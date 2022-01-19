نائب رئيس وحدة التشخيص السريع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبوت

باسم بيبي

“طوّرنا 12 اختباراً للكشف عن فيروس SARS-CoV-2 والأجسام المضادة”

طوّرت شركة أبوت 12 اختباراً للكشف عن فيروس SARS-CoV-2 والأجسام المضادة، ووفّرت حتى الآن أكثر من مليار اختبار على مستوى العالم. في هذا الصدد، أجرت مجلة “المستشفى العربي” مؤخراً مقابلة مع السيد باسم بيبي، نائب رئيس وحدة التشخيص السريع لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة أبوت حيث تحدّث عن اختبارات التشخيص السريع لشركة أبوت ودورها في الكشف عن الفيروس.

كيف ساهمت شركة أبوت في منع انتشار فيروس كورونا؟

منذ ظهور الوباء، لعبت الاختبارات التشخيصية دوراً مهماً في مواجهة فيروس كوفيد– 19 وكان الهدف الرئيسي لشركة أبوت توفير أكبر عدد ممكن من الاختبارات لأكبر عدد ممكن من الناس.

منذ البداية، كنا نعلم أن ما من اختبار أوحد ينجح في جميع الظروف، لذلك استثمرنا في البحث والتطوير من أجل تطوير مجموعة واسعة من الاختبارات بسرعة وتصنيعها على نطاق واسع. ومنذ بداية العام 2020، طوّرت شركة أبوت 12 اختباراً وأطلقتها للكشف عن فيروس SARS-CoV-2 والأجسام المضادة، ووفّرت حتى الآن أكثر من مليار اختبار على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت شركة أبوت توفير مجموعتها الكاملة من المنتجات الغذائية والصيدلانية والأجهزة الطبية لمختلف الناس والمجتمعات التي نقوم بخدمتها حول العالم.

في العديد من البلدان، أثبتت الاختبارات السريعة فعاليتها في مكافحة الوباء؛ ما الدور الذي لعبته شركة أبوت في هذا المنظور؟

لم يكن ظهور الاختبارات السريعة أمراً مستجداً على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – فقد دأبت شركة أبوت في المنطقة لعقود من الزمن على تقديم اختبارات سريعة ومتوفرة بتكلفة معقولة لأمراض عديدة مثل الملاريا والتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من الأمراض المعدية.

في عامي 2018 و2019، دعمت شركة أبوت حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة في مصر لفحص جميع السكان للكشف عن فيروس التهاب الكبد سي عبر اختباراتنا السريعة. أمّا اليوم، في ظل جائحة كوفيد– 19، أصبح المزيد من البلدان حول العالم يعتمد الاختبارات السريعة، مثل اختبار Panbio وID NOW، كأداة فعّالة للحد من انتشار الفيروس وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو.

يعد اختبار Panbio الذاتي السريع للمستضد لكوفيد– 19 أحد أهم الاختبارات التي طوّرتها شركة أبوت. هل يمكنك أن تخبرنا عن أهميته؟

يُعد جهاز الاختبار السريع Panbio™ COVID-19 Ag من شركة أبوت اختباراً دقيقاً بتكلفة معقولة لمتخصصي الرعاية الصحية لكشف الإصابات النشطة بفيروس كورونا على نطاق واسع للمساعدة في إبطاء عجلة انتشار الفيروس. ويُعتبر اختبار Panbio أحد أكثر اختبارات المستضدات السريعة التي تمت دراستها على نطاق واسع حول العالم لفيروس كوفيد– 19، وثمة عشرات الدراسات التي نشرت تؤكد قدرة الجهاز على الكشف عن وجود فيروس SARS-CoV-2، خاصةً بين الذين يحملون نسبة عالية من الفيروسات والقادرين على نشرها بشكل سريع.

وفي 26 يونيو 2021، حصلت شركة أبوت على علامة CE لاختبار Panbio الذاتي لفحص المستضد لكوفيد– 19. يسمح هذا الاختبار سهل الاستخدام للأشخاص بإجراء الفحص في منازلهم من خلال استخدام مسحة الأنف البسيطة (بدلاً من مسحة أنفية بلعومية عميقة) من خلال اتّباع التعليمات المتوفرة داخل العلبة. ونظراً لجهوزية النتائج في غضون 15 دقيقة، يقدم الاختبار الإجابة بسرعة كافية لمنع الأشخاص المصابين من نقل الفيروس للآخرين – وبالتالي، يصبح بإمكانهم العودة إلى المدرسة أو العمل والعيش بثقة أكثر. هذه التشخيصات السريعة مهمة لمنح الناس إجابات حول صحتهم بسرعة، وتمكينهم من رعاية أنفسهم بشكل أفضل.

