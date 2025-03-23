السيد‭ ‬طارق‭ ‬أبوغزالة

مدير‭ ‬العمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬‭ ‬

”ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬آمنة‭ ‬بجودة‭ ‬ومعايير‭ ‬عالمية“

يُعتبر مركز كليمنصو الطبي في بيروت (CMC) من أهمّ مراكز الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، نظرا لالتزامه بأعلى معايير السلامة للمرضى وجودة الرعاية. ويُعدّ حصول المركز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) عاملاً حاسماً في تحقيق التميز في الأداء، حيث يلتزم بالمعايير العالمية المبنية على الأدلة. وفي مقابلة مع مجلة “المستشفى العربي”، تحدّث السيد طارق أبوغزالة، مدير العمليات الإدارية في مركز كليمنصو الطبي في بيروت، عن أهمية الاعتماد الدولي لمؤسسات الرعاية الصحية، ودوره في تحسين سلامة المرضى ورفع مستوى الجودة في الرعاية.

بداية،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهمية‭ ‬الاعتماد الدولي‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها؟‭ ‬

إن‭ ‬حصول‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬يعتبر‭ ‬أمرًا‭ ‬حيويًا‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الإستفادة‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬عديدة،‭ ‬منها‭:‬

نقص‭ ‬التفاوت‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭.‬

تحسين‭ ‬الإجراءات‭ ‬السريرية‭ ‬والعملية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يترافق‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءات‭ ‬الموظفين‭ ‬وبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬علمية‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭.‬

ربط‭ ‬المركز‭ ‬بمؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬مُشابهة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لتسهيل‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬واتباع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭.‬

التميّز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬ضمن‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مراحل‭ ‬الرعاية‭.‬

توظيف‭ ‬الكفاءات‭ ‬المتميزة‭ ‬وضمان‭ ‬بقائهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬محفّزة،‭ ‬للملتزمين‭ ‬بتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬السليمة‭ ‬للمرضى‭.‬

حصل‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ (‬CMC‭) ‬على‭ ‬الإعتماد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ (‬JCIA‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬معتمداً‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬المستشفيات‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬واتباع‭ ‬النهج‭ ‬الشامل‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬اليومي‭ ‬وفي‭ ‬نتائج‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭. ‬

منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬يلتزم‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقييم‭ ‬الذي‭ ‬يعاد‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬معتمدا‭ ‬على‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمعايير‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬اعتماده‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬ومواصفات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة،‭ ‬وهو‭ ‬بصدد‭ ‬مراجعة‭ ‬معايير‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2024؛‭ ‬ليعاد‭ ‬الى‭ ‬تطبيقها‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬عند‭ ‬تجديد‭ ‬الاعتماد‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2027‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬الجديدة‭.‬

انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬خبرتكم،‭ ‬كيف‭ ‬يساهم‭ ‬الاعتماد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬وجودة‭ ‬الرعاية؟

يُعدّ‭ ‬الاعتماد‭ ‬مكوّنًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى،‭ ‬وتتمتع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ (‬JCI‭) ‬بمكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬لمساعدة‭ ‬المستشفيات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معاييرها‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الأدلة،‭ ‬حيث‭ ‬تُقدّم‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لبناء‭ ‬العمليات‭ ‬الأساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وتحسين‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى؛‭ ‬ترسم‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬هذه‭ ‬استراتيجية‭ ‬اتصال‭ ‬ثنائية‭ ‬الاتجاه‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬ومُقدّمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وهو‭ ‬جانب‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭. ‬

