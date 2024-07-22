الدكتور وليم وطفة

الأخصائي في جراحات التجميل وجراحات ترميم الثدي

”™Mia Femtech تمنح السيدة تجربة مريحة وفعّالة لجسم متناسق “

تقدم ™Mia Femtech تجربة استثنائية في عالم تكبير الثدي في خطوة نحو الوصول إلى الجمال الطبيعي والثقة بالنفس من خلال تغيير المفهوم السائد للعمليات التقليدية ما يُتيح للمرأة تجربة آمنة وفعّالة؛ فلم يعد المبدأ يقتصر على تكبير الثدي بل يتعدّاه ليشمل “تجميل الثدي” ليصبح متناسقًا مع جسم المرأة بشكلٍ كامل. كل ذلك بأقل تدخل جراحي وبفترة لا تتعدى 15 دقيقة تحت تأثير التخدير الموضعي. عن تقنية ®Mia وخصائصها المبتكرة في عالم التجميل، يحدّثنا الدكتور وليم وطفة، الأخصائي في جراحات التجميل وجراحات ترميم الثدي.

نود بداية الإضاءة على تخصصك؟ ما هي فلسفتك في العمل؟

أنا طبيب متخصص في جراحات التجميل وتنسيق الجسم والقوام في لبنان ودبي، وتحديداً جراحات وترميم الثدي. بالنسبة لفلسفتي في العمل، أؤمن بأنّ جراحة التجميل ليست مجرد تغيير مظهر خارجي، بل هي رحلة نحو تحسين نوعية حياة المريض على جميع الأصعدة، النفسية والإجتماعية والجسدية؛ هذه المفاهيم الثلاثة هي تعريف “الصحة” وفق منظمة الصحة العالمية.

المسألة إذن لا تتعلق فقط بالتجميل لتحسين المظهر الخارجي بل تتعداه إلى ما هو أبعد من ذلك ليطال هذه الزوايا الثلاث لنصل الى الهدف المنشود والذي يتعلق بالشكل الخارجي. لا نركز فقط على المنطقة التي يرغب المريض في علاجها، بل نأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب حياته ونعمل على فهم احتياجاته وتوقعاته بشكل كامل.

إذاً حدّثنا عن جراحات الثدي وتطورها كونك أكثر اهتماماً بهذا المجال؟

في الواقع، وكما هو معروف، إن جراحات التجميل مجال واسع جداً يشمل الجسم بأكمله ويندرج فيه العديد من التخصصات الفرعية مثل جراحات الحروق والعيوب الخلقية والحوادث وأمراض السرطان في الجلد أو الثدي وغيرها الكثير.

لكنني اخترت تخصصًا فرعيًا خاصًا وهو جراحات الثدي لأنّ الثدي رمز الأنوثة، ليس فقط بالشكل بل أيضًا بالوظيفة، والحفاظ على أنسجة الثدي مهم للغاية خاصة بعد العمليات الجراحية؛ فتكبير الثدي لم يعد هو الهدف الوحيد، بل أيضاً تسعى السيدة للحفاظ على صحة الثدي ووظائفه.

ثم إن جراحة الثدي ليست مجرد تغيير مظهر خارجي، بل هي رحلة نحو أنوثة كاملة؛ لذلك، أسعى إلى مساعدة المرأة على تعزيز شعورها بالثقة بالنفس وتحقيق الصورة التي تتماشى مع أنوثتها، وأحرص على تقديم رعاية شاملة للمرأة، تشمل الحفاظ على صحة الثدي ووظائفه، بالإضافة إلى تحسين مظهره.

من هنا، نود الغوص في الحديث عن تقنية ™Mia Femtech المبتكرة والمميزة من حيث التقنية. هلا حدثتنا عن مميزاتها؟

™Mia Femtech هي أحدث تقنية في عالم جراحة الثدي، تهدف إلى توفير تجربة مريحة وفعّالة بحد أدنى من التدخل الجراحي.

إنه إجراء زرع طفيف التوغل، لا يتطلّب تخديراً عاماً، يتم خلاله حقن الحشوة باستخدام أداة خاصة من خلال شق 2 سم تحت الإبط. يتم الحقن بعد توسيع أنسجة الثدي باستخدام بالون قابل للنفخ يساعد في الحفاظ على أنسجة الثدي ويسمح للحشوة بالتموضُع فوق عضلة الثدي وتحت الجلد. تتميز ®Mia بعدم ظهور أي جرح حول الثدي أو في الحلمة بل يتم إدخال الحشوة من خلال فتحة صغيرة جدًا تحت الإبط، ما يقلّل من الندبات ويُسرّع من عملية الشفاء؛ وتتميز كذلك بعدم الحاجة لإزالة أي أنسجة من الثدي فيحافظ على شكله الطبيعي ووظائفه.

ولعل أهم المميزات هي إجراء هذا التدخل الجراحي المحدود في مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة وبتخدير موضعي ما يوفر تجربة أكثر راحة وأمانًا وسرعة تعافي بحيث تعود السيدة إلى حياتها الطبيعية في اليوم التالي. أما النتائج فتبدو طبيعية جداً وتدوم مدى الحياة.

تتميز ®Mia بحشوة سيليكون متطورة تُعرف باسم “super silicon” تم تصميمها خصيصًا لتكون متوافقة بيولوجيًا مع جسم المرأة؛ يُضاف هذا السيليكون من الداخل والخارج للحشوة فيمنحها ملمسًا ناعمًا للغاية يشبه بشكل كبير أنسجة الثدي الطبيعية.

كما تم تصميم هذه الحشوة وفقًا لمفهوم التصميم المريح بحيث تتفاعل وتتجانس مع جسم المرأة بشكل طبيعي، فيتغير شكل الحشوة مع حركة الجسم، فيمنح السيدة شعورًا بالراحة التامة ويمنع ظهور أي ترهل أو تشوه في الثدي.

