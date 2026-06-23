القدم‭ ‬السكري‭: ‬حلول‭ ‬متقدمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬وتحسين‭ ‬فرص‭ ‬الشفاء

الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بدرا،‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬جراحة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والعلاج‭ ‬بالقسطرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ – ‬بيروت

يشكّل‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مضاعفات‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تلف‭ ‬الأعصاب‭ ‬وضعف‭ ‬التروية‭ ‬الدموية‭ ‬إلى‭ ‬تقرحات‭ ‬مزمنة‭ ‬ومضاعفات‭ ‬قد‭ ‬تهدد‭ ‬الطرف‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬المبكر‭. ‬ومع‭ ‬التطور‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والعناية‭ ‬بالجروح،‭ ‬أصبحت‭ ‬فرص‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأطراف‭ ‬وتحسين‭ ‬النتائج‭ ‬العلاجية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ (‬CMC‭)‬،‭ ‬يتم‭ ‬اعتماد‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬القدم‭ ‬السكري،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التدخلات‭ ‬القسطرية‭ ‬المتقدمة‭ ‬لإعادة‭ ‬التروية‭ ‬الدموية،‭ ‬والعناية‭ ‬المتطورة‭ ‬بالجروح،‭ ‬ضمن‭ ‬نهج‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬الشفاء‭ ‬وتقليل‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬البتر‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الحوار،‭ ‬يوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بدرا،‭ ‬الأخصائي‭ ‬في‭ ‬جراحة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والعلاج‭ ‬بالقسطرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭.‬

كيف‭ ‬يؤثر‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬على‭ ‬الأعصاب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬القدم؟

ارتفاع‭ ‬السكر‭ ‬المزمن‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬يدمر‭ ‬الأنسجة‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭ ‬عبر‭ ‬آليتين‭ ‬رئيسيتين‭:‬

• اعتلال‭ ‬الأعصاب‭ ‬المحيطية‭ (‬Neuropathy‭): ‬يؤدي‭ ‬السكر‭ ‬إلى‭ ‬إتلاف‭ ‬الغلاف‭ ‬الواقي‭ ‬للأعصاب‭ (‬المايلين‭) ‬وضعف‭ ‬تغذيتها‭ ‬الدموية‭ ‬الدقيقة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الإحساس‭ ‬بالألم‭ ‬والحرارة‭ ‬والضغط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬قد‭ ‬تتطور‭ ‬القرح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلاحظها‭ ‬المريض‭.‬

• تصلب‭ ‬وتضيق‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ (‬Angiopathy‭): ‬يسرّع‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬ترسب‭ ‬الكوليسترول‭ ‬والكالسيوم‭ ‬في‭ ‬جدران‭ ‬الشرايين‭ (‬تصلب‭ ‬الشرايين‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تضيق‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬تغذي‭ ‬القدمين،‭ ‬ما‭ ‬يحدّ‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬الدم‭ ‬الغني‭ ‬بالأوكسجين‭ ‬والعناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬أنسجة‭ ‬القدم‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمنع‭ ‬التئام‭ ‬الجروح‭ ‬البسيطة‭ ‬ويجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للغرغرينا‭. ‬

ما‭ ‬هي‭ ‬العلامات‭ ‬المبكرة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬الانتباه‭ ‬إليها‭ ‬قبل‭ ‬تطور‭ ‬المضاعفات؟

يُعد‭ ‬الاكتشاف‭ ‬المبكر‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬وإنقاذ‭ ‬الأطراف‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬وكذلك‭ ‬أطباء‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬الانتباه‭ ‬لهذه‭ ‬العلامات‭ ‬التحذيرية‭:‬

• الشعور‭ ‬بالخدر،‭ ‬التنميل،‭ ‬أو‭ ‬“وخز‭ ‬الإبر”‭ ‬في‭ ‬القدمين‭.‬

• برودة‭ ‬القدمين‭ ‬المستمرة‭ ‬أو‭ ‬تغير‭ ‬لون‭ ‬الجلد ‭)‬شحوب‭ ‬أو‭ ‬احمرار‭ ‬داكن).‬

• جفاف‭ ‬الجلد‭ ‬الشديد‭ ‬وتشققه ‭)‬خاصة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الكعب).‬

• ألم‭ ‬أو‭ ‬تشنج‭ ‬في‭ ‬بطة‭ ‬الساق‭ ‬أثناء‭ ‬المشي‭ ‬يزول‭ ‬عند‭ ‬التوقف ‭)‬‬العرج‭ ‬المتقطع).‬

• بطء‭ ‬التئام‭ ‬الخدوش‭ ‬أو‭ ‬الجروح‭ ‬البسيطة‭.‬

• تغير‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬ظهور‭ ‬مسامير‭ ‬لحمية‭ (‬Calluses‭) ‬غير‭ ‬معتادة‭.‬

