Venus Bliss Max: تقنية متكاملة لنحت القوام بدون جراحة

الدكتور موديت أرورا، الأخصائي في الطب التجميلي

يُمثّل Venus Bliss Max ابتكاراً متطوراً في صدارة تقنيات نحت الجسم غير الجراحي، حيث يجمع بين ثلاث تقنيات في جهاز واحد: تحليل الدهون بالليزر الثنائي (Diode Laser Lipolysis)، والتحفيز الكهربائي للعضلات (Electrical Muscle Stimulation – EMS)، والترددات الراديوية متعددة الأقطاب (Multi-Polar Radiofrequency – RF) المدعومة بـ المجالات الكهرومغناطيسية النبضية (Pulsed Electromagnetic Fields – PEMF). هذا المزيج المتكامل يتيح إعادة تشكيل دقيقة للقوام، شد فعّال للعضلات، ونحت للجلد بنجاح لافت، مع ضمان حد أدنى من فترة النقاهة أو انعدامها تماماً.

يعتبر Venus Bliss Max الحل الأمثل للسيدات اللواتي اقتربن من وزنهن المثالي ويرغبن في القضاء على الدهون العنيدة وتحديد العضلات، بالإضافة إلى التخلص من الترهل الخفيف في الجلد، أو تحسين مظهر السيلوليت في مناطق مثل البطن، الفخذين، الجوانب (Flanks)، والذراعين.

الدكتور موديت أرورا، الأخصائي في الطب التجميلي، وفي حديث مع مجلة “المستشفى العربي”، أكد أن Venus Bliss Max لا يقدّم مجرد علاج، بل هو بمثابة حل شامل وفعّال لتحقيق القوام المثالي والأكثر تناسقاً.

ما هو Venus Bliss Max؟

Max هو ابتكار يقدّم حلاً غير جراحي لنحت القوام، حيث يجمع بأسلوب ذكي بين ثلاث تقنيات علاجية قوية في جهاز واحد، ليضمن نتائج طبيعية وفعالة ودائمة:

تحليل الدهون بالليزر الثنائي (Diode Laser Lipolysis): لتقليل الدهون الموضعية بشكل دائم .

لتقليل الدهون الموضعية بشكل دائم التحفيز الكهربائي للعضلات (Electrical Muscle Stimulation – EMS): لشدّ وتقوية العضلات وتعزيز مظهرها .

لشدّ وتقوية العضلات وتعزيز مظهرها الترددات الراديوية متعددة الأقطاب (Multi-Polar Radiofrequency) مع المجالات الكهرومغناطيسية النبضية (Pulsed Electromagnetic Fields – PEMF): لشد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين لمنح الجسم مظهراً أكثر نعومة وتناسقاً .

هذا الدمج الذكي للتقنيات يتيح نحت الجسم، وشده، وتجميل مظهر البشرة بأسلوب سلس ومريح، من دون الحاجة لتدخل جراحي أو قضاء وقت للتعافي.

ما هي مناطق الجسم التي تستفيد من هذه التقنية؟

يُستخدم Venus Bliss Max بكفاءة عالية لتحديد ونحت مجموعة واسعة من مناطق الجسم تشمل: البطن، الجوانب (الخواصر)، الفخذين، الأرداف، الذراعين، وأي منطقة تحتوي على دهون موضعية مقاومة أو تُظهر تراخياً جلدياً بسيطاً.

في عيادة Arora MD Longevity & Aesthetics، نعتمد نموذج “التشكيل الشامل للقوام”؛ إذ نجمع في جلسة واحدة بين تقنيات الليزر الثنائي لاستهداف الدهون العنيدة، والتحفيز الكهربائي للعضلات (EMS) لتعزيز الكتلة العضلية وتحديدها، والترددات الراديوية والمجالات الكهرومغناطيسية (RF/PEMF) لشدّ البشرة.

يسمح هذا التكامل المبتكر أيضاً بتحفيز عضلات متعددة في آن واحد، كعضلات البطن مع العضلة ذات الرأسين (Biceps)، أو عضلات المؤخرة مع أوتار الركبة (Hamstrings)، لضمان نتائج جمالية متكاملة ومثالية.

من هن السيدات الأكثر استفادة من هذه التقنية؟

صُمم Venus Bliss Max ليكون الخيار الأمثل لكل من سيدة قريبة من وزنها المثالي وتبحث عن وسيلة إضافية للتخلص من الدهون الموضعية العنيدة تحت الجلد، تقوية وتوحيد العضلات، أو تحسين مظهر السيلوليت وارتخاء الجلد الطفيف.

إنه خيار ممتاز بشكل خاص للسيدات بعد فترة الحمل، حيث يساعد على تعزيز مرونة الجلد، ومعالجة حالات انفصال العضلات المستقيمة الخفيف، وتنعيم أي تكتلات دهنية متبقية.

