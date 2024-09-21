ميري إستيروتي

منسقة مجموعة مستشفيات Liv

” مستشفيات Liv الوجهة المفضلة للرعاية الصحية المتقدمة حيث يلتقي الابتكار بالرعاية الشاملة “

تتميز مستشفيات Liv بكونها رائدة في مجال الرعاية الصحية، تجمع بين التقنيات الحديثة والكادر الطبي المتخصص والخدمات الشاملة والبيئة العلاجية المريحة؛ ومن خلال التركيز على الرعاية المخصصة والابتكار المستمر والاستدامة، تسعى مستشفيات Liv إلى توفير تجربة صحية متكاملة للمرضى. ميري إستيروتي، منسقة مجموعة مستشفيات Liv، تحدثت عن تبنّي المجموعة أحدث التقنيات لتقديم خدمات شاملة للمرضى في بيئة مستدامة. وفي حوار شامل مع مجلة “المستشفى العربي”، تناولت السيدة إستيروتي أبرز مميزات المجموعة بالإضافة إلى موقعها في سوق الخدمات الصحية الدولية وغيرها الكثير. في ما يلي نص الحوار.

سنتحدث بالتفصيل عن مستقبل الصحة وأخبارها المتداولة، لكن أولاً، هل يمكن أن تعرفينا قليلاً عن نفسك؟

أعمل في قطاع الصحة منذ 34 عامًا. بعد تخرجي من قسم علم النفس بجامعة بوغازيتشي| Bogaziçi، أكملت دراستي العليا في إدارة الصحة في جامعة إسطنبول وجامعة بهجة شهير. عملت في العديد من المؤسسات الصحية مثل مستشفى International Hospital، ومستشفى Amerikan، ومستشفى Yasamkent التابع لمجموعة Bayındır القابضة.

كما شاركت في افتتاح العديد من المستشفيات الجديدة ضمن مجموعة Acıbadem الصحية. عندما تركت المجموعة كمديرة تنفيذية مساعدة، كانت تضم آنذاك 9 مستشفيات و24 فرعاً، وشركة تأمين صحي، وجامعة، وشركة مشاريع تعمل على إنشاء مستشفيات متكاملة، والعديد من الشركات التابعة المتخصصة في الصحة.

منذ عام 2012، كنت منسقة مجموعة مستشفيات Liv، حيث شاركت في تأسيس العلامة التجارية وضبط عمليات المؤسسة الصحية الجديدة. تواصل مستشفيات Livرحلتها التي بدأت في عام 2013 مع ثمانية مستشفيات داخل وخارج البلاد.

هلا حدثتنا عن الخدمات الصحية المبتكرة التي تقدمها مجموعة مستشفيات Liv؟

نسعى دائماً في مستشفيات Liv لتقديم حلول صحية مبتكرة، ونوفر علاجات للعديد من الأمراض الجينية والعصبية من خلال العلاجات الخلوية والجينية على المستوى الدولي. في الآونة الأخيرة، قمنا بتطوير خدمات جراحية روبوتية، وتطبيقات المستشفى الذكي، وخدمات الطب عن بُعد، ما يعزز ريادتنا في هذا المجال.

كما أن الحلول التي نقدمها في مجالات إعادة التأهيل الروبوتي والطب الشخصي تحظى باهتمام كبير على المستوى الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، ننظم برامج تعليمية مستمرة للأطباء والمحترفين الصحيين من خلال أكاديمية Liv، ما يخلق شبكة دائمة من تبادل المعرفة والتطور.

ما هي الصيحات الأخيرة البارزة في قطاع المستشفيات اليوم؟

يمر قطاع المستشفيات بتغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك بعض الاتجاهات الرئيسية التي تبرز. أولاً، الرقمنة ودمج التكنولوجيا هما من أبرز هذه الاتجاهات. السجلات الصحية الإلكترونية، والطب عن بُعد، وطرق التشخيص والعلاج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كلها أمور تسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المرضى. بالإضافة إلى ذلك، يكتسب مفهوم الرعاية المرتكزة على المريض أهمية متزايدة، حيث يطالب المرضى الآن بتجربة شاملة للخدمات الصحية إلى جانب العلاج. لذلك، تركز المستشفيات على تقديم خدمات مخصصة لزيادة رضا المرضى.

