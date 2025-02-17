أندريه داوود، الرئيس التنفيذي لمجموعة Medica

”2024 عام التحديات والإنجازات … و 2025 نحو آفاق جديدة في عالم التجميل “

حقّقت مجموعة Medica العديد من الإنجازات البارزة في عام 2024، فكان عامًا حافلًا بالنجاحات والتطورات؛ لقد تمكّنت المجموعة من التكيّف مع التحديات والتغيرات في صناعة التجميل عبر تبنّيها أساليب مبتكرة ساهمت في تعزيز مكانة الشركة في السوق. أما فريق العمل، فكان له الدور المحوري في نجاح الشركة من خلال تفانيه والتزامه، كما أن روح التعاون والتكاتف التي سادت بين الجميع ساهمت بالوصول الى النتائج المرجوة. في حوار شامل مع مجلة “المستشفى العربي”، تناول أندريه داوود، الرئيس التنفيذي لمجموعة Medica، مختلف جوانب عمل المجموعة خلال عام 2024، من التحديات والصعوبات وصولًا إلى الإنجازات والابتكارات في عالم التجميل.

ما هي الإنجازات البارزة التي حققتها Medica في العام 2024؟

لقد كان عام 2024 عامًا حافلًا بالإنجازات والتطورات، حيث شهدنا توسعًا مهمًا في نطاق منتجاتنا وخدماتنا إضافة الى الأسواق الجديدة، كما شهدنا تطويراً كبيراً في أنظمتنا الداخلية وعملياتنا، ما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحقيق النمو المستدام للشركة. خلال العام الماضي، حصلنا على وكالات حصرية لمجموعة متنوعة من المنتجات في مجالات مختلفة، تشمل المعدات والتقنيات الطبية، منتجات حقن تجميلية وأخرى متخصصة بالعناية بالبشرة، بالإضافة إلى منتجات ومعدات خاصة بطب الأسنان. في الواقع، إن ما قمنا به العام الماضي هو ورشة عمل ضخمة ركّزت على تنمية الموارد البشرية وتطوير القدرات في الشركة. كما بنينا شراكات استراتيجية هامة مع كبرى الشركات المصنعة، وواصلنا تعزيز التعاون لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا وتواكب تطورات السوق.

لم يقتصر توسعنا على المنتجات فقط، بل امتد ليشمل التوسع الجغرافي، حيث بدأنا بتوسيع نشاطنا في أفريقيا والعراق؛ ونعمل على بناء شراكات استراتيجية مع موزعين ووكلاء محليين في بلدان عدة، وقد وقّعنا بالفعل اتفاقية شراكة مع ممثلين في سلطنة عمان، ونسعى لإبرام اتفاقيات مماثلة في العراق ودول أخرى.

بالإضافة إلى التوسع في المنتجات والأسواق، قمنا بتطوير أنظمتنا الداخلية بشكل كبير، حيث اعتمدنا أحدث التقنيات في جميع جوانب عملنا، ما ساهم في أتمتة العمليات وتحسين الكفاءة؛ قمنا أيضاً بتطوير جميع العمليات داخل الشركة وتحسينها، بدءًا من التوزيع والتوصيل، وصولًا إلى خدمة العملاء، ما انعكس إيجابًا على جودة خدماتنا. نعتبر هذه الإنجازات امتدادًا لجهودنا في العام الماضي، ونحن مستمرون في هذا المسار لتحقيق المزيد من النمو والتطور في جميع جوانب عملنا.

ما هي أبرز المنتجات أو الشراكات الناجحة التي أسهمت في تحقيق النجاح في عام 2024؟

شهد العام 2024 إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تهدف إلى تلبية احتياجات مختلفة في مجال الجراحة التجميلية والعناية بالبشرة.

