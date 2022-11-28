في‭ ‬إضاءة‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة

مدير‭ ‬عامّ‭ ‬مستشفى‭ ‬أوتيل‭ ‬ديو‭ ‬دو‭ ‬فرانس

السيد‭ ‬نسيب‭ ‬نصر

“التحديات‭ ‬خلقت‭ ‬منّا‭ ‬مستشفى‭ ‬أقوى‭ ‬قادر‭ ‬ على‭ ‬تخطي‭ ‬الأزمات”‭ ‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬مستشفى‭ ‬أوتيل‭ ‬ديو‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬بأجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬المئة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تأسيسه،‭ ‬مرّ‭ ‬خلالها‭ ‬بظروف‭ ‬وعقبات‭ ‬عدّة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة؛‭ ‬من‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬الى‭ ‬انفجار‭ ‬بيروت‭ ‬ووصولا‭ ‬الى‭ ‬الكوليرا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬لبنان،‭ ‬استطاع‭ ‬مستشفى‭ ‬أوتيل‭ ‬ديو‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬أن‭ ‬يعالج‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات‭ ‬ليصمد‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التحديات‭ ‬إيماناً‭ ‬منه‭ ‬بأهمية‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭. ‬مجلة‭ ‬“المستشفى‭ ‬العربي”‭ ‬حظيت‭ ‬بلقاء‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المستشفى‭ ‬السيد‭ ‬نسيب‭ ‬نصر‭ ‬للإضاءة‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬ضغطاً‭ ‬هائلاً‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬مستشفى‭ ‬أوتيل‭ ‬ديو‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬بأجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬المئة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تأسيسه‭. ‬ماذا‭ ‬تحدثنا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة؟

مع‭ ‬احتفالية‭ ‬المئة‭ ‬العام‭ ‬لتأسيس‭ ‬مستشفى‭ ‬أوتيل‭ ‬ديو‭ ‬دو‭ ‬فرانس،‭ ‬أود‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬مستمرون‭ ‬بخطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬للبقاء‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لأن‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬مررنا‭ ‬بها،‭ ‬ولا‭ ‬نزال،‭ ‬خلقت‭ ‬منّا‭ ‬مستشفى‭ ‬أقوى‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬وتخطيها‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬والتعايش‭ ‬معها‭.‬

لقد‭ ‬تمكن‭ ‬مستشفى‭ ‬أوتيل‭ ‬ديو‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬شبكة‭ ‬مستشفيات‭ ‬كانت‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬وهي‭ ‬مستشفيي‭ ‬السان‭ ‬شارل‭ ‬والمونسنيور‭ ‬القرطباوي‭. ‬فقمنا‭ ‬بتوسيع‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضم‭ ‬هذين‭ ‬المستشفيين‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬أوتيل‭ ‬ديو‭ ‬ليكونا‭ ‬تحت‭ ‬إدارتنا‭ ‬الكاملة‭ ‬والشاملة‭.‬

بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬وهي‭ ‬أشبه‭ ‬بالمشروع‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭ ‬لأننا‭ ‬تمكّنا‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬مستشفياتنا‭ ‬والطاقة‭ ‬الإستيعابية‭ ‬لنا‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬وأهم‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أيضا‭ ‬هي‭ ‬حماية‭ ‬هذين‭ ‬المستشفيين‭ ‬من‭ ‬الإقفال‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سنقوم‭ ‬بخطوة‭ ‬مشابهة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضم‭ ‬مستشفيين‭ ‬إضافيين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬ليحصل‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والإستشفائية‭ ‬تماماً‭ ‬كما‭ ‬وأنهم‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬اوتيل‭ ‬ديو‭. ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقة‭ ‬التاريخيّة‭ ‬المشهود‭ ‬لها‭ ‬بين‭ ‬الرهبانيّة‭ ‬اليسوعيّة‭ ‬ورهبانيّة‭ ‬القلبين‭ ‬الأقدسين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إنشاء‭ ‬مشروع‭ ‬طبي‭ ‬كبير‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمستشفيين‭.‬

مع‭ ‬انتهاء‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وعودة‭ ‬الحياة‭ ‬الى‭ ‬طبيعتها،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجائحة؟‭ ‬كيف‭ ‬تقيّمون‭ ‬تجربتكم؟

