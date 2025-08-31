المستشفى الأهلي يعزز خدماته التشخيصية بأحدث تقنيات الرنين المغناطيسي : MAGNETOM Vida من Siemens

د . ثائر عبد الله، استشاري الأشعة ورئيس القسم في المستشفى الأهلي / قطر

في خطوة رائدة تعكس التزامه بالابتكار الطبي، أعلن المستشفى الأهلي في قطر عن تدشين جهاز MAGNETOM Vida من شركة Siemens Healthineers، أحد أكثر أجهزة الرنين المغناطيسي (MRI) تقدمًا في العالم بتقنية 3 تسلا. وبذلك، يصبح المستشفى الأهلي أول منشأة صحية خاصة في قطر تقدم هذه التقنية الفائقة في مجال التصوير الطبي.

مستقبل التشخيص يبدأ من هنا

يُعد جهاز MAGNETOM Vida نقلة نوعية في عالم التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية BioMatrix المبتكرة التي تتيح تخصيص الفحص بناءً على الحالة الفسيولوجية لكل مريض. والنتيجة؟ صور أكثر دقة، ووقت فحص أقصر، وتجربة أكثر راحة للمريض.

أهم مميزات جهاز MAGNETOM Vida:

تقنية BioMatrix : ذكاء يتكيف مع كل مريض

يتميّز الجهاز بقدرته على التفاعل مع اختلافات المرضى من حيث شكل الجسم والتنفس والحركة، ما يؤدي إلى تقليل الأخطاء والصور غير الواضحة، وبالتالي تجنّب تكرار الفحص وتحقيق تشخيص دقيق من المرة الأولى.

سرعة فائقة مع صور عالية الجودة

بفضل تقنيات GO وTurbo Suite، يُمكّن الجهاز الطاقم الطبي من الحصول على صور مفصلة في وقت قياسي. هذا التطور يُقلّل من مدة بقاء المريض داخل الجهاز، ويُسهم في تسريع اتخاذ القرار الطبي، خصوصًا في الحالات الطارئة.

تجربة مريحة للمريض

يأتي الجهاز بتصميم عصري يتضمن فتحة أوسع وتقنيات كتم الضجيج، ما يُقلل من الإحساس بالرهبة لدى المرضى، وخاصة الأطفال وكبار السن والمصابين برهاب الأماكن المغلقة.

تطبيقات تشخيصية متعددة

يدعم الجهاز نطاقًا واسعًا من التخصصات، ويُستخدم في:

تشخيص أورام الدماغ والسكتات الدماغية .

تقييم إصابات العمود الفقري والمفاصل .

فحوصات القلب والأوعية الدموية .

تصوير الأنسجة الرخوة والكبد والكلى .

فحوصات الثدي المتقدمة والتصوير الشامل للجسم .

لماذا يُعد هذا التطور مفيدًا للمرضى والأطباء؟

للمرضى:

دقة أكبر في التشخيص .

تقليل وقت الفحص والانتظار .

تقليل الحاجة لإعادة التصوير .

راحة نفسية وجسدية أكبر أثناء الفحص .

للأطباء:

صور فائقة الوضوح تدعم القرارات السريرية الدقيقة .

سير عمل أكثر كفاءة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي .

تغطية تشخيصية شاملة لتخصصات متعددة .

منصة مستقبلية تدعم أبحاث الطب الدقيق والراديوميكس .

ريادة في القطاع الصحي الخاص

يُعد اعتماد مستشفى الأهلي لجهاز MAGNETOM Vida إنجازًا وطنيًا، حيث يقود المستشفى موجة التحول الرقمي في القطاع الصحي الخاص بقطر. ويوفر هذا التحديث للمرضى في قطر فرصة الحصول على خدمات تصوير بالرنين المغناطيسي تضاهي كبرى المراكز العالمية من دون الحاجة للسفر.

استثمار في المستقبل الطبي

يمثل الجهاز منصة متكاملة تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، ما يُمهّد الطريق نحو الطب التنبؤي والشخصي، ويعزز قدرة الأطباء على تقديم خطط علاج دقيقة بناءً على بيانات موثوقة.

نحو مجتمع صحي أكثر وعيًا

يطلق المستشفى الأهلي سلسلة حملات توعوية عبر الوسائل الرقمية لتعريف المجتمع بمزايا جهاز Vida الجديد، وأهمية التشخيص المبكر في الوقاية والعلاج. تشمل الحملات مقاطع فيديو، منشورات على وسائل التواصل، وندوات تثقيفية داخل المستشفى.