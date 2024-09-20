الصحة‭ ‬تعاضد‭ ‬

د‭.‬علي‭ ‬المبروك‭ ‬أبوقرين

تعرضت‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جموع‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدن‭ ‬والبلدات‭ ‬والقرى‭ ‬في‭ ‬بلدنا‭ ‬العزيز‭ ‬لبنان‭ ‬للإستهداف‭ ‬بحروب‭ ‬سيبرانية‭ ‬الكترونية‭ ‬جديدة‭ ‬مخالفة‭ ‬لقوانين‭ ‬الحروب‭ ‬والقوانين‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الابرياء‭ ‬ومنهم‭ ‬الأطفال‭ ‬والعاملين‭ ‬الصحيين،‭ ‬ورغم‭ ‬الأعداد‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بكل‭ ‬إمكانياته‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والأهلي‭ ‬والجامعي‭ ‬وأجهزة‭ ‬الإسعاف‭ ‬والطوارئ‭ ‬تكاثفت‭ ‬جميعها‭ ‬بمهنية‭ ‬وحرفية‭ ‬واستجابة‭ ‬عالية،‭ ‬وتنادى‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬اللبناني‭ ‬بكل‭ ‬مايملك‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وقدرات‭ ‬طبية‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتميزة،‭ ‬ورغم‭ ‬هول‭ ‬الفاجعة‭ ‬وكثرة‭ ‬جموع‭ ‬الضحايا‭ ‬بمختلف‭ ‬الأماكن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاستعداد‭ ‬والجاهزية‭ ‬والاستجابة‭ ‬وحسن‭ ‬إدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحية‭ ‬ووعي‭ ‬المواطنين‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمة‭ ‬وخفف‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬رغم‭ ‬شدتها‭ ‬وفضاعتها‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نحيي‭ ‬فيه‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬اللبناني‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬أطباء‭ ‬وتمريض‭ ‬وفنيين‭ ‬وإداريين‭ ‬والقطاع‭ ‬الاستشفائي‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والأهلي‭ ‬والجامعي‭ ‬وغيره‭ ‬على‭ ‬مجهوداتهم‭ ‬العظيمة،‭ ‬إذ‭ ‬نتوجه‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العربي‭ ‬بسرعة‭ ‬التعاضد‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يحتاجه‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬تحديات‭ ‬تفوق‭ ‬قدرات‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬صحي،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬السلامة‭ ‬للبنان‭ ‬الغالي‭ ‬وشعبه‭ ‬العظيم‭…‬