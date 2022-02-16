دكتوراه في الطب , زميل كلية الجراحين الأميركية، زميل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، رئيس قسم الجراحة التجميلية والترميمية، مدير مركز الشفة المشقوقة والحنك المشقوق في مستشفى نيشن وايد للأطفال

دكتور ريتشارد إي كيرشنر

“ نحن نؤمن بأن كل طفل يستحق أفضل رعاية رحيمة وشاملة. لذلك، نحن نبذل جهودنا في سبيل توفير التميّز في الرعاية السريرية والبحوث والتعليم والخبرة الشاملة”

مستشفى نيشن وايد للأطفال (Nationwide Children’s Hospital) هو أحد أكبر مستشفيات الأطفال ومعاهد الأبحاث في الولايات المتحدة. تم تصنيفه أكثر من مرة كواحد من أفضل 10 مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة من قبل شبكة يو إس نيوز آند وورد، وهي السلطة المعترف بها في تصنيف المستشفيات بالولايات المتحدة. الدكتور ريتشارد إي كيرشنر، الحاصل على دكتوراه في الطب، وزمالة كلية الجراحين الأميركية وزمالة الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، هو رئيس قسم الجراحة التجميلية والترميمية ومدير مركز الشفة المشقوقة والحنك المشقوق، وهو معروف أيضاً بريادته في علاج الشفة المشقوقة والحنك المشقوق والضعف البلعومي، متلازمة دي جورج (22q11.2 متلازمة الخبن) والأورام الوعائية / تشوهات الأوعية الدموية.

من هم الأطباء المتخصصون في برنامج علاج الشفة المشقوقة والحنك المشقوق؟

قد يواجه الأطفال الذين يولدون بشفة مشقوقة وحنك مشقوق العديد من التحديات الطبية والتنموية والنفسية الاجتماعية طوال فترة نموّهم، ما يتطلب فريقاً متعدد التخصصات من مقدمي الخدمة ذوي الخبرة والمؤهلين لتحقيق أفضل نتائج ونوعية حياة لكل طفل مصاب بالشق.

هذا الفريق المكوّن من أفضل المتخصصين في الجراحة التجميلية والترميمية، وأمراض النطق واللغة، وتغذية الرضع، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وعلم السمع، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب الأسنان، وتقويم الأسنان، وعلم النفس، والعمل الاجتماعي، والتمريض، مهمته توفير الرعاية اللازمة بطريقة منسقة ومتسقة. يعمل هؤلاء المزودون بشكل وثيق مع بعضهم البعض ومع كل مريض وعائلة لتطوير خطة رعاية فردية وشاملة في كل مرحلة من مراحل النمو والتطور.

ما الذي يميّز مركز الشفة المشقوقة والحنك المشقوق في مستشفى نيشن وايد للأطفال؟

كانت بداية هذا المركز مع فريقنا المعتمد من قبل الجمعية الأميركية للقحف الوجهي للشفة والحنك، وأيضاً بعض أكبر وأشمل فرق الشفة والحنك في العالم. نحن نقدّم خدمات متعددة التخصصات للمرضى المصابين بالشق منذ الولادة وحتى سن البلوغ ونقدّم خدمات استشارية قبل الولادة وقبل التبني، بالإضافة إلى خدمات دعم وتثقيف شامل للمريض وأسرته.

يتميّز مركزنا ببرنامج فريد لتغذية الرضع المصابين بالقحف الوجهي وهو يوفّر خدمات شاملة لضمان نمو الرضع المصابين بالشق.

كما أن برنامج علاج تقويم الأسنان القحفي الوجهي يخدم احتياجات تقويم الأسنان للمرضى طوال فترة نموهم. وبشكل عام، نحن نقدّم للأطفال وعائلاتهم رعاية شخصية منسقة مع فريق من الأطباء المعترف بهم دولياً والذين يقدمون رعاية رحيمة مستمرة ترتكز على تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

هل يأتيكم مرضى من خارج الولايات المتحدة للحصول على هذه الرعاية؟

تسعى العائلات أكثر فأكثر إلى الحصول على أفضل رعاية لحالات شق الشفة، حتى لو تطلب منهم ذلك السفر مسافات طويلة. بما أن جودة الرعاية الأولية للشفة المشقوقة والحنك المشقوق هي العامل الأكثر أهمية للحصول على نتائج طويلة الأجل، يبحث الأهل غالباً عن أفضل المستشفيات لإجراء جراحة شق الشفة لأطفالهم.

في مستشفى نيشن وايد للأطفال، نعالج الأطفال بشكل منتظم من جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم. نحن ندرك أنه قد يكون من الصعب على العائلات أن تسافر من بلد إلى آخر للحصول على الرعاية الجراحية، ولذلك نسعى جاهدين لضمان حصول هذه العائلات على أفضل تجربة ممكنة.

ما هي بعض التعقيدات أو الفروق الدقيقة التي يمكن مواجهتها خلال علاج الأطفال في هذا المجال؟

ليست جميع الشقوق الفموية والوجهية متشابهة، وكذلك ليس جميع الأطفال المصابين بشقوق في الفم والوجه متشابهين. لذلك، يجب أن يكون النهج الجراحي لإصلاح كل شق فردياً. تُحدث الفروق الدقيقة في التقنية الجراحية فرقاً كبيراً في ما يتعلق بالنتائج طويلة الأجل في المظهر الجمالي والنطق ونمو الأسنان والوجه. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة كل شق مع مراعاة كل جوانب حياة الطفل. يعاني العديد من الأطفال المصابين بشقوق في الفم والوجه من حالات طبية أساسية قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بمتلازمة وراثية.

لذلك، تعتمد الإدارة الجراحية السليمة على مراعاة حالات المرض المشتركة الطبية المحددة لكل طفل. كما أن المحددات الاجتماعية للصحة تلعب دوراً حاسماً في تحديد النتائج في رعاية الشفة.

غالباً ما يكون تقديم خدمات الدعم الاجتماعي عاملاً رئيسياً في تحقيق الرعاية المنصفة والنتائج الأمثل. أخيراً، كل طفل مصاب بالشق يتميّز عن غيره فيما يتعلق بالصحة النفسية والقدرة على التكيّف.

لذلك، فإن مراعاة الاحتياجات النفسية لكل طفل والنتائج المبلغ عنها ذاتياً طوال فترة النمو أمر ضروري لضمان أفضل نوعية لحياة الطفل.

للتعرّف إلى المزيد حول مستشفى نيشن وايد للأطفال والدكتور كيرشنر يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: NationwideChildrens.org/Plastic-Surgery