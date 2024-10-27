دكتور هتان الجُعلي

استشاري جراحة التجميل والترميم والجراحة المجهرية في JC Clinic في المملكة العربية السعودية

” تقنية ®Mia: رحلتكِ نحو الجمال الطبيعي “

تقنية ®Mia هي الحل الأمثل لمن تبحث عن تحسين شكل ثدييها وإعادة تناسقهما مع الجسم من دون أي تأثير على جمالها الطبيعي. هذه التقنية الثورية أحدثت نقلة نوعية في عالم التجميل، حيث تسمح بتناسق الثدي بشكل طبيعي مع فترة نقاهة قصيرة وآثار جانبية قليلة. في هذا الحوار مع الدكتور هتان الجُعلي، إستشاري جراحة التجميل والترميم والجراحة المجهرية في JC Clinic في المملكة العربية السعودية، سنتعرف على مزايا تقنية ®Mia، وكيف تختلف عن التقنيات التقليدية، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الأهداف الجمالية والنتائج الطبيعية.

لماذا اخترت مجال جراحة التجميل، وكيف تطوّرت مسيرتك المهنية في هذا التخصص؟

لطالما جذبني مجال جراحة التجميل منذ دراستي الجامعية لتنوعه الشديد وتأثيره المباشر على حياة الناس والقدرة على إحداث تغيير إيجابي في المظهر. ما جذبني أيضًا هو الجانب الفني والإبداعي في مجال التجميل، حيث يمكن للجرّاح أن يضفي لمسة شخصية على عمله لتحقيق أفضل النتائج. بالنسبة لمسيرتي المهنية، لقد قضيت سنوات عديدة في التدريب والتخصص في مختلف جوانب جراحة التجميل وتحديداً تجميل الثدي، وذلك إيمانًا بأهمية هذا المجال في حياة المرأة. في البداية، أمضيت ست سنوات في كندا أتقن أسس جراحة التجميل والترميم، ثم تخصصت في جراحة الثدي، متنقلاً بين العديد من الجامعات العالمية حتى عام 2016، بدءًا من الجراحة المجهرية في تايوان، ثم إعادة بناء الثدي في بلجيكا، وصولًا إلى تجميل الثدي في السويد. كان هدفي الرئيسي هو التعمق في هذا المجال والوصول إلى أعلى مستوى من الخبرة.

ما هي أكثر المخاوف الشائعة التي تعبر عنها السيدات قبل الخضوع لجراحة الثدي؟ وكيف تقوم بطمأنة مراجعاتك؟

في الواقع، المخاوف المنتشرة حول الجراحة التجميلية هي في الغالب أفكار مغلوطة؛ وهنا، لا يقتصر دورنا على تقديم الرعاية لكل سيدة، بل يشمل أيضًا توعية المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة. نحن نتحمل مسؤولية كبيرة في نشر الوعي حول الجراحة التجميلية وتوضيح أن معظم المخاوف المرتبطة بها هي مجرد سوء فهم.

أما أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول عمليات تكبير الثدي بشكل عام هي الإصابة بسرطان الثدي، إذ لا يوجد أي دليل علمي يربط بين استخدام حشوات السيليكون الحديثة وزيادة خطر الإصابة بهذا المرض؛ إن حشوات السيليكون المستخدمة اليوم، وخاصة الجيل الرابع والخامس منها، آمنة للغاية وتخضع لاختبارات صارمة لضمان سلامتها وفعاليتها، وهي تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

على صعيد آخر، من الطبيعي أن تشعر السيدة ببعض القلق إزاء أي إجراء جراحي. ومع ذلك، فقد شهدت تقنيات الجراحة تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة كما أن التقدم التكنولوجي في مجال الجراحة ساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المرتبطة بها وتسريع عملية الشفاء.

ما هي بعض أحدث الاتجاهات والابتكارات في صحة الثدي التي يجب ّ أن يدركها جرّاحو التجميل؟ ونود الاضاءة هنا على عمليات تناسق الثدي لا سيما مع ظهور تقنية ®Mia.

تقنية ®Mia الثورية في مجال تجميل الثدي تهدف إلى تحقيق تناسق طبيعي بين الثدي والجسم، وليس مجرد التكبير المبالغ فيه. هذه التقنية تلبي رغبات الكثير من النساء حيث تتيح لهن الحصول على مظهر طبيعي وتناسق مثالي للثدي.

تُعتبر تقنية ®Mia بمثابة نقلة نوعية في عالم جراحات التجميل، حيث توفر للمرأة نتائج طبيعية ومميزة بأقل قدر من التدخل الجراحي. فمع هذه التقنية، يمكن للمرأة استعادة ثقتها بنفسها والعودة إلى نشاطاتها اليومية في أسرع وقت ممكن. تتميز تقنية ®Mia بكونها الحل الأمثل لمن تبحث عن تحسين شكل ثدييها من دون الخضوع لعمليات جراحية كبيرة أو التعرض لفترة نقاهة طويلة. وعلى عكس التقنيات الجراحية التقليدية، توفر تقنية ®Mia نتائج أكثر طبيعية ودقة، مع فترة نقاهة أقصر وألم أقل.

فهي تمثل خيارًا مثاليًا لمن يبحثن عن حلول سريعة وفعالة لتحسين شكل الثدي.