من أبرز هذه المنتجات:

بوتولاكس (®BOTULAX)

منتج رائد يُستخدم في الإجراءات التجميلية والطبية لتقليل التجاعيد وعلاج بعض الحالات العصبية. يحتوي على توكسين البوتولينوم من النوع A، وهو يعمل عن طريق إرخاء العضلات وتقليل التجاعيد الديناميكية، مثل خطوط الجبهة وتجاعيد حول العينين. يعتبر من أفضل الخيارات المتاحة في السوق، حيث قمنا بشراكة مع شركة هيوجل، أكبر مصنّع لمادة توكسين “®Botulax” في العالم. هذه الشراكة تمنحنا حق التمثيل في الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعزّز مكانتنا في السوق بشكل كبير. الجدير بالذكر أن شركة هيوجل تصنّع ثلثي الإنتاج العالمي من هذه المادة، وهي حاصلة على شهادات اعتماد عالمية مرموقة.

ريفولاكس (™️REVOLAX)

ريفولاكس (™️Revolax) هو فيلر جلدي عالي الجودة مصنوع من حمض الهيالورونيك، يُستخدم في الإجراءات التجميلية لملء التجاعيد، تحسين ملامح الوجه، وإعطاء مظهر أكثر شبابًا ونضارة.

(®MIA)

تقنية حديثة في مجال تحسين مظهر الثدي وتناسقه، حيث تعتبر ثورة في هذا المجال، كونها توفر بديلاً آمنًا وفعالًا لجراحات الثدي التقليدية. وقد تم تدريب حوالى 16 طبيبًا في بلدان عدة منها لبنان والسعودية والإمارات على استخدام هذه التقنية لتقديم أفضل الخدمات للسيدات.تعتبر ®Mia نقلة نوعية في مجال تحسين مظهر الثدي، حيث تم تطويرها بالتعاون مع الشركة الأم لإيجاد أسس ومعايير جديدة ومختلفة عن المتوفر في السوق. تهدف هذه التقنية إلى تحقيق نتائج طبيعية وجمالية بأقل تدخل جراحي ممكن. وقد حققت نجاحًا كبيرًا في العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الانتشار والنمو في عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تقنية Ergonomix® 2 ضمن إجراءات تناسق الثدي. تتميز هذه التقنية باستخدام حشوات Super Silicon تتفاعل مع الجسم وتمنح السيدة مظهرًا طبيعيًا للثدي. كما أن هذه الحشوات تتفاعل مع حركة الجسم وتتبع الجاذبية، ما يزيد من طبيعية المظهر النهائي.

إن التوجه العام للشركة يتمثّل في التركيز على الابتكار والتميز في جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها. فبدلًا من مجرد إدخال منتجات جديدة إلى السوق، تسعى الشركة إلى تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة تحدث ثورة في مجالها.

أما أهم المنتجات التي تم إطلاقها :

تقنية ®Mia المبتكرة لتحسين شكل الثدي، وتعتبر ثورة في هذا المجال حيث توفر بديلاً آمنًا وفعالًا لكل سيدة ترغب في تحسين شكل الثدي وتناسقه مع الجسم .

المبتكرة لتحسين شكل الثدي، وتعتبر ثورة في هذا المجال حيث توفر بديلاً آمنًا وفعالًا لكل سيدة ترغب في تحسين شكل الثدي وتناسقه مع الجسم منتجات تعزيز نضارة البشرة والكولاجين حيث نحرص على توفير منتجات عالية الجودة للحفاظ على بشرة شابة وحيوية .

تقنية أورا (Aura) لتحليل الوجه وهي تقنية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل ملامح الوجه بدقة، مما يساعد في تقديم توصيات مخصصة للعناية بالبشرة أو تحسين التناسق الجمالي .

