الدكتورة رولا دهَيبي

الأخصائية في الأمراض الجلدية وأمراض الجلد لدى الأطفال في مركز كليمنصو الطبي

” روتين العناية بالبشرة وتجنّب أشعة الشمس في الصيف ضرورة للوقاية من الأمراض الجلدية “

يُعدّ فصل الصيف من أكثر الفصول قسوة على البشرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة. لذا، من الضروري اتباع روتين يومي للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها، وحمايتها من التلف الذي قد تتعرض له حيث تفقد البشرة الكثير من الرطوبة خلال فصل الصيف بسبب التعرق؛ لذا فإن ترطيبها بشكل منتظم ضروري للحفاظ على نعومتها ومرونتها. الدكتورة رولا دهَيبي، الأخصائية في الأمراض الجلدية وأمراض الجلد لدى الأطفال في مركز كليمنصو الطبي، تحدّثت إلى مجلة “المستشفى العربي” عن أهمية الروتين اليومي للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف وكيفية الوقاية من الامراض الجلدية خلال هذه الفترة من السنة.

ما هي أهم التغييرات في روتين العناية بالبشرة خلال الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والحروق والالتهابات.

للحفاظ على البشرة وتلافي حدوث أمراض جلدية مثل الحروق والكلف وسرطان الجلد وشيخوخة البشرة، يجب اتباع بعض النصائح وهي:

الوقاية من أشعة الشمس من خلال تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة أي ما بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، عندما تكون أشعة الشمس قوية .

صباحًا و مساءً، عندما تكون أشعة الشمس قوية استخدم واقي الشمس بعامل حماية SPF 25 أو أعلى على جميع المناطق المكشوفة من البشرة قبل 15 دقيقة على الأقل من الخروج .

أو أعلى على جميع المناطق المكشوفة من البشرة قبل دقيقة على الأقل من الخروج ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة تغطي أكبر قدر ممكن من البشرة ولا تسبب التعرق، بالإضافة إلى قبّعة ونظارات شمسية .

ترطيب البشرة بواسطة مرطب خفيف على البشرة يحتوي على حمض الهيالورونيك (hyaluronic acid) لترطيب البشرة من دون انسداد المسام، وكذلك استخدام كريمات مضادة للأكسدة .

لترطيب البشرة من دون انسداد المسام، وكذلك استخدام كريمات مضادة للأكسدة شرب كمية كافية من الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل .

تنظيف البشرة يومياً بواسطة غسول خفيف .

تجنب الاستحمام بالماء الساخن واستخدم الماء الفاتر، حيث يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى جفاف البشرة .

اتباع نظام غذائي صحي عبر تناول الكثير من الفواكه والخضروات : تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من التلف .

كيف يختلف تنظيف البشرة في الصيف عن باقي الفصول؟

يزداد نشاط الغدد الدهنية sebaceous glands في فصل الصيف مع ازدياد الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى إفراز زيوت دهنية زائدة في البشرة وبالتالي ظهور حب الشباب، وبثور حمراء أو سوداء في البشرة.

لتجنّب هذه المشكلة، من الأفضل اختيار مرطّب خفيف يحتوي على hyaluronic acid، بالإضافة إلى ضرورة تنظيف البشرة للحد من حدوث التهابات الجلد جرّاء تراكم البكتيريا أو الفطريات.

ما هي أهم المكونات الضرورية في كريم الحماية من الشمس؟

واقي الشمس هو عبارة عن خليط من المواد الكيميائية أو المعدنية التي يتم تطبيقها على الجلد لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. ورغم أنه لا يمكن حماية البشرة من أشعة الشمس 100٪، لكن واقي الشمس يُقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس وسرطان الجلد وغيرها من مشاكل البشرة.

يمتص واقي الشمس الكيميائي الأشعة فوق البنفسجية قبل وصولها إلى طبقات الجلد العميقة، ومن أهم مكوناته Oxybenzone، Avobenzone، وPara-Aminobenzoic Acid.

أما واقي الشمس الفيزيائي فهو إذ يعمل كحاجز يعكس الأشعة فوق البنفسجية من على البشرة، ومن أهم مكوناته Zinc Oxide، وTitanium Oxide.

يحمي كلا النوعين من واقيات الشمس من خطر الأشعة فوق البنفسجية، إلا أن اختيار المناسب منهما يعتمد على نوع البشرة وحساسيتها تجاه المكونات. ومن الأفضل أن يحمي واقي الشمس من blue light وInfra Red أيضاً.

الجدير بالذكر أنه يوجد أيضاً بعض المنتجات التي تحتوي على واقي الشمس الفيزيائي والكيميائي.

كيف يمكن ترطيب البشرة بشكل فعّال في الصيف؟

الخطوة الأهم لترطيب البشرة بشكل فعال في فصل الصيف:

شرب الماء بكمية كافية للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل، حيث يحتاج الشخص البالغ إلى حوالى ليترين من الماء يوميًا، خاصة في فصل الصيف عندما تفقد البشرة الكثير من الماء عبر التعرق .

غسل البشرة وتنظيفها يوميًا باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة، مع الحرص على اختيار غسول يحتوي على درجة حموضة (PH) مناسبة للبشرة لتجنب تهيجها .

مناسبة للبشرة لتجنب تهيجها استخدام مرطب مناسب ويُفضل استخدام مرطبات خفيفة مثل الجل أو اللوشن، بدلاً من الكريمات السميكة، والتأكد من أن المرطب لا يحتوي على مواد معطرة، لأنها قد تُسبب تهيج البشرة .

استثناءً من ذلك، قد تحتاج البشرة التي تعاني من الأكزيما أو الجفاف الشديد إلى استخدام كريمات مرطبة سميكة حتى في فصل الصيف .

هل هناك أي نصائح خاصة للبشرة الدهنية أو المختلطة أو الجافة خلال فصل الصيف؟

تختلف احتياجات البشرة في فصل الصيف حسب نوعها.

البشرة الدهنية بحاجة إلى غسول يحتوي على مكونات منظفة مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك، مع ضرورة غسل البشرة الدهنية مرة إلى مرتين في اليوم.

البشرة المختلطة تحتاج إلى نوع مختلف من الرعاية في فصل الصيف، حيث يجب غسل المناطق الدهنية من البشرة مرتين يوميًا، وغسل المناطق الجافة من البشرة مرة واحدة يوميًا، أو حسب الحاجة؛ يجب تجنّب استخدام الغسول القاسي أو المُجفف للبشرة.

البشرة الجافة بحاجة إلى غسول يحتوي على مكونات مرطبة مثل الجليسرين أو حمض الهيالورونيك؛ يُنصح بغسل البشرة الجافة مرة واحدة يوميًا، أو حسب الحاجة باستخدام النوع المناسب.