يلتزم‭ ‬المركز‭ ‬كذلك‭ ‬بتقديم‭ ‬رعاية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬موثوقة،‭ ‬آمنة‭ ‬وشخصية‭ ‬لمرضاه؛‭ ‬لذلك،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬نهج‭ ‬مُتعدّد‭ ‬التخصصات،‭ ‬تعمل‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ (‬طاقم‭ ‬التمريض،‭ ‬مُساعدو‭ ‬الممرّضين،‭ ‬الجرّاحون،‭ ‬الفنيون،‭ ‬أطباء‭ ‬التخدير،‭ ‬الأطباء‭ ‬المُعالِجون،‭ ‬الصيادلة،‭ ‬اخصائيو‭ ‬التغذية،‭ ‬مُقدّمو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرهم‭) ‬معًا‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الجودة‭ ‬وسلامة‭ ‬المرضى‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المعايير‭ ‬المتمركزة‭ ‬حول‭ ‬المرضى؛‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية،‭ ‬وتحسين‭ ‬النتائج،‭ ‬اكتفاء‭ ‬المرضى‭ ‬والموظفين‭.‬

تتابع الإدارة العليا في مركز كليمنصو الطبي وفريق الجودة وسلامة المرضى معايير إدارة مؤسسات الرعاية الصحية، من خلال تطبيق “الادارة والقيادة والتوجيه” (GLD) و”تحسين الجودة وسلامة المرضى“ (QPS)، ما يُظهر التزامها ودعمها للتحسين المستمر للجودة وتحسين سلامة المرضى. لقد تمكّن المركز من الحفاظ على ريادته في المبادرات المتعلقة بسلامة المرضى وجودة الخدمة المقدّمة لهم، وذلك بفضل التقييم المستمر والتعديلات المستمرة التي يقوم بها للخطط وسياسات العمل بما يتناسب واحدث معايير اللجنة الدولية المشتركة والمبادئ التوجيهية القائمة على الأدلة.

ما‭ ‬هي‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي واجهها‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي؟‭ ‬وكيف‭ ‬تم التغلب‭ ‬عليها؟

لقد‭ ‬ترسّخت‭ ‬حالة‭ ‬الاستعداد‭ ‬الدائمة‭ ‬لاعتماد‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬منذ‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أُجري‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬ ومع ذلك، فقد تسبّبت جائحة كوفيد- 19 وظروف الحرب في غزة في مواجهة بعض التحديات خلال تجديد الاعتماد في يناير 2021 ويناير 2024 على التوالي؛ بسبب جائحة كوفيد- 19، تم تجديد الاعتماد الخامس في يناير 2021 بشكل افتراضي بالكامل، حيث تم تنفيذ جميع أنشطة الاعتماد باستخدام تكنولوجيا الفيديو والصوت عن بُعد من خلال تطبيق Zoom فكانت اقسام المركز كافة تحظى بإمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة بالإضافة الى أجهزة الكمبيوتر والكاميرات وأنظمة الصوت المُتقدّمة. على الرغم من صعوبة هذه الخطوة، إلا أن فريق الإدارة التقنية وفريق تكنولوجيا المعلومات لدينا تغلّبوا بنجاح على هذه التحديات؛ فقد بذل فريقنا جهدًا كبيرًا في الاستعداد للتحديات التي واجهت هذه الأوقات الصعبة والتغلب عليها. حسب تصاعد الانشطة العسكرية وزيادة المخاوف الامنية المتعلقة بالسفر لفريق اللجنة الدولية، تم اعادة اجراء المسح الافتراضي خلال عملية تجديد الاعتماد السادسة في يناير 2024. وقد بذل فريقنا جهداً ضخماً في التحضير وتجاوز التحديات خلال هذه الاوقات الصعبة.

