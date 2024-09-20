الدكتور عبد الرحمن الصحبي

استشاري جراحات التجميل والترميم في مستشفى الدكتور محمد فقيه في المملكة العربية السعودية

”®Mia: تقنية مبتكرة لتحقيق التوازن المثالي والقوام المتناسق “

تتطلّب جراحات الثدي توافقًا مثاليًا بين الرغبات الشخصية للسيدة والإعتبارات الطبية؛ فمن ناحية، تسعى كل امرأة إلى تحقيق شكل جمالي مثالي لثدييها، ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون هذه العملية آمنة ولا تؤثر على صحتها. من هنا، دخلت ®Mia لتلبي رغبات الكثير من السيدات في الحصول على قوام متناسق في ما بين الثدي والجسم ككل بأقل تدخّل جراحي وبندبة صغيرة مخفية تحت الإبط تكاد لا تظهر، بعيداً عن الجراحات التقليدية الكبيرة. ولكن، كيف يمكن لهذه التقنية أن تحقق التوازن المطلوب بين الجمال والصحة؟ الدكتور عبد الرحمن الصحبي، استشاري جراحات التجميل والترميم، يجيبنا عن هذه التساؤلات ويحدّثنا عن تقنية ®Mia ومميزاتها ودورها في تلبية طموحات النساء. الدكتور الصحبي حاصل على البورد السعودي والأوروبي، وحاصل أيضاً على الزمالة الفرنسية في جراحات تجميل الثدي وجراحات نحت الجسم وتنسيق القوام؛ يعمل في مستشفى الدكتور محمد فقيه في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجده في مستشفى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية حيث يعمل كمدير التدريب لجراحة التجميل.

كيف تضمن تحقيق توازن بين الأهداف الجمالية للمراجعات والاعتبارات الطبية في جراحة الثدي؟

إن جراحة الثدي تتطلب توافقًا دقيقًا بين رغبات المريضة في الحصول على شكل جمالي معيّن وبين المتطلبات الطبية الأساسية. يقع على عاتق جرّاح التجميل مسؤولية كبيرة في ضمان سلامة المريضة الجسدية والنفسية قبل إجراء أي تدخل جراحي. تشمل الاعتبارات الطبية التأكد من خلو المراجِعة من أي أمراض، خاصة المزمنة، أو استقرار حالتها الصحية بشكل كامل قبل الجراحة. كما يجب أن تكون في حالة نفسية مستقرة، وأن يكون قرارها بإجراء الجراحة نابعًا من قناعة شخصية وليس مجرد اتباع للموضة.

أما الاعتبارات الجمالية، فيجب أن يكون الشكل الجمالي المطلوب متناسبًا مع طبيعة جسم السيدة وتوقعاتها الواقعية. يعتمد ذلك على خبرة الجرّاح وتقييمه الشامل لحالة المريضة. يكمن التوازن المثالي في تحقيق أقصى قدر من الرضا الجمالي للمراجِعة مع ضمان سلامتها وراحتها النفسية. يجب أن يكون الجرّاح قادرًا على إدارة توقعات المريضة وتقديم النصائح الطبية المناسبة. من الضروري أن يكون هناك تواصل صريح بين الجرّاح والمريضة لتحديد الأهداف المشتركة والعمل على تحقيقها.

من خلال الأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل، يمكننا تحقيق نتائج جراحية مرضية تحقق التوازن بين الجوانب الجمالية والطبية، وبناء سمعة طبية قوية مبنية على الثقة والاحترافية.

من هنا، نود التطرق إلى تقنية ®Mia المبتكرة. هل تتفضل بإطلاعنا على أبرز مميزاتها؟

أحدثت تقنية ®Mia ثورة في مجال تجميل الثدي، حيث تحوّلت من عملية جراحية كبيرة إلى إجراء بسيط يتم تحت تأثير التخدير الموضعي خلال 90 دقيقة فقط، مع شق صغير تحت الإبط ووقت تعافي سريع. تتناسب هذه التقنية مع توجه النساء نحو الجمال الطبيعي والحياة الصحية مع الحصول على شكل طبيعي ومتناسق للثدي.

تسمح هذه التقنية للمرأة بالعودة إلى حياتها الطبيعية لتكمل يومها بشكل عادي ، وبإمكانها أيضاً ممارسة الرياضة.