ما‭ ‬أحدث‭ ‬الفحوصات‭ ‬والتقنيات‭ ‬المستخدمة‭ ‬لتقييم‭ ‬سلامة‭ ‬الأعصاب‭ ‬والدورة‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬القدم؟

التقييم‭ ‬الحديث‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬الدقة‭ ‬والسرعة‭ ‬لتحديد‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭:‬

• تقييم‭ ‬الأعصاب‭: ‬نستخدم‭ ‬اختبار‭ ‬“المونوفيلامنت”‭ (‬Monofilament‭) ‬لتقييم‭ ‬الإحساس‭ ‬اللمسي،‭ ‬واختبار‭ ‬الشوكة‭ ‬الرنانة‭ ‬لتقييم‭ ‬الإحساس‭ ‬الاهتزازي،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬تخطيط‭ ‬كهربية‭ ‬العضل‭ ‬والأعصاب‭ (‬EMG‭).‬

• تقييم‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭: ‬نستخدم‭ ‬مؤشر‭ ‬ضغط‭ ‬الكاحل‭ ‬العضدي‭ (‬ABI‭)‬،‭ ‬وقياس‭ ‬ضغط‭ ‬إصبع‭ ‬القدم‭ (‬TBI‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأدق‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬لأن‭ ‬شرايين‭ ‬الأصابع‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للتكلس‭ ‬الشديد‭.‬

• تقييم‭ ‬الأكسجة‭: ‬قياس‭ ‬نسبة‭ ‬الأوكسجين‭ ‬عبر‭ ‬الجلد‭ (‬TcPO2‭) ‬لمعرفة‭ ‬مدى‭ ‬قابلية‭ ‬الأنسجة‭ ‬للشفاء‭.‬

كيف‭ ‬تسهم‭ ‬تقنيات‭ ‬التصوير‭ ‬الحديثة‭ ‬واختبارات‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬للحالة؟

يشكّل‭ ‬التصوير‭ ‬الطبي‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬لتحديد‭ ‬خطة‭ ‬التدخل‭ ‬العلاجي‭ ‬بدقة،‭ ‬وتشمل‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

• الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ (‬Doppler‭ & ‬Duplex‭): ‬تقنية‭ ‬آمنة‭ ‬وسريعة‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬رؤية‭ ‬سرعة‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬وتحديد‭ ‬أماكن‭ ‬التضيق‭ ‬بدقة‭.‬

• التصوير‭ ‬المقطعي‭ (‬CT Angiography‭) ‬والرنين‭ ‬المغناطيسي‭ (‬MRA‭): ‬توفر‭ ‬صوراً‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬للشرايين،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بتحديد‭ ‬مدى‭ ‬امتداد‭ ‬الانسدادات‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أدق‭ ‬الشرايين‭ ‬تحت‭ ‬الركبة‭.‬

• التصوير‭ ‬باستخدام‭ ‬غاز‭ ‬ثاني‭ ‬أوكسيد‭ ‬الكربون‭ (‬CO2‭ ‬Angiography‭): ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬حديثة‭ ‬نستخدمها‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الكلى‭ ‬لحمايتهم‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬الصبغة‭ ‬الطبية‭ ‬العادية‭.‬

حدّثنا‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬علاج‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

أصبح‭ ‬علاج‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬اليوم‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬متكامل‭ ‬يجمع‭ ‬اختصاصات‭ ‬طبية‭ ‬متعددة‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭ (‬Multidisciplinary Approach‭). ‬فلم‭ ‬يعد‭ ‬الجرّاح‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل،‭ ‬بل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬يضم‭ ‬أخصائي‭ ‬أمراض‭ ‬الغدد‭ ‬والسكري،‭ ‬خبير‭ ‬العناية‭ ‬بالجروح،‭ ‬أخصائي‭ ‬الأمراض‭ ‬الجرثومية،‭ ‬واختصاصي‭ ‬القدم‭. ‬التحول‭ ‬الثاني‭ ‬الأبرز‭ ‬هو‭ ‬استراتيجية‭ ‬“التدخل‭ ‬الطفيف‭ ‬التوغل‭ ‬أولا”‭ (‬Endovascular-first‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬بتنا‭ ‬نفضل‭ ‬استخدام‭ ‬القسطرة‭ ‬وفتح‭ ‬الشرايين‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الجراحات‭ ‬المفتوحة‭ ‬الكبيرة‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ممكناً،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬التخدير‭ ‬ويسرّع‭ ‬فترة‭ ‬التعافي‭.‬

كيف‭ ‬ساهمت‭ ‬تقنيات‭ ‬العناية‭ ‬المتقدمة‭ ‬بالجروح‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬معدلات‭ ‬الشفاء؟