من الاتجاهات الهامة الأخرى الاستدامة ومفهوم المستشفيات الخضراء. بناء هياكل صديقة للبيئة وذات كفاءة في استخدام الطاقة واعتماد ممارسات مستدامة يوفر فوائد بيئية واقتصادية للمستشفيات. أيضًا، أصبح من المهم تجهيز البنية التحتية الصحية لتكون مرنة وقادرة على التعامل مع الطوارئ بعد فترة الجائحة/الوباء. وأخيرًا، مع تأثير العولمة، توسع المستشفيات خدماتها لتلبية احتياجات المرضى الدوليين، ما يجعلها أكثر تنافسية في هذا المجال.

بماذا تتميز مستشفيات Liv عن غيرها من المؤسسات الطبية؟

في مستشفيات Liv، يتواجد فريق من الأطباء الخبراء الذين يقومون بتنفيذ العديد من التطبيقات المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات. لأول مرة في بلادنا، تم إنشاء مركز “إنتاج وتطبيق الخلايا الجذعية في الطب التجديدي” بمعايير GMP داخل مستشفى، حيث نقدم علاجًا لمجموعة واسعة من الحالات، بدءًا من الأمراض الجلدية التجميلية وجراحة التجميل إلى جراحة العظام، وعلاج الحروق، وعلاج أمراض العضلات لدى الأطفال والتوحد.

البنية التحتية الجراحية الروبوتية والأجنحة الجراحية المزوّدة بأحدث التكنولوجيا تتيح لنا تنفيذ جراحات السرطان الأكثر تعقيدًا في غرف العمليات الهجينة التي تجمع بين الطرق الجراحية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة. نقوم بإجراء جراحات استبدال الركبة والورك الروبوتية باستخدام جهاز ماكوبلاستي.

نحن أيضًا مركز تعليم جراحة العمود الفقري Aospine، المعتمد في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا. نقوم بعلاج سرطان البروستاتا باستخدام تقنيات الليزر غير الجراحية مثل HIFU ،Nanoknife، وThulep. يتم تقديم تطبيقات الجلدية التجميلية والجراحة التجميلية بشكل مخصص باستخدام أحدث التقنيات.

لدينا فريق متخصص في علاج السرطان ولدينا استثمارات مستمرة في هذا المجال. لدينا تقنية رائدة في العلاج الإشعاعي الفعلي بتقنية MR Linac التي تحدث ثورة في علاج مرضى السرطان.

في ما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية، نمتلك فريقًا من الأكاديميين المتميزين في مجال أمراض القلب وجراحة القلب، حيث يتم اتخاذ القرارات العلاجية الصحيحة لكل مريض، من حديثي الولادة إلى البالغين.

في عيادة الأطفال، نقدم مقاربة خاصة للأطفال مع فريق من الأطباء المختصين في 19 تخصصًا فرعيًا، ونوفر خيارات علاجية شاملة. نقدم مقاربة خاصة للأمراض النادرة والمعقدة، وعلاجات مبتكرة، ومساحات صديقة للأطفال والعائلات، ومراكز دعم عائلي، وبرامج حيوية للأطفال.

كيف تقيّمون موقع مجموعة Liv Hospital في سوق الخدمات الصحية الدولية؟

باعتبارها العلامة التجارية الفاخرة لسلسلة المستشفيات الأكبر في تركيا، فإن مجموعة Liv Hospital تتمتع بموقع قوي جدًا في سوق الخدمات الصحية الدولية. يعود نجاحنا إلى مهمتنا في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، ونهجنا المبتكر، وعلاقاتنا العالمية. مستشفياتنا في تركيا لا تُعتبر مجرد مراكز مفضلة على المستوى المحلي فحسب، بل إنها تجذب أيضًا المرضى الدوليين.

نحن أيضًا لاعبون أساسيون في سوق السياحة الصحية الدولية. يُفضل العديد من المرضى من الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة (CIS) خدماتنا الخاصة وخيارات العلاج المخصصة المتوفرة لدينا. علاوة على ذلك، بفضل اتصالاتنا العالمية، نحن قادرون على تطبيق أحدث التقنيات الطبية وأساليب العلاج بسرعة، ما يجعلنا أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية الموثوقة والمعترف بها على الساحة الدولية.