في الواقع، إنه رائع للأطباء أمثالي ممن يفضلون اختصار تمارين البطن المرهقة! ولهذا السبب بالتحديد، قد يكون هذا هو جهازي المفضل بلا منازع في العيادة.

هل هو خيار آمن؟

نعم، يُعد Venus Bliss Max خياراً آمناً تماماً وموثوقاً لرحلتك نحو الحصول على قوام جميل، حيث يحمل وتم اختباره لضمان أقصى درجات الحماية حيث حصل الجهاز على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

ولضمان راحة بشرتكِ، تم تزويد الجهاز بآليات أمان ذكية؛ فالليزر المُستخدم لإذابة الدهون يعمل مع وسائد تبريد من الياقوت لتحافظ على برودة سطح الجلد، بينما يعمل التحفيز الكهربائي للعضلات (EMS) على تقوية عضلاتكِ بتيار كهربائي مُسيطر عليه يصل إلى الألياف العضلية مباشرة من دون إجهاد الأنسجة المحيطة. أما تقنية الترددات الراديوية (RF/PEMF)، فهي تراقب حرارة بشرتكِ باستمرار، لتبقى دائماً في النطاق المثالي الذي يحقق الشد ومنع أي حرارة زائدة. هذه الضمانات المدمجة تجعل هذا الإجراء آمناً ومناسباً لجميع ألوان وأنواع البشرة.

ما هو عدد الجلسات المطلوبة لـ Venus Bliss Max؟

للحصول على أفضل النتائج، أنتِ بحاجة عادةً إلى حوالى ثلاث جلسات لليزر الثنائي المخصص لتخفيف الدهون، بمعدل جلسة واحدة أسبوعياً.

أما بالنسبة لشد العضلات وتحسين مظهر البشرة، فيُمكن أن يتم ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع على مدار فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أسابيع.

والجميل في الأمر أن العديد من السيدات يلاحظن تحسناً ملحوظاً، وحتى بدء ظهور تحديد للعضلات، بعد الجلسة الأولى مباشرة.

ما هو بروتوكول الجلسات الموصى به؟

للسيدات اللواتي لديهن حماس لتحقيق نتائج سريعة وواضحة، غالباً ما نعتمد بروتوكول “التشكيل الشامل للقوام 360”، والذي يُنجز في غضون ثلاثة أسابيع فقط. يتضمن هذا البرنامج المكثف والمُوجَّه من قبل الطبيب ما يلي:

جلسات أسبوعية لتحليل الدهون بالليزر الثنائي (Diode Laser Lipolysis).

جلسات مرتين أسبوعياً للتحفيز الكهربائي للعضلات (EMS) والترددات الراديوية (RF/PEMF).

هذا البرنامج المتكامل صُمم خصيصاً ليعمل على تخفيف الدهون، وبناء العضلات، وشد الجلد في آن واحد، لضمان الحصول على قوام مثالي في فترة زمنية قصيرة.

بماذا تشعر السيدة خلال الجلسة؟

في الواقع، تجربة الجلسة مصممة لتكون مريحة وممتعة؛ فبينما يعمل الليزر الثنائي على إذابة الدهون، تشعر السيدة بدفء لطيف ومريح، حيث تحافظ تقنية التبريد الذكية على راحة بشرتكِ. في الوقت ذاته، تمنحكِ تقنية التحفيز الكهربائي للعضلات (EMS) شعوراً بالانقباضات التي تبدأ خفيفة وتتزايد لتصبح نبضات قوية ومكثفة، وكأنكِ تقومين بتمرين رياضي عميق وفعّال، لكن من دون أي ألم يُذكر.

كما تضيف تقنية الترددات الراديوية (RF/PEMF) حرارة مهدئة تساعد على شد البشرة وتحفيز الكولاجين. الكثير من السيدات يفضلن الاستمتاع ببعض الاسترخاء، كمشاهدة نتفليكس مثلاً، بينما يقوم الجهاز بمهمته في نحت القوام.

هل تحتاج السيدة لفترة راحة بعد جلسة Venus Bliss Max؟

فترة نقاهة ضئيلة جداً. يمكنكِ العودة إلى عملكِ أو أي من التزامات اجتماعية على الفور بعد الانتهاء من الجلسة. كل ما نطلبه هو إيقاف التمارين الرياضية الشاقة، أو الساونا، أو أحواض الاستحمام الساخنة عن المنطقة التي تم تشكيلها لمدة ساعة فقط. والأهم لضمان أفضل النتائج، هو شرب كميات كبيرة من الماء، فهذا يساعد الجسم على التخلص من الدهون بأسلوب طبيعي وناعم عبر الجهاز اللمفاوي.