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬ككل‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬بشكل‭ ‬مباغت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أحداً‭ ‬ليتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجائحة‭ ‬عالمياً‭. ‬إن‭ ‬ما‭ ‬قمنا‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬أوتيل‭ ‬ديو‭ ‬هو‭ ‬التحرك‭ ‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى،‭ ‬فكنا‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬أنشأت‭ ‬قسماً‭ ‬خاصاً‭ ‬لمرضى‭ ‬كوفيد‭ – ‬19‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬العدوى‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬اتباع‭ ‬أحدث‭ ‬بروتوكولات‭ ‬العلاج‭. ‬ومع‭ ‬وصول‭ ‬اللقاح،‭ ‬افتتحنا‭ ‬اول‭ ‬مركز‭ ‬للتلقيح‭ ‬حيث‭ ‬كنا‭ ‬نستقبل‭ ‬يوميا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2500‭ ‬و2800‭ ‬مريض‭.‬

في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬شكّلت‭ ‬هذه‭ ‬الجائحة‭ ‬ضغطاً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬العاملة‭ ‬ضمن‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬وممرضين‭ ‬ولكننا‭ ‬تمكّنا‭ ‬من‭ ‬استيعاب‭ ‬الأمر‭ ‬وتخطي‭ ‬آثار‭ ‬الجائحة‭.‬

التجربة‭ ‬كانت‭ ‬مهمة‭ ‬للغاية‭ ‬لأنها‭ ‬خلقت‭ ‬قوة‭ ‬ومتانة‭ ‬وتماسك‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬ضمن‭ ‬الأطقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجوائح‭ ‬والتحديات‭ ‬الصحية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكوليرا‭ ‬فما‭ ‬مررنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تحديات‭ ‬مكّننا‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬هذه‭ ‬الصلابة‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬التحديات‭ ‬الأخرى؟‭ ‬ كيف‭ ‬تخطيتموها؟

جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هي‭ ‬التحدي‭ ‬الوحيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬او‭ ‬للقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بشكل‭ ‬عام؛‭ ‬فالواقع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الصعب‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬لبنان‭ ‬هو‭ ‬تحد‭ ‬جديد‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬حيث‭ ‬تطلب‭ ‬الامر‭ ‬استراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬آثاره‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأننا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬مرضى‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬رعاية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يشعروا‭ ‬بأي‭ ‬فارق‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬هجرة‭ ‬اليد‭ ‬العاملة،‭ ‬حيث‭ ‬خسرنا‭ ‬نحو‭ ‬33‭ ‬طبيب‭ ‬وحوالى‭ ‬135‭ ‬ممرض‭ ‬وممرضة،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬أعددنا‭ ‬هيكلية‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وقمنا‭ ‬بتوظيف‭ ‬200‭ ‬ممرضة‭ ‬وإعادة‭ ‬ستة‭ ‬أطباء‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭.‬

بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬إنفجار‭ ‬بيروت‭ ‬وما‭ ‬خلّفه‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تضرر‭ ‬المستشفيات‭ ‬المحيطة‭ ‬واستقبال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مريض‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬إسعافهم‭.‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات‭ ‬خلقت‭ ‬روح‭ ‬التفاني‭ ‬والتعاون‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وكفاءتها‭.‬

يتميز‭ ‬مستشفى‭ ‬اوتيل‭ ‬ديو‭ ‬بخبرته العريقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬برامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العدوى‭. ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬ وكيف‭ ‬ساعدكم‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة؟‭ ‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬التدقيق‭ ‬المحلي،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لنا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ثقة‭ ‬المرضى‭ ‬بنا‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬المراقبة‭ ‬والتدقيق‭ ‬واتباع‭ ‬الإرشادات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإعتماد‭ ‬وذلك‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬اقتناع‭ ‬شخصي‭ ‬ومؤسّساتي‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفى‭.‬

لقد‭ ‬استمرينا‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وربما‭ ‬بدقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬حيث‭ ‬حافظ‭ ‬قسم‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬على‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬أقسام‭ ‬المستشفى‭ ‬كافة‭ ‬لنبقى‭ ‬ضمن‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬وربما‭ ‬أفضل‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬باتباع‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬برامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التزامنا‭ ‬بالمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بروتوكول‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفيات‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬حيث‭ ‬زارنا‭ ‬مؤخراً‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬للإطلاع‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬والقيام‭ ‬بالتدقيق‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬الأقسام،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تعاطي‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬مع‭ ‬الازمات؛‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬جولتهم‭ ‬ربما‭ ‬تعلّموا‭ ‬منّا‭ ‬كيفية‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬مرورنا‭ ‬بتجربة‭ ‬إنفجار‭ ‬بيروت‭ ‬وقدرتنا‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬عدد‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬بوقت‭ ‬قياسي‭. ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي،‭ ‬أطلقت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬دورة‭ ‬جديدة‭ ‬لاعتماد‭ ‬المستشفيات‭ ‬سنكون‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬يجري‭ ‬التدريب‭ ‬وذلك‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭.‬