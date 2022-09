المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشترك لشركة GAMA Healthcare المتخصّصة في الوقاية من العدوى

الدكتور ألان هانوكا

“Rediroom هي أوّل غرفة عزل محمولة في العالم ”

جلسنا مع الدكتور ألان هانوكا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشترك لشركة GAMA Healthcare، لمناقشة أولوياتهم والحلول التي يقدمونها المتعلّقة بحلول المرضى في مجال الرعاية الصحية. قبل المشاركة في تأسيس شركة GAMA Healthcare مع الدكتور غاي برافرمان، كان دكتور ألان يعمل كطبيب عيون في مستشفى رويال فري لندن (Free Hospital, London)، ثمّ توقّف عن الممارسة السريرية من أجل تأسيس GAMA Healthcare في عام 2004، والتي أصبحت بعد 17 عامًا شركة متخصّصة في الوقاية من العدوى معترف بها دوليًا.

هل يمكن أن تخبرنا عن منتجات شركتك أو الحلول التي تقدمها لتعزيز سلامة المرضى؟

بالإضافة إلى مركزنا الرئيسي في “هيمل همبستيد” (Hemel Hempstead) بالمملكة المتحدة، لدينا اليوم مكاتب في ست مدن في ثلاث قارات. ومنذ أن طوّرنا أوّل مناديل تطهير عالمية تحت العلامة التجارية “كلينيل” (Clinell)، أصبحنا أكبر مورد للمناديل المبللة للمستشفيات في المملكة المتحدة وأوستراليا، كما نقوم بتصدير منتجاتنا إلى أكثر من 70 دولة حول العالم. خلال الأيام الأولى لممارستنا هذا العمل، كنّا على دراية بقلة النظافة في نقاط الاتصال الرئيسية داخل المستشفى، وقد دفعنا ذلك لابتكار أوّل منتج ناجح لنا في عام 2006 وهو مناديل Clinell Universal Wipes، والتي لا تزال الأكثر مبيعًا ويستخدمها أكثر من 91٪ من المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

تركّز منتجاتنا على نقاط الاتصال المختلفة طوال رحلة المريض في المستشفى، من الأسطح التي يتفاعل معها المريض – سواء كانت البنية التحتية للمستشفى أو الأدوات التي يستخدمها الأطباء والجراحون. ويُعد تطهير الأسطح اليوم حجر الزاوية في سياسات الوقاية من العدوى.

المرضى هم المصدر الأكبر للكائنات الحية الدقيقة في المستشفى. يقوم المصابون وحاملو المرض (وموظفو المستشفى) بنشر البكتيريا والفيروسات والجراثيم في بيئة المستشفى.1 وقد أظهرت الدراسات أنه في غضون 48 ساعة من دخول المرضى إلى المستشفى، 39٪ منهم لديهم على الأقل مسبّب واحد للأمراض مرتبط بالمستشفى على أيديهم.2 تتميّز مناديل اليد المضادة للميكروبات الخاصة بنا والتي تُستخدم لتنظيف اليدين وتعقيمها بتركيبة حاصلة على براءة اختراع تقتل 99.999٪ من الكائنات الحية الدقيقة بدون الحاجة إلى الصابون والماء.

كان تركيزنا مؤخرًا على العمل للحدّ من انتشار العدوى المنقولة بالهواء. ولهذا السبب أنشأنا Rediroom وهي أوّل غرفة عزل محمولة في العالم، مصمّمة لمكافحة انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية داخل بيئات الرعاية الصحية.

Rediroom هي غرفة عزل مؤقتة لمريض واحد مصمّمة لعزل المرضى المصابين بالعدوى والخاضعين لاحتياطات الملامسة والرذاذ. إنها طريقة فعّالة من حيث التكلفة والوقت لعزل المرضى المصابين بالعدوى. لقد استثمرنا أيضًا في إنتاج Rediair وهو جهاز لتنقية الهواء بشكل فوري والذي يجعل الأماكن ذات التهوية السيئة أكثر أمانًا.