بفضل خصائصها الفريدة، تُوفر ®Mia شعورًا رائعًا وكأن الحشوة جزء طبيعي من أجسادهن، ولا تشعر السيدة بوجود جسم غريب، بل تندمج الحشوة مع أنسجة الثدي بشكل طبيعي.

ما هي الخصائص التي توفرها هذه التقنية المبتكرة مقارنة مع الجراحة التقليدية؟

يمكن وصف تقنية ®Mia على أنها ثورة في هذا المجال بفضل مزاياها العديدة التي تُميزها عن الجراحة التقليدية. فقد انتقلنا من جراحة تقليدية كبيرة تحتاج الى تخدير عمومي ومكوث في المستشفى وفترة تعافي طويلة نسبياً، إلى أقل تدخل جراحي ممكن (minimally invasive) حيث تتم في غضون 15 دقيقة بتخدير موضعي وندبات وجروح غير مرئية لأن إدخال الحشوة يتم من خلال الفتحة الصغيرة تحت الإبط ما يجعل الندبات غير مرئية تقريبًا على عكس الجراحة التقليدية.

ما هي العوامل التي تؤثر على النتيجة؟

في مجال التجميل، بات التركيز ينصب على تحقيق النتائج الطبيعية المتناسقة مع الجسم ككل، بدلاً من التركيز على الأرقام والقياسات الكبيرة.

تغيرت طريقة التواصل مع السيدات في العيادة بعد ملاحظة رغبة متزايدة في الحصول على نتائج تميل إلى الشكل الطبيعي وليس التكبير المبالغ فيه. بات الاهتمام ينصب على التناسب بين حجم الثديين والكتفين والحوض، بدلاً من التركيز على حجم الثدي فقط.

الأطباء اليوم بعيدون كل البعد عن المقارنة مع صور مشهورات، بل يركزون على تحقيق الشكل الأمثل الذي يتناسب مع جسد كل مريضة.

هل تناسب هذه التقنية جميع السيدات؟

تُعد ®Mia مثالية للسيدات اللواتي يرغبن في زيادة حجم ثديهن بشكل معتدل مع الحفاظ على مظهر طبيعي متناسق مع أجسادهن، حيث تُتيح الحشوة المتطورة “super silicon” شعورًا وكأنها جزء طبيعي من الجسم، مما يُعزز الثقة بالنفس ويُحسّن نوعية الحياة.

السيدات اللواتي يرغبن في تصحيح عدم تناسق الثدي من حيث الحجم أو الشكل تساعدهن هذه التقنية في ذلك فتسهم في تحقيق التوازن الطبيعي للجسم وتعزيز الثقة بالنفس. كما تُمكن ®Mia من استعادة حجم الثدي بشكل طبيعي بعد الرضاعة الطبيعية أو فقدان الوزن.

هل تعتقد أن الحد الأدنى من التدخل الجراحي هو مستقبل جراحات الثدي بعد ظهور تقنية ®Mia؟

يتجه مجال التجميل نحو تقليل التدخل الجراحي وتلبية رغبة النساء في الحصول على نتائج طبيعية بأقل ألم وندوب ممكن. كما تغيرت نظرة النساء إلى جمال الثدي، حيث بتن يملن نحو الشكل الطبيعي بدلاً من السعي وراء الأحجام الكبيرة، وهو ما بتنا قادرون على تحقيقه من دون الحاجة الى عمليات جراحية كبيرة.

في رأيك، ما هو سر النتائج المثالية في الجراحة التجميلية؟

في رأيي، لا توجد نتائج مثالية في جراحة التجميل بشكل مطلق بل هناك “توقعات واقعية” على الطبيب أن يُعلم بها السيدة، فالمسألة هنا أشبه برحلة مشتركة بين الطبيب والسيدة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة وهو ما يتطلب تواصلًا ممتازًا بين الطبيب والمريض، حيث لا يكفي عادةً استشارة واحدة لتحقيق هذا الهدف؛ كلما تحسّن التواصل مع السيدة، كلما فهمنا بشكل أفضل توقعاتها ورغباتها الحقيقية وهذا هو سر نجاح العملية برمّتها.

الحصول على النتيجة المثالية أو المرضية يتطلب كذلك رعاية ما بعد الجراحة، فمن الضروري متابعة السيدة بشكل جيد للإطمئنان على صحتها والتأكد من تحقيقها للنتيجة المرجوة.

هل لمستم تغيرات على صعيد الجانب النفسي بعد إجراء هذه التقنية؟

تُساهم ®Mia في تحسين الصحة النفسية للمريضات؛ صحيح أننا لا ننقذ السيدة من حالة مرضية خطيرة ولكننا نمنحها الثقة بالنفس من خلال تحسين نوعية حياتها. والبداية تكون من الإستماع الجيد وربما يتطلب الأمر أكثر من استشارة لفهم احتياجاتهن ورغباتهن بشكل عميق وننطلق من فكرة أن كل مريضة تُمثل حالة فريدة لها احتياجاتها الخاصة ونُحاول فهم التأثير النفسي لعدم رضا المريضة عن شكل ثديهن على حياتها اليومية وعلاقاتها.

وفي الواقع، لمسنا تحولات إيجابية هائلة في حياة العديد من المريضات بعد خضوعهن لتقنية ®Mia حيث تمكنت المريضات اللواتي عانين من مشاكل نفسية بسبب شكل ثديهن، مثل الخجل من ارتداء ملابس السباحة أو قلة الثقة بالنفس في العلاقات، من استعادة شعورهن بالسعادة والرضا عن أنفسهن.