ما الدور الذي تلعبه مبادرات التحسين المستمر للجودة في الحفاظ على معايير الاعتماد؟

تعزّز‭ ‬مبادرات‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬ثقافة‭ ‬التقييم‭ ‬والتحسين‭ ‬لجودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وسلامة‭ ‬المرضى‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬التحديد‭ ‬المنهجي‭ ‬لمجالات‭ ‬التطوير،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬ومراقبة‭ ‬النتائج،‭ ‬تضمن‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الامتثال‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الاعتماد،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬المتطورة‭. ‬تساعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬المستمرة‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الثغرات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات،‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءات‭ ‬العلمية،‭ ‬وضمان‭ ‬تلبية‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الرعاية‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬يدعم‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬ويعزز‭ ‬رضا‭ ‬المرضى،‭ ‬ويقوي‭ ‬الجودة‭ ‬الشاملة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬

كيف‭ ‬ساهم‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬في تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا؟‭ ‬

يُعدّ‭ ‬إكمال‭ ‬عملية‭ ‬اعتماد‭ ‬صارمة‭ ‬بنجاح‭ ‬بمثابة‭ ‬إشارة‭ ‬للمرضى‭ ‬بأن‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬قد‭ ‬خضعت‭ ‬لتقييم‭ ‬أداء‭ ‬دقيق‭ ‬واستوفت‭ ‬سلسلة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المؤهلات‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬ومعايير‭ ‬الرعاية‭.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬لقد‭ ‬أسهم‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬التزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬رعاية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬المريض‭. ‬

إن تحقيق معايير معترف بها دوليًا، مثل تلك التي وضعتها اللجنة الدولية المشتركة، يؤكد التزام المركز بممارسات السلامة والجودة والتشغيل الصارمة؛ هذا الأمر لا يبني الثقة مع المرضى فحسب، بل يجذب أيضًا متخصصي الرعاية الصحية من الدرجة الأولى، ويعزّز الشراكات مع منظمات الصحة العالمية مثل Johns Hopkins International، ويضع مركز كليمنصو الطبي على الخارطة كرائد في التميز الطبي في الشرق الأوسط.

تتمثّل‭ ‬أهم‭ ‬إنجازات‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬والجوائز‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) كل ثلاث سنوات: مُنحت مرّات عدة، كان آخرها في يناير 2024 (الاعتماد السادس).

جوائز IMTJ للسياحة الطبية : هناك العديد من تلك الجوائز، بما في ذلك التميز في خدمة العملاء والمركز الدولي للسرطان للعام ( 2019، 2020 ) ، وأفضل استخدام للتكنولوجيا في السياحة الطبية ( 2018، 2017 ) وأفضل مبادرة للجودة .

هناك العديد من تلك الجوائز، بما في ذلك التميز في خدمة العملاء والمركز الدولي للسرطان للعام 2019، 2020 ، وأفضل استخدام للتكنولوجيا في السياحة الطبية 2018، 2017 وأفضل مبادرة للجودة تصنيفات MTQUA: تم تصنيفه ضمن أفضل عشرة مستشفيات في العالم للسياحة الطبيةمرات عدة (2017، 2018، 2019).

جوائز رعاية المرضى الصادرة عن JHI: جوائز مختلفة للرعاية المتمركزة حول المريض/ العائلة وسلامة المرضى، بما في ذلك “لغة الرعاية (2019)”.

التقدير التكنولوجي والمعماري : تم تصنيفه من بين أكثر المستشفيات تقدماً من الناحية التكنولوجية وأكثر المستشفيات إثارة للإعجاب من الناحية المعمارية على مستوى العالم، وذلك بشكل دائم .

تم تصنيفه من بين أكثر المستشفيات تقدماً من الناحية التكنولوجية وأكثر المستشفيات إثارة للإعجاب من الناحية المعمارية على مستوى العالم، وذلك بشكل دائم الشهادات والتوصيات الدولية : أول مركز للعلاج الإشعاعي معتمد من Novalis في الشرق الأوسط ( 2018-2022 ) ؛ تم الاعتراف به لجودته في إدارة الآفات، والتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، وغيرها .

أول مركز للعلاج الإشعاعي معتمد من Novalis في الشرق الأوسط 2018-2022 ؛ تم الاعتراف به لجودته في إدارة الآفات، والتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، وغيرها جوائزالتميز : تشمل مجالات عدة ضمن أقسام المركز مثل التصوير، والأشعة، والمختبر .