كمجموعة Liv Hospital، نحن لا نقتصر على الحفاظ على موقع قوي في الأسواق الحالية فحسب، بل نقوم باستمرار بتطوير استراتيجيات لدخول أسواق جديدة. هدفنا هو تعزيز ريادتنا في الخدمات الصحية الدولية وتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية لعدد أكبر من المرضى.

ما هو مفهوم “الخدمات الصحية العابرة للحدود” ودور Liv Hospital في هذا المجال؟

“الخدمات الصحية العابرة للحدود” تعني أن يتلقى المريض العلاج الطبي في بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه. تشمل هذه الخدمات، انتقال المرضى إلى بلد آخر لأسباب متعددة، مثل الحصول على تكاليف أقل، أو قصر فترات الانتظار، أو الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة أو الخبرة التخصصية.في Liv Hospital، نعمل مع فرق متخصصة لخدمة المرضى الدوليين، حيث يتكون فريقنا من محترفين يفهمون لغة واحتياجات كل مريض. نوفر لهم دعمًا شاملاً لكي يشعروا وكأنهم في وطنهم طوال فترة العلاج، ما يمنحهم تجربة صحية متكاملة وليس مجرد رعاية طبية. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات مصممة خصيصًا لتسهيل عمليات السفر والإقامة ومراحل ما بعد العلاج، وهذا جزء من الرعاية المتعددة الأبعاد والمخصصة التي نقدمها في Liv Hospital. من خلال الحفاظ على ريادتنا في مجال الخدمات الصحية العابرة للحدود، نواصل تقديم خيارات علاجية بمعايير عالمية لمرضانا.

كيف تقيّمون وضع السياحة الصحية في تركيا؟

السياحة الصحية تمثل اقتصادًا ضخمًا يجلب دخلًا كبيرًا لبلادنا. في عام 2005، كان السبب الرئيسي لاختيار السياح لتركيا هو الحصول على خدمات بتكاليف أقل، ولكن لاحقًا تحولت الأسباب إلى الحصول على خدمات ذات جودة أعلى. بدأ المرضى في تجربة نتائج طبية جيدة وناجحة في بيئات أفضل ومع خدمة أفضل. نقطة قوتنا الرئيسية في السياحة الصحية هي قدرتنا على دمج الخبرة الواسعة للأطباء مع التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج. بالإضافة إلى ذلك، لدينا نتائج ناجحة للغاية في العلاجات ذات المخاطر العالية، وهذا يعزز من قوتنا في هذا المجال. تشمل الأسباب الأخرى التي تجعلنا مفضلين تقديم خدمات مرضى محترفة للغاية، والضيافة المريحة، والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الثقافة الغنية والتنوع الجغرافي الذي تقدمه تركيا.

ما هو نهج Liv Hospital تجاه السياحة الصحية؟

حتى الآن، استقبل Liv Hospital مرضى من 182 دولة، معظمهم من 35 دولة. لدينا فريق تسويق دولي يتحدث 25 لغة مختلفة، لكن ما يميز هذا الفريق ليس فقط قدرته على التحدث بهذه اللغات، بل أن كل عضو في الفريق هو مواطن من البلد الذي يخدمه. هذا يعني أن ضيوف Liv Hospitalيشعرون بأنهم في بلدهم، ويتم استضافتهم من قبل أشخاص يفهمون ثقافتهم ولغتهم وبلدهم. معرفة احتياجات الثقافات المختلفة والتعامل معها بحساسية يتطلب اهتمامًا ومهارة خاصة.

منذ اللحظة التي يصل فيها ضيوفنا من الخارج وحتى عودتهم إلى المطار، يصبحون جزءًا من عائلة Liv Hospital. ومن بين الأسباب الرئيسية لاختيارنا هو فريق الأطباء ذوي الخبرة والقدرة على تنفيذ العمليات الجراحية المعقدة بنجاح والتي تتطلب عمل جماعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات المرضى بمهنية فائقة، الضيافة المريحة، التكنولوجيا الحديثة، والثقافة الجغرافية الغنية التي تقدمها تركيا. منذ افتتاح Liv Hospital، حصلنا على اعتمادات مثل “مركز التميز | Center of Excellence” و”JCI”، وتم الاعتراف بنا كعلامة تجارية Tranquality من قِبل وزارة الاقتصاد، ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الساحة الدولية.

