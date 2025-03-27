رحلة ‭ ‬كمال‭ ‬الغريبي‭ ‬ نحو‭ ‬آفاق‭ ‬عالمية‭ ‬

تاريخ‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬والقيادة‭ ‬والتأثير

رحلة كمال الغريبي من بدايات متواضعة في تونس وصولاً إلى نجاح باهر نصّبه ركناً بارزاً في مجالات الرعاية الصحية العالمية والأعمال التجارية والأعمال الخيرية، هي قصة تفانٍ عنوانها “التفاني الجاد والقيادة الرؤيوية”. وُلِد الغريبي عام 1962 في صفاقس، في تونس، حيث ترسخت لديه قيم العمل الجاد والإصرار، لتكون الركيزة الأساسية لمسيرته المتميزة.

اليوم، يمتد تأثير الغريبي إلى قطاعات متعددة، من تطوير البنية التحتية الطبية إلى تعزيز التعاون الدولي والمبادرات التعليمية. وقد شهد العام الماضي سلسلة من الإنجازات البارزة التي أعادت رسم معالم قطاعي الصحة والاستثمار، مؤكداً بذلك مكانته كقائدٍ يضع الإنسان والتقدم والتغيير الإيجابي في صميم رؤيته.

نموذج للقيادة المسؤولة

من خلال دمج قيمه الراسخة ونجاحاته المهنية، أصبح نموذجاً للقيادة المسؤولة والفعّالة في عصر التواصل الحديث. وبينما يستمر مصدراً للتأثير والإلهام، يواصل الغريبي إطلاق العنان للإبداع وتعزيز العمل الخيري، مساهمًا في بناء مجتمع عالمي ينعم بالصحة والتعليم والتعاون.

مسيرة مهنية حافلة وإسهامات عالمية

يشغل كمال الغريبي منصب رئيس مجموعة “GKSD” القابضة للاستثمار، ويتولى أيضاً رئاسة مجموعة مستشفيات سان دوناتو التابعة للمعهد العلمي للبحوث والاستشفاء والرعاية الصحية، كما يشغل منصب نائب رئيس مستشفى سان رافاييل الجامعي ومستشفى غالياتزي – سانت أمبروجيو ، وكلاهما تابعان للمعهد العلمي للبحوث والاستشفاء والرعاية الصحية.

تعكس قيادته التزاماً راسخاً بتعزيز أنظمة الرعاية الصحية العالمية، ودفع عجلة الاستثمار، ودعم المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. بدأت مسيرة الغريبي المهنية في قطاع الطاقة، حيث شغل مناصب قيادية في كبرى شركات النفط. وفي سن التاسعة والعشرين، تولّى منصب نائب رئيس شركة Olympic Petroleum Corporation في نيويورك، بالتزامن مع رئاسته لشركة Olympic Management في إيطاليا. لاحقاً، شغل منصب رئيس شركة Attock Oil Company في المملكة المتحدة، حيث قاد توسعات استراتيجية كبرى ساهمت في تطوير خبرته في مجال التجارة الدولية والاستثمار الاستراتيجي.

استثمارات رؤيوية وابتكار في قطاع الرعاية الصحية

في عام 2015، أسّس الغريبي مجموعة GK Investment Holding في سويسرا، واضعاً نصب عينيه تصدير السلع الأساسية وإطلاق مشاريع صناعية في الأسواق الناشئة. وبفضل استثماراته الاستراتيجية، ساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مما عزّز مكانته كقائد صاحب رؤية استثنائية.

وفي إيطاليا، وسّع الغريبي نطاق أعماله عبر مجموعة “GKSD” القابضة للاستثمار، وهي كيان متعدد التخصصات يُعنى بالرعاية الصحية، والهندسة، والبنية التحتية، والإنشاءات. وتحت قيادته، رسّخت مجموعة “GKSD” مكانتها كرائدة في إدارة المشاريع الصحية المعقدة والارتقاء بالمؤسسات الطبية، حيث تشرف على أبحاث متقدمة في مؤسسات مرموقة مثل جامعة فيتا سالوتيه سان رفاييل. ويستمر ذكاؤه الاستراتيجي وشغفه بتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية يُحدثان تغييراً ملموساً في مسار التقدّم الطبي على المستوى العالمي.

ريادة الحلول التحويلية في قطاع الرعاية الصحية

تُعد شركة GKSD Healthcare Management & Consulting جزءاً حيوياً من مجموعة “GKSD” القابضة للاستثمار ومجموعة مستشفيات سان دوناتو، حيث تستفيد من خبراتها الواسعة لتقديم حلول رعاية صحية رفيعة المستوى.

تأسست في عام 2020، وسرعان ما تحولت إلى مرجع في الاستشارات الاستراتيجية، حيث تدمج أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بالتعاون مع Microsoft.

أما مجموعة مستشفيات سان دوناتو (GSD)، وهي أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في إيطاليا، فتضم 58 مرفق مستشفيات في إيطاليا و77 في بولندا، مقدمةً الرعاية لأكثر من 5.6 مليون مريض سنوياً.

ويعكس التزامها بالتميّز الطبي والعلاجات القائمة على العلاج الجيني والخلايا الجذعية وحلول الرعاية الصحية المستدامة مكانتها الرائدة عالمياً في مجالي البحث والابتكار. كما تساهم المجموعة بدور محوري في تعزيز الرعاية الصحية المتمحورة حول المرضى وتطوير الأبحاث الطبية على نطاق عالمي، مستفيدةً من أكثر من 26,000 موظف، بينهم أكثر من 8,000 طبيب.

تاريخ يمهّد الطريق نحو المستقبل

لم يقتصر تأثير كمال الغريبي على إحداث تحولات جذرية في القطاعات التقليدية، بل امتد ليؤسس قاعدةً صلبة للابتكارات الرائدة في الرعاية الصحية المتكاملة. فبرؤيته الاستراتيجية، نجح في الجمع بين عقودٍ من الريادة ونهجٍ استشرافي، واضعاً حجر الأساس لنموذج ثوري في رعاية المرضى، يمزج بين أحدث التقنيات واللمسة الإنسانية الدافئة. هذه الفلسفة المتطورة في التفكير والممارسة تتجسد اليوم في انطلاقة مجموعة Hospital Healthcare Holdings، مؤكدةً التزامه الراسخ بالتميّز وإحداث تأثير تحويلي في القطاع الصحي.