تبقى مسبّبات الأمراض والجسيمات والروائح معلّقة في الهواء في الأماكن ذات التهوية السيئة. كما يمكن أن يؤدي التنفس والتكلّم والسعال إلى انتشار مسبّبات الأمراض مثل الإنفلونزا أو فيروس كورونا عن طريق إنتاج الأهباء الجوية أو القطيرات التي يمكن أن تبقى في الهواء لأكثر من ساعة.3 ولهذا السبب قمنا بإنشاء Rediair لاحتجاز الملوثات المحمولة في الهواء على الفور.

بعد حوالى ثلاث سنوات من بداية الجائحة، كيف تغيّرت سلامة المرضى؟

لقد أسهمت جائحة كوفيد– 19 بتعزيز أهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها. على وجه التحديد، تم تعزيز المبادئ الأساسية مثل عملية تنظيف اليدين، والتطهير البيئي، واستخدام معدات الوقاية الشخصية وعزل المريض بهدف تقليل مخاطر انتقال الأمراض المعدية المختلفة. وهناك العديد من الأدلة التي تدعم الطريقة التي يمكن للمبادئ الأساسية المتعلّقة بالوقاية من العدوى ومكافحتها أن تقلل من خطر انتقال العدوى.

مؤخرًا، تم تسليط الضوء على التهوية الجيدة وكيف يمكن أن تلعب دورًا في الحدّ من مخاطر انتقال العدوى في الهواء. كما تم تسليط الضوء على التهوية السيئة باعتبارها عامل خطر لانتقال مسبّبات أمراض الجهاز التنفسي المختلفة (مثل SARS-CoV-2 والإنفلونزا) حيث يمكن أن تتراكم الأهباء الجوية المعدية (التي تنتشر عندما يتنفس الناس أو يسعلون) في الأمكان ذات التهوية السيئة.4

شكّل تحسين التهوية تحديًا كبيرًا لمقدمي الرعاية الصحية وأماكن العمل والمنازل في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يمكن تحقيق ذلك من خلال الوسائل الطبيعية (فتح النوافذ) والوسائل الميكانيكية (مثل استخدام وحدات تنقية الهواء).

هل يمكنك إلقاء الضوء على الخطط المستقبلية؟

لدينا مركز كبير للبحث والتطوير اسمه مركز أبحاث الزملاء، ومقرّه “هاليفاكس” (Halifax)، غرب “يوركشاير” (West Yorkshire)، والذي يعمل بشكل دائم على اكتشاف منتجات مبتكرة جديدة وتطويرها بالإضافة الى تحسين المنتجات الحالية. وهذا يمكّننا من إيجاد حلول عملية والبقاء في الطليعة على مستوى الإبتكارات المتعلّقة بالوقاية من العدوى.

تشمل منتجاتنا المقبلة Redihood، التي تحمي الموظفين وتهدف إلى تقليل مخاطر انتشار العدوى عن طريق الطبيب المعالج. كما أننا نخطط لزيادة حصتنا في السوق عبر جميع علاماتنا التجارية مع تسريع نمو الفئات التي نعمل فيها.

هل لديك ما تود إضافته؟

تُعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إحدى مناطق النمو المركزية لشركة GAMA Healthcare. لقد قمنا بزيادة استثماراتنا من خلال إضافة الموارد إلى هذه السوق التي لا تحظى بعناية كافية، وسنوفّر التدريب والتعليم السريري لعملائنا في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم GAMA Healthcare أفضل الممارسات المكتسبة من سنوات الخبرة في مجال الوقاية من العدوى كما ستقوم بمشاركة الدراسات السريرية لاكتساب معلومات قيّمة لتعليم عملائنا وتحسين ممارساتهم.

GAMA Healthcare‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬متخصّصة‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬تعمل على‭ ‬تقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬العدوى‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬وتحسين‭ ‬الحياة‭. ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬أعمالنا‭ ‬ومنتجاتنا،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني www.gamahealthcare.com‭ ‬