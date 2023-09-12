سام أموري

المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ديدالوس

”Dedalus“ الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية والتطبيب عن بُعد

”ديدالوس“ هي واحدة من كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية والتطبيب عن بُعد. تقدّم الشركة حلولاً شاملة قائمة على المعايير المفتوحة لدعم التغيير الجذري من نهج ”الرعاية المخصصة العرضية“ إلى ”الرعاية المتواصلة“. مجلة ”المستشفى العربي“ إلتقت سام أموري، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ديدالوس، في حوار خاص تناول فيه المزايا والحلول التي تقدمها الشركة في مجال الرعاية الصحية الرقمية المعقّدة .

ما هي أكبر التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية اليوم؟

من التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية هو التراكم الضخم لعمليات الجراحة الإختيارية بعد جائحة كوفيد– 19. نواجه أيضاً مشكلة عالمية تتمثّل في نقص العاملين بسبب الضغط المتزايد والطلب المتزايد مع تقدّم السكان في العمر.

وكذلك، نشهد حالات تعب وإرهاق في صفوف العاملين، بالإضافة إلى صعوبات في التوظيف والإحتفاظ بالعاملين .كما أن تكافؤ الرعاية الصحية هو من بين التحديات الأصعب التي يواجهها نظام الرعاية الصحية، حيث لا نزال نشهد أجزاء كبيرة من المجتمعات المحرومة غير قادرة على الوصول حتى إلى أبسط احتياجاتها الصحية.

كيف يمكن للتحوّل الرقمي والذكاء الإصطناعي أن يقلّلا من عبء الإجراءات الإدارية على مقدّمي الرعاية الصحية، وبالتالي التخفيف من تحديات نقص القوى العاملة التي نواجهها عالمياً؟

إن التحوّل الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي قد ظهرا كعاملين محوريين في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقدّمان حلولاً مبتكرة لتخفيف أعباء الإجراءات الإدارية على مقدّمي الرعاية الصحية، وبالتالي معالجة تحديات نقص القوى العاملة على الصعيدين العالمي والمحلي.

يمثل (إنتربرايز مانجر EM) لشركة ”ديدالوس“ مثالاً بارزاً على هذا التحوّل، حيث يدعم نظام معلومات المستشفى المتكامل والقابل للتوسّع مهام سير العمل الشاملة، مما يتيح الفرصة لتسهيل العمليات واستغلال الموارد بشكل أفضل. كما يُتيح اعتماده العديد من المزايا، بما في ذلك زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وكذلك تخفيف المخاطر، وتحسين السلامة والرضى لدى المرضى، والتسليم الفوري للمعلومات الهامة في مركز الرعاية. يُغطي نظام معلومات المستشفى (إنتربرايز مانجرEM)، مجموعة من المجالات بما في ذلك الإدارة، والجوانب المالية والسريرية والدعم السريري، وإدارة النظام، وخدمات التشغيل البيني. تُعزّز هذه التغطية الشاملة إمكانية التشغيل البيني والتبادل السلس للبيانات عبر المجالات الوظيفية داخل الأقسام الصحية، ما يؤدي إلى تعزيز التعاون بين الأطباء واتخاذ القرارات المستنيرة.

لقد شهدنا تقدماً كبيراً في مجال الرعاية الصحية عن بُعد والتطبيب عن بُعد منذ انتشار جائحة كوفيد – 19.

كيف تمكّنتم من التعامل مع هذه الفترة العصيبة؟

زاد الطلب على خدمات الرعاية الصحية عن بُعد إلتزاماً بإجراءات التباعد الإجتماعي خلال فترة جائحة كوفيد– 19.

منهج عمل ثابت

لا يزال يتم حجز جلسات الرعاية الصحية وغير الصحية عن بُعد مباشرة من نظام إدارة المرضى من دون الحاجة إلى إدخال بيانات مكرّرة، ولم يَطرأ أي تغيير على سير العمل بسبب الرعاية الصحية عن بُعد.

تذليل قيود الرعاية الصحية

أصبحت كل الإمكانيات متاحة عبر تطبيق (TEAMS) للمريض والطبيب أثناء الإستشارات الطبية عن بُعد، مثل مشاركة البيانات وعرض مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والدردشات.

تقليل حالات عدم الإجابة

لم يعد يحتاج المريض إلى الحضور شخصياً إلى المستشفى للحصول على استشارة.

تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

أصبح بإمكان المرضى أن يتصلوا مباشرةً بالطبيب للحصول على الإستشارة، من دون الحاجة إلى قضاء ساعات في السيارة أو الحافلة للوصول إلى موعدهم. وهذا يعني أنهم لن يخسروا الكثير من وقت عملهم، ما يوفّر تكافؤاً أفضل للمرضى.