ما هي الابتكارات والتطورات المستقبلية التي قد تبرز في خدمات الرعاية الصحية متعددة الثقافات؟

أعتقد أن الابتكارات التي تركز على التكنولوجيا ستبرز أكثر في المستقبل في خدمات الرعاية الصحية متعددة الثقافات. بشكل خاص، سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لفهم تفضيلات المرضى الثقافية والشخصية بشكل أفضل، وتقديم خطط علاج مخصصة لهم. هذا سيسهم في جعل المرضى يشعرون بمزيد من الفهم والراحة أثناء العلاج.

بالإضافة إلى ذلك، قد تُستخدم تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزّز (AR) في تعزيز التعليم والخبرة العلاجية، من خلال محاكاة سيناريوهات ثقافية مختلفة، ما يساعد المحترفين في الرعاية الصحية على أن يصبحوا أكثر وعيًا وحساسية تجاه هذه الأمور.

Liv Hospital

وأخيرًا، مع تزايد السياحة الصحية العالمية، أتوقع زيادة التعاون الثقافي بين المستشفيات. هذا سيضمن أن يشعر المرضى الدوليون بالثقة والاحترام في جميع مراحل علاجهم. كمجموعة Liv Hospital، نتابع هذه الابتكارات عن كثب وملتزمون بتطبيقها للحفاظ على ريادتنا في تقديم خدمات الرعاية الصحية متعددة الثقافات.

لقد حصلتم على جائزة أفضل ابتكار في مجال الصحة الرقمية في أوروبا من روتردام | Rotterdam. ما هو العنصر الذي تعتقدون أنه جعل هذا المشروع ناجحاً؟

الحصول على جائزة أفضل ابتكار في الصحة الرقمية في أوروبا في روتردام | Rotterdam كان مصدر فخر وشرف كبير لنا كمجموعة Liv Hospital. هناك عوامل رئيسية عدة وراء هذا النجاح بين العديد من المستشفيات الرائدة في أوروبا التي شاركت في المنافسة. أولاً، التزامنا بالابتكار واستثماراتنا في حلول الصحة الرقمية من أهم العوامل التي ساهمت في نجاح هذا المشروع. نحن لا نرى التحول الرقمي في الرعاية الصحية كموضة عابرة، بل كضرورة لتقديم أفضل خدمة لمرضانا.

Healthverse PanoramicWEB

لأول مرة، تم إطلاق منصة رقمية متقدمة في مجال الصحة عن بُعد بفضل التعاون بين Liv Hospital وتُرك تيليكوم وHealthverse PanoramicWEB. بفضل منصة Healthverse PanoramicWEB، يمكن للمرضى زيارة المستشفى من أي مكان في العالم بتوجيه من مستشار المريض، كما يمكنهم الحصول على معلومات حول العلاج المطلوب من خلال مناقشة مع الطبيب. هذا يؤثر بشكل إيجابي على رضا المرضى ونتائج العلاج.

على منصة Healthverse PanoramicWEB التي تجمع بين المستشارين الطبيين والأطباء والمرضى في بيئة رقمية عبر الإنترنت، يمكن للموظفين الصحيين، حتى وإن لم يكونوا في المستشفى، أن يقوموا بمهامهم من خلال التواجد الرقمي في المستشفى بفضل البرمجيات. من خلال هذا المشروع، يمكننا جمع ضيوفنا مع الأطباء والمستشارين الصحيين عبر رابط واحد من دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيق إضافي، ما يسمح لهم بمناقشة جميع مراحل الإجراءات في المستشفى مع الأطباء من دون أي شك.

