المهندس سامر شمسي باشا

مدير عام شركة ” شرق للتجهيزات الطبية “

” نسعى إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الصحي لتطوير البنية التحتية الطبية في قطر “

خلال رحلة امتدت خمسة عشر عامًا، تمكّنت شركة “شرق للتجهيزات الطبية” من أن تكون شريكًا موثوقًا به ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر، فقد حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال وساهمت بشكل فعّال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصحي المتطورة. تقف الشركة اليوم جنباً الى جنب مع القطاع الصحي على مستوى دولة قطر من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ودفعه نحو تحقيق أهدافه المستقبلية المستدامة. مجلة “المستشفى العربي” التقت مدير عام شركة “شرق للتجهيزات الطبية” المهندس سامر شمسي باشا للوقوف عند الدور المحوري الذي تقوم به الشركة والتسهيلات التي تقدمها لدعم القطاع الصحي القطري.

ما هو تأثير الوضع الإقتصادي على القطاع الصحي وشركات المعدات الطبية في قطر؟

يعتبر القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر، بحيث يبدو جلياً تأثيره على الواقع الاقتصادي في الدولة. وبالرغم من النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، فإن التقلبات المالية تؤثر على تخصيص الميزانيات للقطاع الصحي. في هذا السياق، تلعب شركات المعدات الطبية دوراً حيوياً في دعم القطاع الصحي وتوفير التقنيات اللازمة لتحسين كفاءة الرعاية الصحية.

قد تواجه شركات المعدات الطبية، مثل شركتنا، بعض التحديات التي تتعلق بالاستثمار والتمويل، لكن الوضع الاقتصادي الإيجابي يساعد على تعزيز الاستثمارات في تحديث التجهيزات الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

انطلاقاً من خبرتكم، كيف تقيّمون تأثير المناخ الاقتصادي على الاستثمار في مجال المعدات الطبية؟

يُعتبر الاستقرار الاقتصادي عاملاً حاسمًا في توجيه الاستثمارات نحو قطاع المعدات الطبية؛ ففي ظل بيئة اقتصادية مستقرة، تشجع الحكومات على الاستثمار في التكنولوجيا الطبية الحديثة، ما يخلق فرصًا واعدة للشركات العاملة في هذا المجال.

عندما يواجه الاقتصاد تحديات، تنخفض حدة الاستثمارات، ما يدفع الشركات إلى البحث عن حلول مبتكرة لضمان استمراريتها بحيث يتعيّن على الشركات تبنّي استراتيجيات مرنة وقابلة للتكيف لتكون قادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات في البيئة الاقتصادية.

كيف أثّرت التغيرات في الأولويات الصحية على الطلب على المعدات الطبية؟

إن التغيرات في الأولويات الصحية العالمية والإقليمية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الطلب على المعدات الطبية؛ فمع تزايد وتيرة التركيز على الأمراض المزمنة وأهمية الوقاية من الأمراض، تزداد الحاجة إلى معدات تشخيصية متطورة وأجهزة مراقبة صحية مستمرة. كما أن التقدم التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية يدفع إلى زيادة الطلب على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. فالتطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الرعاية الصحية أسهمت في حدوث تغيّر كبير في الطلب على المعدات الطبية لاسيما مع ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وفي هذا الإطار، إن توقعات المرضى المتزايدة بشأن جودة الرعاية الصحية يدفع إلى طلب معدات طبية أكثر دقة وكفاءة. في الواقع، هناك حاجة متزايدة إلى أجهزة طبية قادرة على التعامل مع هذه التقنيات.

برأيك، كيف يمكن للشركات التغلب على التحديات المالية والاقتصادية؟

يجب على الشركات تبنّي استراتيجيات مرنة والتركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى خفض التكاليف وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. كما يجب الاستثمار في البحث والتطوير لخلق حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط العمليات، وتحسين إدارة سلسلة التوريد، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية. كما يمكن للشركات الاستفادة من مصادر التمويل البديلة لتقليل الاعتماد على الاقتراض.

إن بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء الاستراتيجيين أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية؛ يمكن لشركات المعدات الطبية تعزيز هذه العلاقات من خلال تقديم خدمة عملاء ممتازة، والتعاون في المشاريع المشتركة، وتطوير شبكات قوية. من شأن هذه الخطوات أن تسهم في تحسين الأداء المالي والتغلب على التحديات المالية والاقتصادية.

ما هي الاستراتيجيات التي تتبعونها للحفاظ على القدرة التنافسية؟

نؤمن بأن الابتكار هو المحرك الرئيسي للنمو المستدام؛ لذلك، نستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير لتقديم حلول طبية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة والعمل على تطويرها بشكل مستمر. كما نعمل على بناء منظومة مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في البيئة التنافسية. العملاء بالنسبة لنا هم محور اهتمامنا، حيث نحرص على بناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والاحترام المتبادل؛ كما نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة لتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات السوق.

الإلتزام بتقديم أعلى معايير الجودة في جميع منتجاتنا وخدماتنا. يندرج كذلك ضمن صلب استراتيجيتنا في العمل، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصنيع والخدمات بما يضمن كفاءة العمليات وتقليل التكاليف وتعزيز قدرتنا التنافسية.

بالحديث عن القدرات التنافسية، ما هو تأثير جودة المنتجات الطبية التي يمكن استخدامها في القطاع الطبي؟

في الواقع، إن جودة المنتجات الطبية والتقنيات المستخدمة لها تأثير كبير على سمعة القطاع الطبي والسبب في ذلك يكمن في أن الإستعانة بمنتجات طبية ذات جودة متدنيّة ينتج عنه عواقب وخيمة مع مرور الوقت. بعض المنتجات الأقل جودة قد تحتوي على مواد ضارّة تؤثر سلبًا على الصحة، وقد لا توفر هذه المنتجات الراحة والفعالية ذاتها التي توفرها المنتجات عالية الجودة.

هل من شراكات بينكم وبين القطاع الصحي العام؟ هلا حدّثتنا عنها؟

نعمل بشكل وثيق مع القطاع الصحي العام في قطر من خلال المشاركة في العديد من المشاريع المشتركة، ونقدم الدعم اللوجستي والتقني لتنفيذ هذه المشاريع، والتي تشمل تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بأحدث التقنيات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية على استخدام هذه التقنيات، وتطوير البرامج التدريبية المتخصصة.

من خلال شراكاتنا مع القطاع الصحي العام، نساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي، والتي تشمل توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين، وبناء نظام صحي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

كيف يمكن للقطاع الخاص والعام التعاون لإدخال المزيد من التطورات على القطاع الصحي؟

التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أمر حيوي لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرعاية الصحية. يمكن للقطاع الخاص أن يساهم بخبرته في إدارة الأعمال بمرونة، بينما يمكن للقطاع العام أن يساهم بموارده المالية وبنيته التحتية الواسعة. ومن خلال العمل معًا، يمكن للقطاعين أن يساهما في بناء نظام صحي مستدام وقادر على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. من خلال العمل معًا، يمكن للقطاعين أن يطورا حلولًا مبتكرة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز جودة الرعاية الصحية.