شركة ”ديدالوس“ رائدة في مجال توفير برامج الرعاية الصحية والتشخيصية عالمياً، هل يمكنك أن تخبرنا كيف تعود الحلول الصحية الرقمية المعقدة بالفائدة على المريض أو على رحلة الرعاية الصحية له؟

أطلقت شركة ”ديدالوس“ مؤخراً أحدث حلولها وهو مركز القيادة. في الجوهر، نؤمن بعدة مبادئ أساسية تجعل مركز القيادة الخاص بشركة ”ديدالوس“ فعّالًا جداً.

أولاً، نستطيع أن نقدم عرضاً مفصلاً في الوقت الفعلي للعمليات، مع النظر في المخاطر المحتملة ونظام مراقبة يُبقي أمورك تحت السيطرة.

الخطوة التالية هي المساعدة في رقمنة المقاييس الأساسية، وهي المؤشرات الحيوية التي تُظهر ما إذا كانت الأهداف تتحقق ومدى القرب من تحقيقها.

إن مركز القيادة لدينا مدعوم من خلال محرّك ذي قواعد مبنية على الخبرة ويعتمد على الذكاء الإصطناعي. يفهم هذا المحرّك الذكي التحديات ويوجّه الإجراءات بسلاسة ضمن أعمال فريق العمل.

أخيراً، قمنا بفتح كنز المعلومات الذي يُغذي مركز القيادة وبالتالي، أصبح بالإمكان الحصول على كل هذه المعلومات في لمح البصر. وفي النهاية، أصبح بإمكاننا مساعدة المؤسسات على تحسين استخدامها لقاعات العمليات بنسبة تصل إلى 20% لأننا بتنا نرى الفرص الضائعة ونستفيد منها.

نلاحظ أن مجال الرعاية الصحية يتّجه نحو رعاية شخصية لكل فرد، ولكننا لا نزال نرى العديد من المؤسسات الصحية التقليدية عالقة في النظام القديم. ماذا تفعلون كشركة لمساعدة هذه المؤسسات على التحوّل إلى نهج أكثر تخصيصاً للرعاية الصحية؟

نركّز في شركة ”ديدالوس“ على نهج نشط تجاه المرضى للتغلّب على النهج الذي يركّز على المريض بشكل غير نشط. كما سبق أن ذكرت، ربما يكون التحدي الأول الذي نواجهه مرتبطاً بنقص القوى العاملة. لمواجهة هذا التحدي، نحتاج إلى ميزات خاصة مثل سير العمل الآلي، والحلول القادرة على توفير المعرفة السريرية، كما يجب أن نشجّع تطوير المهارات بناءً على المحتوى والإرشادات ونتأكد من إعفاء مقدّمي الرعاية الصحية من أي أعمال غير متعلقة بالمرضى.

وبالتالي، يصبح التعاون بين التخصصات والأقسام أمراً سهلاً، ما يضمن نهجاً شاملاً لرعاية المرضى. يُترجم هذا التعاون في تشخيصات شاملة وخطط علاج منسّقة جيداً، وتحسين عام لرحلة المرضى .

أحد الجوانب المهمة في حلول شركة ”ديدالوس“ هو تمكين المرضى. من خلال البوابات الآمنة، يحظى الأفراد بالوصول إلى سجلاتهم الطبية ونتائج الاختبارات وخطط العلاج. تُعزّز هذه الشفافية من الشعور بالمشاركة في رحلتهم الصحية، مما يُتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة والتفاعل بنشاط مع مقدّمي الرعاية الصحية.

نُدرك أن مستقبل الرعاية الصحية رقمي، ولكن هناك قلق كبير في ما يتعلق بالتصدي للتحديات الأمنية الرقمية؛ مثل الأمن السيبراني، هل يمكنك أن تخبرنا كيف تتعاملون مع هذا التحدي على وجه الخصوص؟

نحن نقدم حلولاً قابلة للتكيّف مع حوسبة الحافة أو الحوسبة السحابية، مما يضمن الخصوصية والأمان. على سبيل المثال، تعتمد البنية الأساسية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات لدينا على مبدأي الخصوصية والأمان مع إطلاق مركز العمليات الأمنية.

والأهم من ذلك أن شركة ”ديدالوس“ تطبّق نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وفق المعيار الدولي ISO 27001.

شعار شركتكم هو ”برمجياتنا شريان الحياة“، هل يمكنك أن تخبرنا المزيد عن رؤية ورسالة الشركة؟

”ديدالوس“ شركة برمجيات رائدة عالمياً، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم. من خلال عملنا عبر جميع مجالات الرعاية الصحية، نقدّم حلولاً شاملة قائمة على المعايير المفتوحة لدعم التغيير الجذري من نهج ”الرعاية المخصصة العرضية“ إلى ”الرعاية المتواصلة“.