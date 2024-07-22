البروفيسور ناجي عون

رئيس قسم الأمراض المعدية والإلتهابات في مركز كليمنصو الطبي

” اللقاحات ضرورة لسفر آمن وصحي “

يهتم طب السفر بصحة المسافرين قبل الرحلة وأثناءها وبعدها إذا دعت الحاجة ويهدف إلى الوقاية من الأمراض والإصابات وتعزيز الصحة العامة لضمان تجربة سفر آمنة وممتعة. البروفيسور ناجي عون، الأخصائي في الامراض الباطنية ورئيس قسم الأمراض المعدية والالتهابات في مركز كليمنصو الطبي، يقول إن طب السفر يلعب دورًا وقائيًا هامًا من خلال تقديم المشورة حول اللقاحات اللازمة بناءً على وجهة السفر ونشاطات المسافر وتاريخه الطبي. البروفيسور عون، وهو مساعد عميد كلية الطب في جامعة البلمند والمستشار الطبي لدى السفارة الفرنسية، يقدم نصائح حول كيفية تجنّب الأمراض المعدية، مثل أمراض الإسهال والملاريا، من خلال اتباع ممارسات النظافة وتناول طعام آمن؛ ويساعد المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، على التحكّم في حالتهم أثناء السفر.

خطوات ما قبل السفر

يشرح البروفيسور عون أقسام طب السفر ويؤكد أنه بالدرجة الأولى يجب استشارة الطبيب لتحديد احتياجات المريض الخاصة من أدوية أو رعاية طبية خلال الرحلة، ومراجعة سجلات المريض للتأكد من استقرار حالته الصحية، وقد يحتاج البعض إلى تعديل جرعات الأدوية أو جدول تناولها بناءً على وجهة السفر والأنشطة المخطط لها. المريض الذي يعاني من أمراض مزمنة أو مشاكل صحية يتوجب عليه اتخاذ خطوات خاصة قبل السفر، لاسيما إذا كانت الرحلة طويلة أو إذا كانت وجهة مختلفة عمّا هو معتاد عليه. يقول بروفيسور عون إن هذه الخطوات تختلف من مريض لآخر وبحسب وجهة السفر ونوع الرحلة؛ لكن في هذه المرحلة، بإمكان طبيب الصحة العامة أو طبيب العائلة أن يوجّه التعليمات الخاصة للمريض قبل الرحلة؛ وفي حال كان المريض يعاني من مرض مزمن ما فيمكنه متابعة الحالة مع طبيبه المعالج.

اللقاح

المسألة الثانية المتعلقة بطب السفر، بحسب بروفيسور عون، تكمن في الحصول على اللقاحات اللازمة الموصى بها بحسب وجهة السفر. فاللقاحات تعتبر ركيزة أساسية لضمان رحلة آمنة وصحية للمسافرين لأنها تهدف إلى حمايتهم من الأمراض المعدية التي قد تنتشر في وجهة سفرهم، خاصةً في المناطق التي تشهد انتشارًا للأوبئة أو تتميز بكثافة سكانية عالية أو اكتظاظ وتجمّعات بشرية ضخمة مثل مناسك الحج. فاللقاح يوفر المناعة اللازمة لمواجهة الأمراض المعدية من خلال تحفيز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة تحمي الجسم من الإصابة بالمرض؛ كما يسهم في تخفيف حدة الأعراض في حال الإصابة. تُسهم اللقاحات أيضاً في منع انتشار الأمراض المعدية بين أفراد المجتمع. أما الفئات الأكثر عرضة لخطر الأمراض المعدية والتي يتوجب عليها الحصول على اللقاحات، فهُم ضعاف المناعة وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة أو من يتناولون أدوية تؤثر على الجهاز المناعي، أو كبار السن، أو الأطفال الصغار وكذلك المرأة الحامل كونها أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض المعدية وقد تكون المضاعفات أكثر خطورة. يُنصح بإعداد برنامج خاص باللقاحات قبل السفر، يراعي وجهة السفر حيث تختلف الأمراض المعدية التي ينتشر خطرها من وجهة لأخرى، الفئة العمرية والحالة الصحية إذ على الأشخاص ذوي الحالات الصحية الخاصة استشارة الطبيب قبل تلقي أي لقاح.

أهم النصائح لسفر آمن

يؤكد بروفيسور عون أن هناك مجموعة من النصائح والإرشادات التي يتم تقديمها لكل مسافر، سواء أكان مريضاً أم لا، من أجل الإستمتاع برحلة صحية وآمنة.

من أهم النصائح:

عدم السباحة في مياه الأنهار

السباحة في الأنهار أو وضع القدمين فيها يمكن أن ينتج عنه انتقال العديد من الطفيليات الخطرة عبر المياه .

السباحة في مياه ملوثة يمكن أن يؤدي الى انتقال الامراض البكتيرية والفيروسية .

الحفاظ على النظافة الصحية

غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون أو معقمات اليد .

تجنّب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة .

المحافظة على نظافة الجسم والملابس .

سلامة الأطعمة والمشروبات

تجنّب تناول الأطعمة والمشروبات غير مأمونة المصدر .

الحرص على طهي الطعام جيداً وتناوله ساخناً .

تجنّب الثلج في المشروبات في البلدان النامية .

الوقاية من الحشرات والحيوانات