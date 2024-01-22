الدكتور صديق محمد عثمان الملك

إستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في المستشفى الأهلي

” قسم الجهاز الهضمي الأكثر تميّزاً من حيث الكفاءات البشرية والأجهزة الحديثة “

يتميز قسم الجهاز الهضمي في المستشفى الأهلي بخصائص ومميزات تجعل منه القسم الأهم على مستوى دولة قطر، حيث يضم أحدث التقنيات والأجهزة لتشخيص الحالات المرضية بدقة؛ يشرف عليه فريق من الأطباء يحظون بخبرات متميزة.

الدكتور صديق محمد عثمان الملك، إستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، أكد أن قسم الجهاز الهضمي يعتبر الأكثر تميّزاً من حيث الكفاءات البشرية المتوفرة لديه حيث يعمل فيه 4 إستشاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب، لديهم شهادات وخبرات عالمية من دول عدّة مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة؛ إلى جانب إستشارية تتمتع بخبرات وقدرات متميزة وتمتلك خبرة عريقة حيث عملت في العديد من مستشفيات أوروبا. من خصائص قسم الجهاز الهضمي في المستشفى الأهلي أيضاً وجود طاقم تمريضي يعتبر الأفضل على مستوى التدريب والعناية بالمرضى لاسيما في قسم التنظير، وهم مؤهلون للتعامل مع هذه الفئة من المرضى. فمنذ افتتاحه، قبل نحو 18 عاماً، حرص المستشفى الأهلي على تزويده بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية التي تمنح الطبيب فرصة الحصول على تشخيص دقيق واكتشاف الحالات المرضية بوضوح، إلى جانب مدّه بخبرات وكفاءات بشرية ذي خبرة عريقة في هذا المجال بحيث يتم العمل بصورة جدّية ودقيقة وبالتنسيق التام مع قسم الجهاز الهضمي في مستشفى حمد.

كما يحرص القيّمون على القسم على متابعة التطورات الطبية في مجال عملهم من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي تجعلهم على اطلاع دائم بكل ما هو جديد ومتطور على مستوى أمراض الجهاز الهضمي وسبل تشخيصها. وفي هذه الفترة، أثبت القسم جدارته من خلال الخدمات المميزة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ما ساعد في إيجاد الخدمات الطبية المميزة داخل الدولة وبكفاءة عالية تضاهي تلك التي يتلقاها المرضى خارج الدولة. يفتح القسم أبوابه ستة أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساءًا، ويضم عشر أسرّة للإفاقة بعد إجراء التنظير.

أحدث التقنيات

يوفر القسم أحدث الأجهزة والتقنيات التي تشهد تطوراً مستمراً على المستوى العالمي من مناظير الجهاز الهضمي العلوي أو السفلي ومناظير الأنابيب الصفراوية بالكبد والبنكرياس ERCP. وكان المستشفى الأهلي أول من أدخل كبسولة التنظير إلى الخدمة على مستوى القطاع الطبي في دولة قطر، حيث تم استحداثها آنذاك في العام 2009. كما تم إدخال أجهزة قياس حركة المريء وقياس كمية حموضة المعدة منذ العام 2014؛ تعمل هذه الأجهزة بكفاءة عالية ويتم استخدامها بدقة من قِبل الطاقم الطبي، ما ساعد في إجراء العمليات الجراحية للجهاز الهضمي والمريء داخل المستشفى وخارجه. وعليه، يعتبر قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى الأهلي قسماً متكاملاً ومركزاً للتميّز.