‭. ‬فموظفو‭ ‬الفندق‭ ‬يتم‭ ‬تجهيزهم‭ ‬مسبقًا‭ ‬بلائحة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الضيف‭. ‬ويكونون‭ ‬مدركين‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لتحديد‭ ‬الإنطباع‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭. ‬وعندما‭ ‬يصل‭ ‬الضيف،‭ ‬يحيونه‭ ‬بالاسم‭: ‬“كنا‭ ‬نتوقعك”‭. ‬في‭ ‬اختلاف‭ ‬مع‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬تطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬مرضاها‭ ‬القادمين،‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الدخول‭ ‬مع‭ ‬الإنتظار‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬ردهة‭ ‬التسجيل،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المزعجة‭ ‬للمريض‭. ‬وهذه‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬باعتماد‭ ‬صيغة‭ ‬الإستقبال‭ ‬الفندقية،‭ ‬وتقليل‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬الزائدة‭ ‬عن‭ ‬الحاجة،‭ ‬وتقليل‭ ‬أوقات‭ ‬الانتظار‭. ‬

الآليات‭ ‬المشتركة‭ ‬للنجاح‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬تحسين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬تجربة‭ ‬المريض،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسوء‭ ‬الأمور‭. ‬فالفنادق‭ ‬تمتلك‭ ‬آليات‭ ‬استباقية‭ ‬لتحديد‭ ‬عدم‭ ‬رضى‭ ‬المرضى‭ ‬ومعالجة‭ ‬المشكلات‭ ‬أو‭ ‬تصحيحها‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنًا‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إذا‭ ‬حدد‭ ‬موظف‭ ‬أن‭ ‬الضيف‭ ‬غير‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬وجبة‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنظيفها‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬فسيقوم‭ ‬المدير‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬الضيف‭ (‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭) ‬لتقديم‭ ‬خصم‭ ‬أو‭ ‬ائتمان‭ ‬لأي‭ ‬شيء‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الخدمة‭ ‬غير‭ ‬مرضية‭. ‬يتفاجأ‭ ‬الضيوف‭ ‬ويسعدون‭ ‬بهذه‭ ‬البادرة،‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬الضيف‭ ‬غير‭ ‬السعيد‭ ‬إلى‭ ‬عميل‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭. ‬

الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬ولنجاح‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬تحديد‭ ‬المرضى‭ ‬غير‭ ‬الراضين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفين‭ ‬المعنيين،‭ ‬ومعالجة‭ ‬مخاوفهم‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭. ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المريض‭ ‬غير‭ ‬راضٍ،‭ ‬فإن‭ ‬فرصة‭ ‬تصحيح‭ ‬انطباعه‭ ‬عن‭ ‬المستشفى‭ ‬تختفي‭ ‬عندما‭ ‬يغادر‭ ‬المريض‭. ‬لذلك،‭ ‬فمن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬يقضي‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬وقتًا‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬وجهًا‭ ‬لوجه‭ ‬مع‭ ‬المرضى‭ ‬عند‭ ‬ظهور‭ ‬المضاعفات‭.‬

وعلينا‭ ‬أن‭ ‬ننتبه‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬لإصلاح‭ ‬تجربة‭ ‬سيئة‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬للشخص‭ ‬انطباعاً‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الأساس‭. ‬هذه‭ ‬الوسائل‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬تحوّل‭ ‬المستشفيات‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬الأسلوب‭ ‬الفندقي‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬المرضى،‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الممارسات‭ ‬الصحية‭ ‬الصرف‭. ‬ولم‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬لدى‭ ‬الباحثين‭ ‬لتبيان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الرائدة‭ ‬لدى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الفندقية‭ ‬تركت‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬رضى‭ ‬المرضى‭ ‬ونجاح‭ ‬المستشفى‭.‬