نؤمن بأهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال التجميل ونحن ملتزمون بمواكبة جميع التطورات في صناعة التجميل، سواء على مستوى المنتجات أو التقنيات. نحرص على أن يكون أطباؤنا على اطّلاع دائم بأحدث المستجدات، ونوفر لهم التدريب اللازم لاستخدام التقنيات الحديثة. ونولي أهمية قصوى لفهم احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم. لذلك، نسعى إلى توفير المنتجات والخدمات التي تلبي هذه الاحتياجات وتساهم في تحسين جودة حياة العملاء.

كيف تمكّنت Medica من التكيف مع التحديات أو التغيرات التي طرأت على صناعة التجميل خلال العام الماضي؟

في الواقع، إن صناعة التجميل تشهد نموًا هائلاً وتنافسًا شديدًا، حيث يتم طرح العديد من المنتجات في الأسواق باستمرار. نواجه العديد من التحديات في صناعة التجميل، ولكننا نتغلب عليها من خلال التركيز على الجودة والتقييم الشامل للمنتجات، وإشراك الأطباء في عملية اتخاذ القرار، والتعاون مع الشركات المصنعة الموثوقة.

نفخر بكوننا أول شركة في العالم تمتلك مجلسًا استشاريًا طبيًا مؤلفًا من حوالى 15 طبيبًا متخصصًا في مجالات التجميل المختلفة ومن بلدان عدة. يجتمع هذا المجلس بشكل دوري لمناقشة المنتجات الجديدة وتقييمها قبل اتخاذ القرارات بشأنها، حيث تتميز عملية اتخاذ القرار لدينا بالشمولية والموضوعية، ونعتمد على رأي الأطباء في المقام الأول. يتم عرض المنتجات والحلول الجديدة على المجلس الطبي، الذي يقوم بدوره بتقييمها وإبداء الرأي فيها.

فبالرغم من وجود العديد من المنتجات المتاحة، إلا أننا نولي أهمية قصوى لتقييم المنتجات وتجربتها بشكل شامل قبل طرحها في السوق. نحرص على تخصيص الوقت الكافي لتقييم كل منتج جديد ومبتكر، حيث يشمل ذلك مراحل عدة:

استشارة الأطباء : يتم عرض المنتج على المجلس الطبي للحصول على رأيهم العلمي وتقييمهم للمنتج .

يتم عرض المنتج على المجلس الطبي للحصول على رأيهم العلمي وتقييمهم للمنتج تقييم المنتج : يتم دراسة المنتج بعناية وتحليل مكوناته وفوائده المحتملة .

يتم دراسة المنتج بعناية وتحليل مكوناته وفوائده المحتملة التجربة : يتم تجربة المنتج للحصول على تقييم عملي لفعاليته وسلامته .

بعد الحصول على موافقة المجلس الطبي، نقوم بإحضار عيّنات من المنتج لتجربتها من قِبل الأطباء. بعد ذلك، يتم جمع آراء الأطباء وتقييمهم للمنتج من الناحية العلمية. يتم تقييم المنتجات بشكل شامل من جميع الجوانب، بدءًا من فعاليتها وسلامتها، وصولًا إلى سعرها ومدى ملاءمتها للسوق. نحن أيضاً ملتزمون بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا وتحقق رضاهم. نحن لا نسعى إلى بيع المنتجات فحسب، بل نسعى إلى توفير المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات السوق وتطلعات العملاء. لذلك، فإن إشراك الجسم الطبي في عملية اتخاذ القرار يعتبر أمرًا أساسيًا بالنسبة لنا.

هل تبنيتم أي تقنيات أو أساليب مبتكرة في عام 2024 منحتكم ميزة تنافسية؟

لقد تبنّينا أساليب مبتكرة في عام 2024، ما منحنا ميزة تنافسية في السوق. فلم نعد مجرّد موزعين للمنتجات، بل أصبحنا شركاء استراتيجيين للأطباء والعيادات. ونحن مستمرون في الاستثمار في توفير الدعم اللازم للأطباء لتحقيق النجاح في أعمالهم.

