” نظام AURA 3D… مستقبل العناية بالبشرة والجمال “

منى ميرزا، مؤسِسة عيادة ”Biolite“ للعناية بالجمال والصحة في دبي

يمثل نظام AURA 3D نقلة نوعية في تقييم البشرة. على عكس الطرق التقليدية ثنائية الأبعاد، يقوم هذا الجهاز المتطور بالتقاط نموذج رقمي دقيق وثلاثي الأبعاد للوجه، الذقن، العنق، والمنطقة تحت الذقن. بفضل استخدام زوايا تصوير متعددة وومضات ضوئية متزامنة، يضمن نظام AURA 3D الحصول على مسوحات موثوقة ودقيقة سريريًا، بغض النظر عن ظروف الإضاءة الخارجية أو البيئة المحيطة. هذه الدقة والاعتمادية حاسمة لتقييم التغيرات بدقة قبل وبعد أي علاج، ولمراقبة التقدم بمرور الوقت. في حوارها مع مجلة ”المستشفى العربي“ توضح منى ميرزا، مؤسِسة لعيادة ”بيولايت“ للعناية بالجمال والصحة في دبي، أن نظام AURA 3D يمنح الأخصائيين القدرة على وضع خطط علاجية مخصصة للغاية ترتكز على بيانات واضحة بما يتناسب تمامًا مع احتياجات كل سيدة.

ما الذي يميّز نظام AURA للتصوير ثلاثي الأبعاد لتحليل البشرة؟

في ”بيولايت“، نؤمن بتقديم الأفضل لعملائنا، وهذا يعني الاستثمار في أحدث التقنيات التي تضمن الدقة، تعزز الثقة، وتقدّم نتائج واضحة. هذا هو جوهر ما يقدّمه نظام AURA 3D. على عكس الأجهزة القديمة التي تعتمد على الصور ثنائية الأبعاد، يقوم AURA 3D بالتقاط صورة رقمية ثلاثية الأبعاد ومفصلة جدًا للوجه والذقن والرقبة والمنطقة أسفل الذقن.

يستخدم النظام كاميرات متعددة ووميضًا ضوئيًا متزامنًا، ما يعني أن جودة الصورة لا تتأثر بالإضاءة المحيطة، وتبقى النتائج موثوقة ودقيقة في كل مرة، بغض النظر عن البيئة المحيطة. هذا يسهّل علينا مقارنة النتائج قبل وبعد العلاج بدقة عالية وتتبّع أي تغييرات بمرور الوقت بسهولة تامة. ببساطة، AURA 3D يمنحنا ولعملائنا وضوحًا وثقة لا مثيل لهما، وهو ما نطمح إليه في عالم العناية بالجمال الحديث.

كيف يعزّز نظام AURA 3D تجربة السيدة الجمالية من حيث النتيجة والفعالية؟

يمنح هذا النظام بعدًا جديدًا من العناية الجمالية، بفضل تحليله الدقيق للبشرة بحيث يتيح للأطباء وأخصائيي التجميل رؤية ما لا تراه العين المجردة مثل التغيرات في الحجم، وعدم التناسق، وملمس البشرة، ودرجات التصبغات، وغيرها الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تؤثر على جمال البشرة.

بفضل هذه الرؤية العميقة، نقوم بوضع خطة علاجية مخصصة تناسب بشرتكِ واحتياجاتكِ الفريدة، مع إمكانية تعديلها بشكل ديناميكي حسب استجابة بشرتك للعلاجات. وسواء كان هدفكِ تحفيز الكولاجين بعد Sofwave أو الحفاظ على توازن الحجم بعد الحقن، فإن نظام AURA 3D يمنحكِ تجربة خالية من الغموض لكل خطوة في رحلتك الجمالية.

كيف تبدو تجربة السيدة خلال جلسة AURA 3D؟

تجربة سريعة، نظيفة، وخالية تمامًا من الإزعاج. كل ما تحتاجه السيدة هو توجيه نظرة إلى مؤشر صغير على الشاشة من دون الحاجة لاستخدام مسند ذقن، أو تحمل أضواء مزعجة، فلا تشعر بأي انزعاج. يلتقط الجهاز صورًا متزامنة من زوايا متعددة في ومضات قصيرة، ليُنشئ صورة ثلاثية الأبعاد مكتملة في لحظة.