كيف يتم تحديد الحجم والشكل المثالي للثدي أثناء إجراء ®Mia؟

يتم ذلك من خلال خطوات بسيطة وفعالة؛ في البداية، ترتدي المراجِعة حمّالة صدر خاصة، ثم نقوم بوضع الحشوة داخل الثدي وتعديل حجمها وشكلها حتى تصل إلى النتيجة المرجوة.

بهذه الطريقة، تستطيع السيدة رؤية النتيجة النهائية قبل إجرائها والتأكد من أنها راضية تمامًا عن الشكل الجديد لثديها. نحن نسعى جاهدين لتلبية رغبات كل سيدة في الحصول على شكل ثدي مثالي.

ما هي الاحتياطات التي يجب اتباعها بعد إجراء ®Mia لضمان التعافي السليم؟

بفضل تقنية ®Mia، يمكن للمرأة العودة إلى حياتها الطبيعية بسرعة كبيرة بعد إجرائها؛ فمع الندبة الصغيرة والتخدير الموضعي، تستطيع السيدة استئناف أنشطتها اليومية في اليوم نفسه باستثناء الرياضة التي تحتاج إلى فترة قصيرة لا تتعدى الأسبوع او ربما أسبوعين.

كيف يمكن لتقنية ®Mia أن تعزز المظهر الطبيعي والمتناسق للجسم؟

تُعتبر تقنية ®Mia حلاً مثالياً للسيدات اللاتي يرغبن في تحسين شكل ثديهن من دون اللجوء إلى عمليات جراحية كبيرة.

تهدف هذه التقنية إلى تحقيق توازن بين حجم الثدي وشكل الجسم ما يمنح السيدة مظهراً طبيعياً ومتناسقاً مع الجسم ككل.

فمن خلال تركيزها على الجزء العلوي من الثدي، تساعد هذه التقنية على رفع الثدي وتحديد شكله، ما يمنح المرأة مظهراً أكثر شباباً وأناقة؛ والأهم من ذلك، هذه التقنية لا تؤدي إلى زيادة كبيرة او مبالغ فيها بل تحافظ على مقاس الثدي الطبيعي.

للمراجِعات اللواتي سبق لهن إجراء عمليات جراحية في الثدي؟ هل يمكن إجراء تقنية ®Mia؟

بالنسبة للسيدات اللاتي أجرين عملية شد للجلد، فإن تقنية ®Mia مثالية إذا كن يرغبن في الحصول على امتلاء طفيف في الجزء العلوي من الثدي؛ غالبًا ما تتردد السيدات اللاتي أجرين عملية شد للجلد في وضع حشوات خوفًا من المبالغة في حجم الثدي، ولكن تقنية ®Mia توفر حلاً مثالياً حيث أنها تعطي امتلاءً طبيعياً في الجزء العلوي من دون زيادة حجم الثدي بشكل مبالغ فيه.

بشكل عام، تعتبر تقنية ®Mia مناسبة للسيدات اللاتي يتمتعن بمرونة جلد جيدة ولا يعانين من تمدد كبير في الجلد أو انخفاض في الحلمة.

هل يُفضل إجراء تقنية ®Mia قبل الحمل أو بعده؟

لا يوجد مانع من إجراء تقنية ®Mia قبل التخطيط للحمل والرضاعة أو بعد ذلك؛ هذه الحشوات آمنة تمامًا ولا تؤثر على جودة الحليب؛ ومع ذلك، يجب مراعاة أن الوزن الذي تكتسبه السيدة خلال أشهر الحمل قد يؤثر على شكل الثدي.

في حال عدم رضا المراجِعات، ما هي الإجراءات التي يمكن اتباعها؟

إنها حالات نادرة جداً ولكن في حال لم تكن المراجِعة راضية عن النتيجة، يمكننا الإنتظار لفترة من الوقت لتقييم الاستقرار النهائي للنتائج وإذا استمرت السيدة في الرغبة بتغيير الحجم، يمكننا إجراء استبدال الحشوة بحجم أكبر.

بفضل تقنية ®Mia، يمكننا استبدال الحشوة بعد ثلاثة أشهر ووضع حشوة أكبر مكانها، ولكن من خلال شق جراحي صغير في مقدمة الثدي وليس من خلال الشق الصغير تحت الإبط.