لاحظنا في أعمالكم أنكم تولون أهمية كبيرة للتحول الرقمي. ماذا تودون أن تقولوا في هذا الصدد؟

التحول الرقمي أصبح أحد العناصر الأساسية في خدمات الصحة الحديثة. التكنولوجيا لا تعزز فقط الكفاءة التشغيلية للمستشفيات، بل تعمل أيضًا على تحسين تجربة المرضى وجودة العلاج. كمجموعة مستشفيات Liv نضع التحول الرقمي في قلب خدماتنا الصحية لأننا نؤمن بأن نظام الصحة في المستقبل سيعتمد على الحلول الرقمية. من خلال التحول الرقمي، يمكننا جعل خدماتنا الصحية أكثر وصولًا وسرعة وفعالية. على سبيل المثال، السجلات الصحية الإلكترونية توفر وصولًا فوريًا إلى بيانات المرضى، ما يتيح تشخيصات أكثر دقة وسرعة. تطبيقات الطب عن بُعد تمكّن مرضانا من الحصول على استشارات عن بُعد، ما يوسع الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إنشاء خطط علاج شخصية، ما يحسّن نتائج المرضى بشكل كبير. هدفنا هو الاستمرار في تطوير خدماتنا الصحية باستخدام أحدث التقنيات وتقديم أفضل تجربة لمرضانا. هذا جزء من رؤيتنا لنكون رائدين ليس فقط في خدمات اليوم ولكن أيضًا في مستقبل الرعاية الصحية.

كيف تتعامل المستشفيات الدولية مع قضايا الاستدامة البيئية ومعايير الجودة؟

الاستدامة البيئية أصبحت قضية ذات أهمية متزايدة للمستشفيات الدولية. تعتبر المستشفيات بشكل عام من بين المؤسسات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتنتج كميات كبيرة من النفايات، وتترك بصمة كربونية كبيرة تؤثر على البيئة.

للحد من هذه الآثار، تتبنى العديد من المستشفيات استراتيجيات متعددة تشمل مبادرات المستشفيات الخضراء، ومشاريع كفاءة الطاقة، وتدابير توفير المياه، ونظم إدارة النفايات الشاملة. تقوم المستشفيات أيضًا باستخدام مواد صديقة للبيئة، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتنظيم تدريبات لرفع الوعي البيئي بين الموظفين لتحقيق أهداف الاستدامة. كما أن التزامها بالمسؤولية البيئية لا يقتصر فقط على تلبية المتطلبات البيئية، بل يدعم أيضًا الاستدامة المالية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية.

علاوة على ذلك، فإن الحصول على الاعتمادات الدولية المعترف بها في مجال الاستدامة البيئية هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستشفيات.

على سبيل المثال، تُظهر اعتمادات مثل JCI (اللجنة الدولية المشتركة)، وPlanetree، Center of Excellence أن المستشفى لا يتميز فقط في تقديم الرعاية الطبية الممتازة، بل يتمتع أيضًا بمستويات عالية من الحساسية البيئية والرعاية الموجّهة للمريض. مثل هذه الاعتمادات تؤكد التزام المستشفيات بمعايير الاستدامة والجودة، وتعزز من سمعتها على المستوى الدولي.

للتمكّن من المنافسة في السوق الصحي العالمي، يتعيّن على المستشفيات تقديم رعاية آمنة وفعّالة وفقًا لأعلى المعايير. ولهذا السبب، فإن اجتياز عمليات الاعتماد والحصول على شهادات الجودة الدولية أمر ضروري لإثبات امتثالها لهذه المعايير. هذه العمليات المستمرة من التحسين تعزز من سمعة المستشفيات وتزيد من معدل تفضيلها، خاصة في مجال السياحة العلاجية.

ما هو 5.0 Healthcare وكيف يُحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية؟

يُشير مصطلح 5.0 Healthcareإلى فترة إعادة تشكيل الرعاية الصحية من خلال التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة. هذا المفهوم نشأ من دمج الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، والروبوتات، والتقنيات الحيوية في خدمات الرعاية الصحية. 5.0 Healthcare يجعل الرعاية الصحية أكثر تخصيصاً واستباقيةً ومحوريةً على المريض. في هذه الحقبة الجديدة، لا تركز الرعاية الصحية على العلاج فقط، بل تهدف أيضاً إلى تحسين جودة حياة المرضى بشكل عام. أكبر فرق بين 5.0 Healthcare والخدمات الصحية السابقة هو مستوى دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية. في الفترات السابقة، كانت الرعاية الصحية تعتمد بشكل أكبر على رد الفعل أي أنه يتم علاج الأمراض عند ظهورها. أما 5.0 Healthcare فهو يقدم نهجاً أكثر وقائية واستباقية. في هذه الفترة، يتم جمع بيانات المرضى وتحليلها من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يُمكّن من التشخيص المبكر للمشكلات الصحية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، بفضل إنترنت الأشياء والاجهزة القابلة للارتداء، يمكن للمرضى مراقبة حالتهم الصحية في منازلهم والتواصل مع أطبائهم على الفور.