شهدت‭ ‬العناية‭ ‬بالجروح‭ ‬تطوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬تجاوز‭ ‬الأساليب‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬تسرّع‭ ‬الشفاء‭ ‬وتحسن‭ ‬النتائج‭ ‬السريرية‭. ‬لقد‭ ‬أحدثت‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ثورة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬خلال‭:‬

• العلاج‭ ‬بالضغط‭ ‬السلبي‭ (‬VAC Therapy‭): ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬تشفط‭ ‬السوائل‭ ‬الزائدة‭ ‬من‭ ‬الجرح‭ ‬وتحفز‭ ‬نمو‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬الدقيقة‭ ‬وتكوين‭ ‬أنسجة‭ ‬جديدة‭.‬

• الضمادات‭ ‬الذكية‭ ‬والبدائل‭ ‬الحيوية‭: ‬استخدام‭ ‬ضمادات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أيونات‭ ‬الفضة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬البكتيريا،‭ ‬أو‭ ‬الكولاجين،‭ ‬وبدائل‭ ‬الجلد‭ ‬الحيوية‭ ‬لتسريع‭ ‬التئام‭ ‬القرح‭ ‬المستعصية‭.‬

• تقنيات‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ (‬Offloading‭): ‬مثل‭ ‬القوالب‭ ‬الجبسية‭ ‬المتكاملة‭ (‬TCC‭) ‬والأحذية‭ ‬الطبية‭ ‬المخصصة‭ ‬لمنع‭ ‬الاحتكاك‭ ‬وتوزيع‭ ‬وزن‭ ‬الجسم‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬القرحة‭.‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬تقنيات‭ ‬إعادة‭ ‬التروية‭ ‬الوعائية‭ ‬والتدخلات‭ ‬القسطارية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المرضى؟

التدخل‭ ‬بالقسطرة‭ (‬Endovascular Interventions‭) ‬غيّر‭ ‬مسار‭ ‬علاج‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬بالكامل،‭ ‬حيث‭ ‬بتنا‭ ‬نستخدم‭ ‬الآن‭ ‬بالونات‭ ‬دقيقة‭ ‬جداً‭ ‬ومطلية‭ ‬بالأدوية‭ (‬Drug-Coated Balloons‭) ‬لتوسيع‭ ‬الشرايين‭ ‬المتضيقة‭ ‬ومنع‭ ‬عودة‭ ‬الانسداد‭.‬

يمكن‭ ‬تركيب‭ ‬الدعامات‭ (‬Stents‭) ‬المرنة‭ ‬التي‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬الساق،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬استئصال‭ ‬اللويحات‭ (‬Atherectomy‭) ‬لتنظيف‭ ‬الشرايين‭ ‬من‭ ‬التكلسات،‭ ‬وتقنيات‭ ‬تكسير‭ ‬التكلسات‭ ‬بالموجات‭ ‬الصوتية‭ (‬IVL Intra Vascular Lithotripsy‭).‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشرايين‭ ‬الدقيقة‭ ‬أسفل‭ ‬الكاحل‭ ‬وداخل قوس‭ ‬القدم ‭(‬Pedal Arch Reconstruction‭)‬ لإعادة‭ ‬التروية‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الجرح‭.‬

كيف‭ ‬يواكب‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬القدم‭ ‬السكري،‭ ‬وما‭ ‬الخدمات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬للمرضى‭ ‬لضمان‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬العلاجية؟

يعتمد‭ ‬مركز‭ ‬كليمنصو‭ ‬الطبي‭ (‬CMC‭) ‬أحدث‭ ‬التوصيات‭ ‬والإرشادات‭ ‬العالمية‭ (‬مثل‭ ‬إرشادات‭ ‬IWGDF‭ ‬وSVS‭)‬،‭ ‬ويتميز‭ ‬بوجود‭ ‬غرف‭ ‬عمليات‭ ‬هجينة‭ (‬Hybrid ORs‭) ‬ تجمع‭ ‬بين‭ ‬الجراحة‭ ‬المفتوحة‭ ‬والتدخلات‭ ‬القسطرية‭ ‬المتقدمة‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬علاجية‭ ‬متكاملة‭. ‬كما‭ ‬نوفر‭ ‬عيادة‭ ‬متخصصة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬للقدم‭ ‬السكري،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تقييم‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬متكامل‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬واحدة‭. ‬ونقدم‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬تبدأ‭ ‬بالتثقيف‭ ‬الوقائي‭ ‬والفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للأعصاب‭ ‬والدورة‭ ‬الدموية،‭ ‬مروراً‭ ‬بالعناية‭ ‬المتقدمة‭ ‬بالجروح،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬القسطرة‭ ‬المعقدة‭ ‬وجراحة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬الدقيقة‭. ‬يتمثل‭ ‬هدفنا‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأطراف،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬البتر،‭ ‬وتمكين‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬التمتع‭ ‬بأفضل‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬ممكنة‭.‬