المستشفيات‭ ‬الخضراء‭ ‬تُنقِذ‭ ‬الكوكب

دورٌ‭ ‬رائد‭ ‬للقطاع‭ ‬الصحي

بدأت‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحيّة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬خضراء‭ ‬بالكامل‭. ‬وهي‭ ‬تواصل‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬النهج،‭ ‬حيث‭ ‬برز‭ ‬مؤخراً‭ ‬ما‭ ‬عُرف‭ ‬بـ“العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مهمة‭ ‬التعافي”‭. ‬فالرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬تتمتع‭ ‬بفرصة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تأثيرها‭ ‬الأخلاقي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والسياسي‭ ‬لتكون‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المناخ‭. ‬وهناك‭ ‬اليوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مؤسسة‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬تمثل‭ ‬مصالح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14000‭ ‬مستشفى‭ ‬ومركزاً‭ ‬صحيّاً‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬دولة‭ ‬انخرطت‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬“الصفر‭ ‬تلوث”‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بدون‭ ‬ضرر‭. ‬وشكّل‭ ‬ذلك‭ ‬مؤشراً‭ ‬رائداً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬المستشفيات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬من‭ ‬تقدّم‭ ‬ومن‭ ‬تحوّل‭ ‬إيجابي‭.‬

بات‭ ‬من‭ ‬الثابت‭ ‬علمياً‭ ‬أن‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬يسبب‭ ‬بالفعل‭ ‬أو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬إذ‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض،‭ ‬تنتشر‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬مثل‭ ‬الملاريا‭ ‬وحمّى‭ ‬الضنك‭ ‬وغيرهما،‭ ‬مما‭ ‬يهدد‭ ‬بإجهاض‭ ‬المكاسب‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الكوكب‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تزايد‭ ‬شدة‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬وعددها،‭ ‬يؤديان‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬وتفاقم‭ ‬الربو‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬وضربة‭ ‬الشمس‭. ‬فيما‭ ‬تتسبب‭ ‬العواصف‭ ‬الشديدة‭ ‬والجفاف‭ ‬والحرائق‭ ‬والفيضانات‭ ‬المتزايدة‭ ‬بالإضرار‭ ‬بصحة‭ ‬الإنسان‭ ‬وتعريض‭ ‬النظم‭ ‬الصحية‭ ‬المرهَقة‭ ‬وغير‭ ‬المهيأة‭ ‬للخطر‭.‬

لذلك،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬مواجهة‭ ‬تحدي‭ ‬المناخ،‭ ‬تعهدت‭ ‬قيادات‭ ‬معظم‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والأنظمة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بالتزام‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬لحماية‭ ‬المناخ‭ ‬وتجنيب‭ ‬البيئة‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسببه‭ ‬العمل‭ ‬الإستشفائي‭ ‬من‭ ‬أذى‭ ‬محتمل‭. ‬

فظاهرة‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬شكّلت‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬لمعالجتها‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬شكّل‭ ‬أكبر‭ ‬تهديد‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬لجنة‭ ‬لانسيت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬إذ‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬راحت‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬تتعمّق‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬وأصبح‭ ‬العلم‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للدحض‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬بنّاءة‭.‬

الآثار‭ ‬الصحيّة‭ ‬للتلوّث‭ ‬البيئي

يؤكد‭ ‬الباحثون‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬بقيت‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الإحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رادع،‭ ‬فسيكون‭ ‬لتغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عقود،‭ ‬آثار‭ ‬شديدة‭ ‬وواسعة‭ ‬الانتشار‭. ‬وبالتالي‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صحة‭ ‬عامة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭. ‬فانبعاثات‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬هي‭ ‬مصدر‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬محلية‭ ‬كبيرة‭. ‬ووفقًا‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬هو‭ ‬يقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/ ‬أكتوبر‭ ‬2018،‭ ‬أصدرت‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬IPCC‭) ‬تقريرًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬للقلق‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬“تجنّب‭ ‬أسوأ‭ ‬آثار‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ،‭ ‬يتطلب‭ ‬الوصول‭ ‬سريعًا‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬المجتمع”‭. ‬

مثل‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬يشمل‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬المباني‭ ‬وإدارتها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬المستشفيات‭ ‬وما‭ ‬تزال‭ ‬تواصل‭ ‬تحوّلها‭ ‬الرائع‭ ‬إلى‭ ‬مبان‭ ‬ومؤسسات‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬حماية‭ ‬لمرضاها‭ ‬وللمجتمع‭ ‬الأبعد‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬تداعيات‭ ‬صحية‭ ‬غير‭ ‬محمودة‭. ‬وتهدف‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬تخفيض‭ ‬صافي‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬التي‭ ‬يسببها‭ ‬الإنسان‭ ‬بنحو‭ ‬45‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬“صافي‭ ‬صفر”‭ ‬حوالى‭ ‬العام‭ ‬2050‭.‬

مثل‭ ‬هذا‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬سيعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬المناخ‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭. ‬من‭ ‬هنا‭ ‬يرى‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬بصمتها‭ ‬المناخية‭ ‬4‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬صافي‭ ‬الانبعاثات‭ ‬العالمية،‭ ‬ممارسة‭ ‬الوقاية‭ ‬الأولية‭ ‬ومواءمة‭ ‬عملياتها‭ ‬وسلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬مع‭ ‬طموح‭ ‬اتفاقية‭ ‬باريس‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الإنبعاثات‭.‬

ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موفري‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ – ‬كالمستشفيات‭ ‬والأنظمة‭ ‬الصحية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ – ‬عليهم‭ ‬تقليل‭ ‬بصمتهم‭ ‬المناخية‭ ‬والتحرك‭ ‬نحو‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفرية‭. ‬فقد‭ ‬بادروا‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لديهم‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجتمعات‭ ‬العاملين‭ ‬فيها،‭ ‬سعوا‭ ‬إلى‭ ‬الاستجابة‭ ‬والتكيّف‭ ‬بمرونة‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭. ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬راحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحيّة‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬قياديًا‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتها‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقاً،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬صحي‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬وهي‭ ‬تواصل‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

جوهر‭ ‬التحوّل‭ ‬البيئي‭-‬الصحي

كيف‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬التحوّل‭ ‬البيئي‭-‬الصحي‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬جوهره؟

يمكن‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬بمستشفيات‭ ‬صحية‭ ‬وأشخاص‭ ‬أصحاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬حلول‭ ‬مناخية‭ ‬تحويلية‭ ‬تقلل‭ ‬التلوث‭ ‬الضار‭ ‬وتعزز‭ ‬المرونة‭. ‬يعمل‭ ‬تحدي‭ ‬التزام‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بالشروط‭ ‬البيئية‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬تحالفات‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬عالمية‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬وساعية‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التحوّل‭.‬‭ ‬وفي‭ ‬طليعتها‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬انطلقت‭ ‬مبادرة‭ ‬“الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بدون‭ ‬ضرر”،‭ ‬حيث‭ ‬يُوجِب‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬على‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬والأنظمة‭ ‬الصحية‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬وزارات‭ ‬الصحة،‭ ‬الالتزام‭ ‬بإجراءات‭ ‬مناخية‭ ‬فعالة‭ ‬مع‭ ‬بناء‭ ‬تأثير‭ ‬جماعي‭ ‬عابر‭ ‬للحدود‭.‬

وتعمل‭ ‬حملة‭ ‬“الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بدون‭ ‬ضرر”‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬حشد‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬وفورية‭ ‬للتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬خضراء،‭ ‬وتحقيق‭ ‬عالم‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الكربون‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬وعدالة‭. ‬فتحت‭ ‬قيادة‭ ‬رواد‭ ‬المناخ‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي،‭ ‬نايجل‭ ‬توبينج‭ ‬وغونزالو‭ ‬مونيوز،‭ ‬تحشد‭ ‬Race To Zero‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬خارج‭ ‬الحكومات‭ ‬الوطنية‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬التحالف‭ ‬الصديق‭ ‬للبيئة‭. ‬وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬انضمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مؤسسة‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬تمثل‭ ‬مصالح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14000‭ ‬مستشفى‭ ‬ومركز‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬Race to Zero‭ ‬مع‭ ‬Health Care Without Harm‭. ‬

وبصفتها‭ ‬جهات‭ ‬تعنى‭ ‬بالصحة‭ ‬والسلامة،‭ ‬فإنها‭ ‬تعلم‭ ‬بأن‭ ‬التأهب‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬لمكافحة‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ،‭ ‬وأن‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭ ‬يبدأ‭ ‬بالحلول‭ ‬المناخية‭ ‬التحويلية‭. ‬ولذلك‭ ‬فقد‭ ‬بادرت‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلى‭ ‬تلقف‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬وتحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬خضراء‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬Race to Zero،‭ ‬تحصل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬في‭ ‬Health Care Climate Challenge‭ ‬والمستشفيات‭ ‬العالمية‭ ‬الخضراء‭ ‬والصحية‭. ‬وهذه‭ ‬الشبكات‭ ‬توفّر‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬والموارد‭ ‬والأشخاص‭ ‬لمساعدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬وبرامج‭ ‬الاستدامة‭ ‬الناجحة‭.‬

المستشفيات‭ ‬وأزمة‭ ‬المناخ

معلوم‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬هي‭ ‬مستهلك‭ ‬رئيسي‭ ‬للطاقة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكنها‭ ‬إجراء‭ ‬تخفيضات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭. ‬ويمكنها‭ ‬الإعتماد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الذكية‭ ‬للمناخ‭ ‬لتعزيز‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والنتائج‭ ‬الصحية‭ ‬الأفضل‭. ‬

وقد‭ ‬تعهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بقيادة‭ ‬المسيرة‭ ‬نحو‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬والملوثات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬أهداف‭ ‬واضحة‭ ‬وعملية‭ ‬لذلك‭. ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬تدابير‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬نظيفة‭ ‬لتشغيل‭ ‬مبانيها‭. ‬وأيضاً‭ ‬اعتماد‭ ‬سياسات‭ ‬شراء‭ ‬هادفة،‭ ‬والتخلص‭ ‬العلمي‭ ‬السليم‭ ‬من‭ ‬النفايات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التدابير‭. ‬

ومن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬التزمت‭ ‬بها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحيّة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬خضراء،‭ ‬بناء‭ ‬المرونة‭ ‬للتكيّف‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬والاستجابة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬حلّها‭. ‬فمن‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬الخدمة‭ ‬الأفضل‭ ‬لمجتمعاتها،‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬عاملة‭ ‬أثناء‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬الشديدة‭ ‬وبعدها،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مجهّزة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الصحية‭ ‬لمجتمعها‭ ‬المباشر،‭ ‬والاستعداد‭ ‬لتغيير‭ ‬أنماط‭ ‬المرض‭. ‬فمثلا‭ ‬هي‭ ‬تتعهّد‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لتأثيرات‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تأثيرات‭ ‬المناخ‭ ‬وتوجيه‭ ‬مجتمعاتها‭ ‬ودعمها‭ ‬للقيام‭ ‬بالمثل‭. ‬وتعمل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخضراء‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬المادية‭ ‬وموظفيها‭ ‬ومجتمعاتها‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للتكيّف‭ ‬الفوري‭ ‬مع‭ ‬ظواهر‭ ‬المناخ‭ ‬المتطرفة،‭ ‬والآثار‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬لأنماط‭ ‬المرض‭ ‬المتغيرة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التأثيرات‭ ‬المناخية‭ ‬الأخرى‭.‬

كما‭ ‬عملت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخضراء‭ ‬والنظم‭ ‬الصحية‭ ‬عموما‭ ‬على‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لمناخ‭ ‬صحي‭. ‬وهذه‭ ‬فلسفة‭ ‬راقية‭ ‬سائدة‭ ‬حالياً‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬‭ ‬فنظرًا‭ ‬لأن‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬يحترمون‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬والحكومات‭ ‬والشركات،‭ ‬فإنهم‭ ‬يلتزمون‭ ‬توفير‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مناخ‭ ‬صحي‭. ‬وهم‭ ‬يتعهّدون‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تثقيف‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والعاملين‭ ‬بالمستشفيات،‭ ‬وكذلك‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬فيها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحيّة،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬التحديات‭ ‬والحلول‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمناخ‭ ‬والصحة‭. ‬

وهم‭ ‬يلتزمون‭ ‬أيضًا‭ ‬بتشجيع‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬مجتمعاتهم‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬ويعززون‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مستقبلًا‭ ‬صحيًا‭ ‬للطاقة،‭ ‬عملاً‭ ‬برسالتهم‭ ‬حماية‭ ‬الصحة‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬بيئية‭ ‬غير‭ ‬صحّية،‭ ‬سواء‭ ‬أكانت‭ ‬تلك‭ ‬التأثيرات‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬أم‭ ‬عن‭ ‬نشاطات‭ ‬وعوامل‭ ‬أخرى‭.‬

فمن‭ ‬خلال‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أنظمة‭ ‬صحية‭ ‬منخفضة‭ ‬الكربون‭ ‬أو‭ ‬معدومة‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬يمكن‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬المناخ،‭ ‬وتوفر‭ ‬المال‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬قدوة‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭. ‬وبهدف‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة،‭ ‬تعمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬تبديل‭ ‬أساليب‭ ‬نشاطها‭ ‬بحيث‭ ‬يصبح‭ ‬بالكامل‭ ‬صديقا‭ ‬للبيئة،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬ومساعدته‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬ممارسات‭ ‬بيئية‭ ‬تحمي‭ ‬صحته‭ ‬كأفراد‭ ‬أو‭ ‬كجماعات‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬القيادة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬يمكن‭ ‬للمستشفيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬عموماً‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬رؤية‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقاً‭ ‬لأشخاص‭ ‬أصحاء‭ ‬يعيشون‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬صحي‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬هذه‭ ‬الإستراتيجية،‭ ‬وما‭ ‬تصفه‭ ‬المستشفيات‭ ‬بـ”المنعطف‭ ‬الحاسم”،‭ ‬يؤكد‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحّي‭ ‬أنه‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬بإلحاح‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬عبر‭ ‬حماية‭ ‬الكوكب‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬المؤذية‭. ‬ويعلنون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬انطلق‭ ‬بقوة‭ ‬ولن‭ ‬يتوقف‭ ‬كونه‭ ‬المسار‭ ‬المحدِّد‭ ‬لاتجاهات‭ ‬العالم‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬أو‭ ‬الموت،‭ ‬الإستمرار‭ ‬أو‭ ‬الفناء،‭ ‬وهذه‭ ‬تمثّل‭ ‬صلب‭ ‬رسالة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحيّة‭ ‬ودورها‭ ‬الرائد‭.‬