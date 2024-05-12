مقالات طبية

التمريض في عيده

109

التمريض في عيده 

د. علي المبروك ابوقرين عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية

التمريض ملائكة الرحمة , وكلمة ممرضة مشتقة من اللاتينية ( موترير ) وتعني الحاضنة أو المرضعة والمهتمة بالعجزة ، ويطلق عنهم كذلك الديكونس ، وللتمريض دور عظيم في تاريخ البشرية ، وأقدم من الطب ، وكان يقوم بالخدمات الاجتماعية ، وبحماية الأسرة ورعايتها وبالأخص رعاية الأم صحيا لأولادها وعائلتها ، وبالفطرة والغريزة مساعدة النساء لبعضهن في رعاية الحمل والولادة والنفاس ، وإن أحتاجت  لما بعد الولادة والرضاعة إن جف الحليب أو قل في إحداهن ، وفي كل الحضارات الإنسانية كان للتمريض دور عظيم في رعاية المرضى وكبار السن واليتامى والمعاقين ، وعلى سبيل المثال في اليونانية توفرت الرعاية داخل الأسرة بشكل رئيسي من قِبل أفراد الأسرة والخدم والعبيد ، وكذلك كانت في الإمبراطورية البيزنطية ، وفي الحروب يقوم عموم الناس والنبلاء والبارعين في فنون العلاج بتقديم الخدمات التمريضية ، وهكذا كانت في شبه القارة الهندية من القدم ، ووضعت للممارسة قواعد وضوابط أساسية تضبط المهنة ، ومنها حسن الخُلق والطباع والمهارة في العمل ، والثقة والنظافة وتقصير الاظافر ، وكان حينها معظمهم رجال أو النساء كبار السن ، وأشتهرت السيدة نايتنجيل البريطانية التي تنتمي للطبقة الأرستقراطية بأنها أول ممرضة إنجليزية انشئت برامج لتعليم الممرضات في عدد من المستشفيات البريطانية ، وقبلها بقرون عدة كان للإسلام الريادة في تقديم الخدمات الصحية التمريضية ، وتطوعت الصحابيات في الحروب لخدمة المصابين ، وأول أمرأة في الإسلام تطوعت لعلاج الجرحى والمصابين هي رفيدة بنت سعد المعروفة برفيدة الأسلمية ، وكان والدها طبيب تعلمت على يديه وكانت تساعده في عمله ، واقامت  أول خيمة طبية لعلاج الجرحى والمرضى وتدريب النساء على المداواة وتضميد الجراح وجبر الكسور ، وكان لها دور عظيم في مساعدة الأيتام والمعاقين ، وصاغت أول مدونة للأخلاقيات التمريضية ، وتطوعت معها العديد من الصحابيات في علاج الجرحى ويطلقن عليهن الاوآسي ..

، والتمريض على مر العصور كان قمة في العطاء والإيثار والإنسانية والإخلاص في العمل والنية ، وكان النموذج الحضاري المتميز في المجتمعات التي يعيشون فيها ، ويقوم بالتوعية والإرشاد والتوجيه الصحي ، وفي وجود التمريض تنزل على المريض وأهله السكينة والطمانينة والأمان والراحة ، ودومًا بارعين فيما يقدموه من إتقان ومعرفة وخبرة بروح إنسانية عاطفية نفتقدها عند غيرهم  ،والتمريض سند وعون للأهل والمجتمع  في أشرف رسالة إنسانية عرفتها البشرية ، ولا أحد ينسى فضائلهم وخدماتهم الجليلة التي تنقذ حياة الكثير من الناس ، والتمريض العربي يشهد تطور كبير وإقبال متزايد يلامس  المؤاشرات الدولية المتقدمة ، والتمريض يقوم بأكثر من 80 % من الخدمات الصحية في جميع المستويات من الخدمات الاستباقية والوقائية والرعاية الصحية الاولية الى الخدمات الاستشفائية والتأهيلية ، وهم الملاصقين للمرضى على مدار الساعة 

، والتمريض مسؤول عن تطبيق معايير جودة الخدمات الصحية ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى ، ومشارك في جميع اللجان المنوطة بكل المهام الطبية والصحية ، والشريك الرئيسي  والأساسي في وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالنظام الصحي ، 

وبهذه المناسبة نترحم على كل الأجيال العظيمة التي أسست لما وصلنا إليه ، وعلى كل من قضى متأثرا بعدوى وإصابة جراء العمل الإنساني الذي قام به أو كان ضحية لحروب وكوارث ، ونبارك لملائكة الرحمة الذين يوصلوا الليل بالنهار لتخفيف الالام عن المرضى والقيام برسالتهم الإنسانية السامية ،

هنيئا لكل من اختار التمريض مهنة وعمل وهدف …

كل عام وملائكة الرحمة ببلادنا والعالم أجمع بخير

109

مقالات ذات صلة

أهمية غسل اليدين… سر الصحة والوقاية من العدوى

منذ أسبوع واحد

تنظير القولون… رؤية واضحة من داخل القولون للوقاية والكشف المبكر

12/04/2024

الشخير وانقطاع النفس الليلي… هذه هي الأعراض والأسباب والعلاجات 

12/04/2024

التهاب عنبية العين…  الكشف المبكر والعلاج الناجح السبيل نحو حماية البصر

12/04/2024
جميع الحقوق محفوظة - مستشفى العربي
The Arab Hospital Magazine
زر الذهاب إلى الأعلى