يُحسّن 5.0 Healthcare بشكل كبير من تجربة المرضى. في هذه الحقبة، يمكن للمرضى الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسهولة وسرعة أكبر. تُمكن الابتكارات مثل الطب عن بُعد والمراقبة عن بُعد من التواصل مع الأطباء من دون حواجز جغرافية. بالإضافة إلى ذلك، تُتيح التطبيقات والمنصات الصحية الرقمية للمرضى متابعة بياناتهم الصحية واتخاذ قرارات صحية واعية بناءً على تلك البيانات. هذا يُمكّن المرضى من المشاركة النشطة في عمليات الرعاية الصحية الخاصة بهم. الاستدامة هي جزء أساسي من رؤية 5.0 Healthcare، وهي ذات أهمية حاسمة لضمان فعالية وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على المدى الطويل. لذلك، تتبنى الحلول المطورة ضمن 5.0 Healthcare مبادئ الاستدامة مثل كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة النفايات، وتطبيقات صديقة للبيئة.

ما هي خطط وأهداف مجموعة مستشفيات Liv في المستقبل؟

أصبحت العولمة في مجال الرعاية الصحية أكثر أهمية في بلدنا، ليس فقط بسبب اهتمام القطاع الخاص، ولكن أيضًا نتيجة الأهمية التي توليها الدولة للسياحة الصحية. أتمنى أن يساهم انخراط وزارة الصحة والدولة بشكل مباشر في هذه السياسات في نقل تركيا إلى مراحل أكثر تقدمًا في هذا المجال. هدفنا الأكبر في المستقبل هو تعزيز موقعنا الريادي في سوق السياحة الصحية العالمية. إلى جانب ذلك، نطمح إلى تحديث بنيتنا التحتية التكنولوجية وابتكاراتنا الطبية باستمرار، لرفع تجربة المرضى إلى أعلى المستويات. سنواصل جهودنا لاكتشاف أسواق جديدة في الخدمات الصحية الدولية وزيادة حصتنا في الأسواق الحالية.

كمجموعة مستشفيات Liv سنظل ملتزمين دائمًا بتقديم الحلول الصحية الأكثر تقدمًا، وتوفير خدمات آمنة وفعالة ومحورها الإنسان لمرضانا.

كيف تؤثر الاتصالات العالمية على الابتكار في مجال الرعاية الصحية؟

الرعاية الصحية هي مجال يتجاوز الحدود ويتطلب تعاونًا عالميًا. تتيح الروابط العالمية تبادل المعرفة ونقل أفضل الممارسات وتبني الابتكارات بسرعة. بفضل هذه الروابط، يمكن تحقيق التوحيد القياسي في الخدمات الصحية بين مختلف البلدان، ما يمنح المرضى فرصة الوصول إلى أفضل طرق العلاج. علاوة على ذلك، تلعب الشبكات العالمية دورًا حيويًا في الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات الصحية العالمية مثل الأوبئة. تعمل الروابط القوية بين المهنيين الصحيين والباحثين والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم على تسريع تبادل المعرفة وتسهيل تطوير حلول مبتكرة.

في مجموعة مستشفيات Liv نهدف إلى تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية من خلال إقامة شراكات دولية. في هذا السياق، نشارك بنشاط في الشبكات الصحية العالمية ونتعاون مع مؤسسات صحية رائدة من دول مختلفة.

هذه الاستراتيجية لا تساعدنا فقط في تقديم أحدث التقنيات وأفضل طرق العلاج لمرضانا، بل تساهم أيضًا في التطور المستمر لكوادرنا الطبية. من خلال المؤتمرات الدولية والندوات وبرامج التدريب التي نشارك فيها بانتظام، يحصل خبراؤنا الصحيون على أحدث المعلومات والممارسات على مستوى العالم. ومن خلال شراكاتنا مع مستشفيات مثل مستشفى Boston للأطفال وعيادة Cleveland، نتّبع أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم ونعمل على تطبيقها في مستشفانا.