ما الذي يدفع السيدة لاختيار تقنية ®Mia بدلًا من الخيارات التقليدية في تجميل الثدي؟

هناك مجموعة من المزايا التي لا تضاهى، مثل فترة التعافي السريعة التي تسمح للسيدة بالعودة إلى عملها ونشاطاتها اليومية في وقت قياسي، والتخدير الموضعي الذي يقلّل من الألم وعدم الراحة، والجروح المخفية التي تترك ندوبًا غير مرئية تحت الإبط، والحفاظ على أنسجة الثدي لضمان نتائج طبيعية وجمالية. هذه المزايا مجتمعة تجعل تقنية ®Mia الخيار الأمثل للعديد من النساء اللواتي يرغبن في تحسين شكل ثدييهن من دون الخضوع لعمليات جراحية كبيرة.

ما هو الدور الذي تلعبه هذه التقنية في الحفاظ على أنسجة الثدي الطبيعية؟

للإجابة على هذا السؤال، ينبغي أن نوضح الفرق بين الطرق الكلاسيكية لعمليات تكبير الثدي وتقنية ®Mia؛ تعتمد الطرق التقليدية لتكبير الثدي على رفع أنسجة الثدي لإنشاء مكان للحشوة، ما من شأنه أن يؤدي إلى تمدد الأنسجة وتغيير في حساسية الثدي. أما تقنية ®Mia فتستخدم تقنية دقيقة لإنشاء مسار للحشوة فقط مع المحافظة على سلامة الأنسجة وحساسيتها. لقد أظهرت العديد من الدراسات أهمية الحفاظ على سلامة أنسجة الثدي في عمليات التكبير، حيث يساهم ذلك في الحصول على نتائج طبيعية وتحسين الشعور بالثدي؛ كما أن الحفاظ على سلامة الأنسجة ليس مجرد ميزة تجميلية، بل له أهمية كبيرة في الحفاظ على الإحساس الطبيعي بالثدي وتقليل الألم والالتهاب وتعد تقنية ®Mia هي الخيار الأمثل لتحقيق هذا الهدف.

هل الخضوع لتقنية ®Mia يترك أثرًا بعد الإجراء؟

لا تترك تقنية ®Mia أي آثار ظاهرة بعد الإجراء. فالقطع الجراحي صغير جدًا ولا يتجاوز 2 سنتيمتر، ويتم إخفاؤه بشكل ماهر في طيّات الإبط، ما يجعله غير مرئي تمامًا بعد فترة قصيرة من التعافي. إن اختيار موقع الجرح في منطقة الإبط هو أمر مدروس بعناية، حيث أن هذه المنطقة تتميز بطيّات طبيعية تُخفي الجرح بشكل تام بعد التعافي. وهذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن ظهور أي ندبات واضحة. تهدف تقنية ®Mia إلى تحقيق نتائج طبيعية وجمالية، لذلك يتم تصميم القطع الجراحي بعناية فائقة ليكون أقل وضوحًا قدر الإمكان. وبعد التعافي، لا يترك الإجراء أي آثار تذكر على شكل الثدي أو الجسم.

كيف ترى مستقبل تقنية ®Mia في مجال جراحة التجميل؟

تعد تقنية ®Mia ثورة حقيقية في عالم التجميل، حيث غيّرت المعايير التقليدية لعمليات تكبير الثدي. فبفضل دقّتها وفعاليتها، باتت هذه التقنية الخيار المفضل للكثير من النساء اللواتي يبحثن عن نتائج طبيعية وجمالية. ومن المتوقع أن تشهد تقنية ®Mia تطوراً مستمرًا في المستقبل، حيث ستشمل المزيد من التحسينات. ومن المحتمل أن تؤدي هذه التقنية إلى تغيير جذري في طريقة إجراء عمليات تكبير الثدي، مع التركيز بشكل أكبر على الحفاظ على أنسجة الثدي الطبيعية وتحقيق نتائج أكثر تخصيصًا.

كما تتماشى تقنية ®Mia مع التوجه العالمي نحو الجمال الطبيعي، حيث تهدف إلى تحسين شكل الثدي من دون تغيير ملامحه الأساسية وهذا يتناسب مع رغبة الكثير من النساء في الحصول على مظهر طبيعي وجميل.

كيف تقارن نسبة الرضا بين النساء اللواتي خضعن لتقنية ®Mia مقارنة بالتقنيات الأخرى؟

بشكل عام، تعبّر النساء اللواتي خضعن لتقنية ®Mia عن رضاهن عن النتائج بفضل مزاياها العديدة مثل سرعة التعافي والنتائج الطبيعية. إن تقنية ®Mia تتجاوز توقعات العديد من النساء اللواتي يرغبن في تكبير الثدي، حيث توفر حلولاً مبتكرة تحقق نتائج طبيعية وجمالية، ما يجعلهن يشعرن بالرضا التام عن قرارهن باختيار هذه التقنية.

كيف يمكن تحقيق التوازن بين الاهداف الجمالية والنتائج الطبيعية؟

أنا أؤمن بأن الجمال الحقيقي يكمن في الطبيعية، أي تعديل تجميلي يجب أن يهدف إلى تعزيز الملامح الطبيعية بدلاً من تغييرها بشكل جذري. لذلك، أسعى دائماً إلى تحقيق توازن بين تطلعات السيدة والإمكانيات الطبية. كل حالة تتطلب تقييمًا فرديًا بهدف تحقيق نتائج طبيعية وجمالية تعكس شخصية الفرد. أعتبر نفسي شريكًا للسيدة في رحلة تحسين مظهرها، وأحرص على توجيهها نحو الخيارات الأنسب التي تتناسب مع ملامحها الفردية. فجراحات التجميل ليست وصفة واحدة تنطبق على الجميع، بل هي فن يتطلب الخبرة والمهارة لتحقيق نتائج مرضية.