بعد ذلك، نقوم بعرض مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد على السيدة ترى من خلالها كيف ستكون النتيجة أو بمعنى آخر رؤية

”التوأم الرقمي“ ثلاثي الأبعاد، مع توضيح أهم النقاط التي تحتاج إلى عناية، وإظهار ما نراه بوضوح على مناطق الجبهة، الخدين، خط الفك، والرقبة.

تمنح هذه التجربة شعورًا بالرفاهية والعناية الشخصية والاحترافية العالية، وغالبًا ما تخبرنا السيدات بعد الجلسة أنهن للمرة الأولى يفهمن بشرتهن بعمق وبشكل واضح تماماً.

برأيك، كيف يُسهم نظام AURA 3D في تقدم طب التجميل في المنطقة؟

يضع نظام AURA 3D معيارًا جديدًا للاستشارات التجميلية، إذ يجعلها قائمة على الرؤية الواضحة لتصبح بشكل جذّاب. وفي منطقتنا، يبحث العملاء عن التميز ويركزون على النتائج، ما يجعل المصداقية أمرًا ضروريًا.

يساعد هذا النظام الأطباء على التحوّل من مجرد إبداء الرأي إلى تقديم الأدلة الملموسة، ويمنح العملاء شعورًا حقيقيًا بأنهم على دراية بما يحدث،. في Biolite، لقد احدث هذا النظام تغيير لكامل طريقة تقييمنا للحالة، وتخطيطنا للعلاج، وطريقة تواصلنا مع العملاء حول النتائج المتوقعة. إنه يجمع بين الفن والعلم، ليجعل من تجربة الطب التجميلي تجربة ترتقي بالحوار، وتمنح العميل فهمًا أعمق وجمالًا مدروسًا مبنيًا على أسس علمية واضحة.

ما هي أنواع مشكلات البشرة التي يمكن لجهاز AURA 3D Skin Analyzer اكتشافها ومراقبتها؟

مع جهاز AURA 3D، بات بإمكاننا فهم احتياجات البشرة بعمق لم يسبق له مثيل، إذ يحدد بدقة فائقة ما يلي:

التجاعيد والخطوط الدقيقة .

عدم التناسق وفقدان الحجم .

التصبّغات وتلف البشرة الناتج عن الأشعة

فوق البنفسجية .

عدم انتظام الملمس واتّساع المسام .

احمرار البشرة وظهور الأوعية الدموية .

تعابير الوجه في الحالات الطبيعية، أو خلال الإبتسامة او الدهشة، او حركة الشفاه عند التقبيل .

توحيد لون البشرة .

قياس دهون البشرة وترطيبها، بالإضافة إلى تقييم عام لجودتها وصحتها .

تُساعدنا البيانات ثلاثية الأبعاد والتقييم المدعوم بالذكاء الاصطناعي على فهم ليس فقط ما هو ظاهر على سطح البشرة حاليًا، بل أيضًا ما يتكون تحت السطح، ما يمنحنا فرصة ممتازة للبدء في العناية الوقائية مبكرًا.

كيف ترين مستقبل العناية بالبشرة؟ وكيف تُعيد AURA 3D صياغة مفهوم العناية بالبشرة والجمال؟

يتجه مستقبل العناية بالبشرة نحو أنظمة أكثر ذكاءً وقدرة على التنبؤ وتقديم حلول شخصية للغاية، وهنا يأتي دور جهاز AURA 3D الذي يمهّد الطريق لهذه الثورة. مع التطور المستمر للذكاء الاصطناعي، نتوقع قريبًا أن نرى أنظمة يمكنها توقّع كيفية تقدم علامات الشيخوخة، وتقديم برامج عناية مخصصة لكل شخص بدقة متناهية، بالإضافة إلى الاندماج السلس مع السجلات الطبية الإلكترونية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء لتقديم تشخيصات فورية ومتكاملة.

في ”بايولايت“، حيث تلتقي خبرة الجمال مع العافية التجديدية، يُعتبر هذا المستوى من الفهم والتحليل للبشرة كنزًا حقيقيًا لا يُقدّر بثمن. فهو يُمكّننا من معالجة ليس فقط المشاكل الظاهرة، بل أيضًا التغييرات المستقبلية المتوقعة للبشرة. بفضل تقنيات مثل AURA 3D، لم تعد استشارات العناية بالبشرة مجرد استجابة لما هو موجود، بل أصبحت رحلات استباقية تمكّن الأفراد من التحكم يصحة بشرتهم، وهذا هو الاتجاه المستقبلي للطب.