كيف‭ ‬استفاد‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد؟

من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬أحدث‭ ‬المعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والسجلات‭ ‬الطبية‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬قام‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬بتسهيل‭ ‬اجراءات‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى،‭ ‬وتحسين‭ ‬دقة‭ ‬وكفاءة‭ ‬التشخيص‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬والأشعة‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬مثل‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭. ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬تحليلات‭ ‬البيانات‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المستنيرة‭ ‬وخطط‭ ‬العلاج‭ ‬المنفردة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الحوادث‭ ‬والمخاطر‭ ‬المتقدم‭ ‬“RLDatix”‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المُطبقة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬حماية‭ ‬بيانات‭ ‬المرضى،‭ ‬بينما‭ ‬يساعد‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬للموظفين‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬الاعتماد‭.‬

كيف‭ ‬يؤثر‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬نتائج المرضى،‭ ‬مثل‭ ‬تقليل‭ ‬معدلات‭ ‬الوفيات‭ ‬وتعزيز‭ ‬رضا‭ ‬المرضى؟

يُطلب‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المُعتمَدة‭ ‬تلبية‭ ‬معايير‭ ‬صارمة‭ ‬للجودة‭ ‬والسلامة،‭ ‬والتي‭ ‬ترتبط‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بتحسين‭ ‬النتائج‭ ‬السريرية‭. ‬تركز‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬والمبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬السريرية،‭ ‬والتنسيق‭ ‬الفعّال‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والمراقبة‭ ‬المستمرة‭ ‬لعمليات‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬ونتائج‭ ‬صحة‭ ‬المرضى،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يُساهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المُضاعفات‭ ‬ومعدلات‭ ‬الوفيات‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يُشدد‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬المتمركزة‭ ‬حول‭ ‬المريض،‭ ‬ما‭ ‬يُعزز‭ ‬تجربة‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬إيجابية،‭ ‬ويُحسّن‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬ومُقدّمي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬ويضمن‭ ‬حصول‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬نتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬يعتمد‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬معايير‭ ‬الاعتماد‭ ‬كجزء‭ ‬اساسي‭ ‬من‭ ‬ادائه‭ ‬اليومي‭. ‬وقد‭ ‬حصل‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬تجربة‭ ‬المريض‭ ‬والتي‭ ‬يتبعها‭ ‬تحسين‭ ‬فعالية‭ ‬العلاج،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬صحية‭ ‬أفضل‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمركز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة؟

تتركز رؤية مركز كليمنصو الطبي المستقبلية على الابتكار المستمر والتميز في تقديم الرعاية الصحية؛ والمرتبط برسالة المستشفى: “رعاية، سلامة، امتياز”. يهدف مركز كليمنصو الطبي إلى زيادة تعزيز التزامه بالرعاية المتمركزة حول المريض من خلال النظر في اعتمادات دولية جديدة مثل تصنيفات “Magnet” و“Planetree”، من خلال تبني أحدث التقنيات، وتعزيز البروتوكولات السريرية، ودمج تحليلات البيانات المتقدمة. يخطط المركز لعقد مؤتمرات إقليمية ودولية حول جودة وسلامة الرعاية الصحية لمشاركة مبادراته وتجاربه المتميزة مع مراكز الرعاية الصحية الأخرى ومناقشة مفاهيم الجودة الجديدة المنشورة من قِبل منظمات الرعاية الصحية الدولية وهيئات التصديق مثل NAHQ وISQua وNIH وAHRQ. سنواصل جهودنا في الفترة المقبلة على الاستمرار في تقليل المخاطر السريرية، وتحسين نتائج المرضى وتعزيز تجاربهم، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المثبتة، والاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير برامج تعليمية مستمرة للموظفين. سنضمن أيضًا استمرار تطوير ثقافة السلامة والمساءلة التي نعتمدها.