متى تبدأ النتائج بالظهور مع Venus Bliss Max؟

ستلاحظ السيدة تحسناً في شدّ البشرة والعضلات خلال الأسابيع القليلة الأولى من البدء بالجلسات. أما النتائج الأكثر وضوحاً والتحوّل الأكبر في القوام، فستظهر عادةً خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 12 أسبوعاً، وهي المدة التي يحتاجها الجسم للتخلص من الخلايا الدهنية وتحفيز بناء الكولاجين بشكل كامل.

وفي عيادة Arora MD، نحرص على متابعة تقدّمكِ بدقة عالية باستخدام ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد (3D body scanner)، الذي يرسم خارطة دقيقة تبين حجم الدهون المفقودة ونمو العضلات في الوقت الفعلي.

كم تدوم نتائج Venus Bliss Max؟

بالنسبة لنتائج Venus Bliss Max فهي تدوم طويلاً. الخلايا الدهنية التي يتم تدميرها بواسطة الليزر الثنائي (Diode Laser) تختفي بشكل دائم ولا تعود مجدداً. أما تحسين مظهر البشرة نتيجة تحفيز الكولاجين وشد توحيد العضلات، فيدوم لعدة أشهر. ولضمان الحفاظ على قوامكِ بأفضل شكل، يمكنكِ دعم هذه النتائج وتحسينها عبر جلسات متابعة، وهو ما يشبه تماماً المحافظة على روتين رياضي مخصص لجسمكِ.

هل يمكن تشكيل أكثر من منطقة في جلسة واحدة؟

بالتأكيد! هذه المرونة في استهداف عدة مناطق تُعد إحدى أكبر مزايا Venus Bliss Max. يمكننا، على سبيل المثال، إجراء الليزر على البطن والجوانب (الخواصر) في الوقت الذي يتم فيه تحفيز مجموعتين عضليتين في الجلسة نفسها، مثل عضلات البطن مع العضلة ذات الرأسين (Biceps). ونختتم الجلسة بتركيز خاص على شدّ البشرة لضمان النتائج المثالية والموحدة في جميع المناطق المعالجة.

هل يمكن استخدام جهاز Venus Bliss Max لتشكيل منطقة الذراعين؟

نعم بكل تأكيد! ففي كثير من الأحيان، نستخدم تقنية تحفيز العضلات لتقوية العضلة ثلاثية الرؤوس والعضلة ذات الرأسين وبنائها، بالتوازي مع تقنية شد الجلد لمعالجة مشكلة الترهل أو الارتخاء. يمنح هذا الجمع بين التقنيات مظهراً مشدوداً ونحيفاً للذراعين، مع تحديد واضح للعضلات.

هل يمكن استخدام Venus Bliss Max على الوشم (Tattoos)؟

بالنسبة لليزر الثنائي (Diode Laser) تحديداً، لا يمكن تطبيقه مباشرة فوق صبغة الوشم. ولكن، يمكننا العمل بأمان تام حول منطقة الوشم، سواء عند تطبيق تقنية تحفيز العضلات أو عند إجراء جلسات شد البشرة، مع ضمان عدم ملامسة الليزر لمكان الوشم.

هل يغني Venus Bliss Max عن الحمية والرياضة؟

بالتأكيد لا. لا يُعتبر Venus Bliss Max بديلاً عن نظام الحياة الصحي أو التمارين الرياضية. بل هو أداة تأتي لتكمّل وتُعزز نمط حياتكِ الصحي. في عيادتنا، نتبنى نهجاً شاملاً؛ لذلك ندمج جلسات الجهاز مع خططنا المُوجّهة من قبل الطبيب، والتي تشمل التغذية السليمة، والترطيب الكافي، وبرامج التمارين. هذا التكامل يضمن لكِ تحقيق قوامكِ المثالي والحفاظ عليه بأفضل صورة ممكنة.

لماذا Venus Bliss Max هو الخيار الأفضل لنحت القوام؟

يتميز جهاز Venus Bliss Max بتقديم الحل الثلاثي المتكامل، حيث يعالج هذه الجوانب الثلاثة جميعها في جلسة واحدة، بينما تكتفي العديد من الاجهزة الأخرى باستهداف جانب واحد؛ إما الدهون، أو العضلات، أو الجلد فقط.

ما يجعله الخيار الأذكى هو أنه يمتلك أكبر مساحة تغطية علاجية لنتائج أسرع، ويحتوي على تقنية تبريد فائقة لضمان أعلى درجات الراحة لكِ، كما يستخدم تحفيزاً عضلياً (EMS) قوياً لضمان نمو حقيقي وملحوظ في العضلات. بالنسبة لمرضاي وبتجربتي الشخصية، فإن Venus Bliss Max هو الحل الأكثر شمولاً وراحة وكفاءة لتحقيق قوام أحلامكِ دون الحاجة للجراحة.