هل يمكن لأي شخص استخدام اختبار Panbio Ag الذاتي بمفرده أو أنه يحتاج إلى مساعدة من مقدمي الرعاية الصحية؟

يمكن البالغين إجراء الاختبار بمفردهم، بينما يحتاج الأطفال دون سن 14 عاماً إلى مساعدة شخصٍ بالغ في إتمام المسحة الأنفية وخطوات الفحص.

تكمن أهمية هذه الاختبارات الذاتية في إمكانية إجرائها من قبل أي شخص، وفي أي مكان قد يحتاج فيه المرء للاختبار – وهذا الأمر يساعد على منح الناس مزيداً من الثقة والحد من سرعة انتقال العدوى.

كيف تصف لنا حساسية وخصوصية اختبار Panbio Ag الذاتي؟

من خلال التقييمات السريرية لمستخدمي الاختبار الذاتي، أعطى الاختبار نتيجة صحيحة بنسبة 95.2 في حالة العينات الإيجابية و100٪ في حالة العينات السلبية. وقد تم التأكيد على جميع العينات الإيجابية أو السلبية بواسطة جهاز اختبار Panbio الذاتي للمستضد لكوفيد– 19 (البلعومي الأنفي).

كم عدد اختبارات Panbio السريعة للمستضد التي وزعتها شركة أبوت حتى الآن؟

منذ بداية الوباء، وزّعت شركة أبوت أكثر من مليار اختبار Panbio للمستضد لكوفيد– 19 حول العالم.

ما هي الاختبارات السريعة الأخرى لكوفيد– 19 التي أطلقتها شركة أبوت في الشرق الأوسط؟

بالإضافة إلى منتج الاستخدام المهني لاختبارPanbio للمستضد (الأنفي والبلعومي) واختبارPanbio الذاتي للمستضد، أطلقت شركة أبوت في الشرق الأوسط منصة ID NOW، وهي عبارة عن اختبار جزيئي سريع صغير وخفيف الوزن

(3.0 كجم) ومحمول (بحجم آلة تحميص الخبز) يستخدم تقنية تضخيم الحمض النووي، والتي يثمّنها الأطباء لدقتها العالية.

تتوفر نتائج اختبار ID NOW في غضون 13 دقيقة على الأكثر، ويوفّر معلومات صحية دقيقة في الوقت المناسب وعند الحاجة إليها.

كيف يساعد الاختبار السريع على انتعاش الاقتصاد؟

بفضل سهولة استخدامها وموثوقيتها وتكلفتها المنخفضة ونتائجها السريعة، يمكن أن تلعب الاختبارات السريعة دوراً هاماً في إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو. تم إعتماد جهاز ID NOW الخاص بشركة أبوت كاختبار تأكيدي في العديد من المطارات والفعاليات التجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مما يجعله أداة قيّمة وفعّالة لإبطاء انتشار كوفيد– 19 ودعم البرامج المحلية والوطنية.

من ناحية أخرى، أثبت اختبار Panbio للمستضد واختبار Panbio الذاتي للمستضد قيمتهما الكبيرة في توفير معلومات قيّمة للأشخاص الذين يعانون من أعراض يمكن أن تكون ناتجة عن إصابتهم بكوفيد– 19.

في حين أن الاختبارات مهمة لتأكيد حالات الإصابة بكوفيد– 19، والمساعدة في إبطاء وتيرة الانتشار ودفع الاقتصاد نحو الإنتعاش، فإن البيانات حول معدل الإيجابية، والاستشفاء وأعداد الحالات، هي أيضاً مؤشرات صحية عامة أساسية. ومن أجل تسهيل المراقبة والتتبع والإبلاغ عن بيانات الاختبار السريع، قامت شركة أبوت بتطوير منصّة الاتصال ™Sympheos.

يجمع هذا النظام بين اختبار Panbio السريع للمستضد وتطبيق جوّال، وبوابة ويب، وأداة إعداد التقارير المرئية للوحة القيادة بحيث يمكن لمقدمي الرعاية الصحية والمسؤولين المحليين الوصول إلى بيانات الاختبار اللامركزية في وقتها الفعلي وحشد الموارد حيث تدعو الحاجة. كما أن هذا النظام يساعد المسؤولين على مراقبة الحالات وفهم معدل الإيجابية والتصرف بسرعة عند تحديد تفشي المرض.

اليوم، أصبح بين أيدينا العديد من الأدوات لمكافحة جائحة كوفيد– 19 وإنعاش الاقتصاد. فلدينا الاختبارات السريعة وقدرة الرصد والمراقبة واللقاحات وتدابير الوقاية. ويبقى الأهم تضافر كافة هذه الموارد والحلول والعمل ضمن شراكات، حتى نتمكن من تحقيق الهدف المنشود بإبطاء عجلة انتشار الفيروس ودعم الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.