إن ما قمنا به هو التحول من مفهوم “البيع” إلى “خلق القيمة”. بدلًا من التركيز على بيع المنتجات فقط، نسعى إلى خلق قيمة مضافة لشركائنا في السوق. فنحن نؤمن بأن النجاح الحقيقي يكمن في تحقيق “ربح للطرفين” وليس مجرد “ربح وخسارة”. كما أننا نستثمر في تطوير الأطباء من خلال توفير فرص تدريبية متقدمة ومنحهم الفرصة للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

ونقدم لهم الدعم التسويقي الذي يساعدهم على تنمية أعمالهم. ونقوم بتنظيم منتديات علمية في مختلف الدول، حيث ندعو متحدثين عالميين ومحليين لتبادل الخبرات والمعارف مع الأطباء. ونمنح الأطباء الذين يعملون معنا فرصًا للتحدث في المحافل الدولية، ما يساعدهم على بناء سمعة مهنية مرموقة. خلال هذه المنتديات، يتم التركيز على التقنيات والأساليب الحديثة بدلًا من التركيز على منتج معين، فيتم تقديم معلومات حول التقنيات والأساليب الحديثة في مجال طب التجميل. نعتزم كذلك على إطلاق دورات تدريبية للأطباء في مجال الأعمال، حيث نساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة لإدارة عياداتهم ومشاريعهم بنجاح. ولدينا وكالة تسويق داخل الشركة تقوم بتوفير خدمات التسويق للأطباء الذين يعملون معنا، ما يساعدهم على الترويج لخدماتهم وجذب المزيد من العملاء.

نقدم حلولًا متكاملة للأطباء، بدءًا من توفير المنتجات عالية الجودة، وصولًا إلى تقديم الدعم التدريبي والتسويقي. من خلال هذه المبادرات، نسعى إلى خلق “ربح للطرفين”، حيث يستفيد الأطباء من خدماتنا ومنتجاتنا، ونستفيد نحن من نمو أعمالهم ونجاحهم. نعتمد في تعاملاتنا على النزاهة والصدق والإخلاص، ونفي بوعودنا لشركائنا في السوق؛ ولعل النجاحات التي تم تحقيقها في عام 2024 هي خير دليل على أننا نسير على الطريق الصحيح وأن الثقة بيننا وبين شركائنا في السوق تزداد يومًا بعد يوم.

ما هي الاتجاهات التي ظهرت في صناعة التجميل والتي استفدتم منها، وكيف ساهمت في نمو الشركة؟

نحن نركّز على تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين. ونلتزم بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التجميل، ونستثمر في تدريب أطبائنا وتمكينهم من استخدام أحدث التقنيات. وصناعة التجميل تشهد تطورات مستمرة وظهور العديد من المنتجات الجديدة، لكننا نعتمد معايير دقيقة في اختيار المنتجات التي نطرحها في السوق. نركز على المنتجات التي تقدم قيمة مضافة وتلبي احتياجات معينة للمستهلكين.

لذلك قمنا بتبني تقنية أورا (Aura) لتحليل الوجه وهي تقنية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل ملامح الوجه بدقة، مما يساعد في تقديم توصيات مخصصة للعناية بالبشرة أو تحسين التناسق الجمالي.

كيف أسهم فريق العمل في نجاح الشركة خلال عام 2024؟ هل هناك قصص أو مبادرات محددة تستحق الذكر؟

نحن نؤمن بأن فريق العمل هو أساس نجاح الشركة. لذلك، نستثمر في تطوير الموظفين، ونبني ثقافة مؤسسية قوية، ونشجع التعاون والتواصل، ونعتمد الإدارة الرشيدة للموارد.

الشركات الناجحة تولي أهمية قصوى على العنصر البشري لأنها لا تعمل بمفردها، بل تعتمد على فريق عمل مؤهل ومتفاني. لذلك، فإن الاستثمار في تطوير الموظفين وتنمية مهاراتهم يعتبر من أهم الاستثمارات التي تقوم بها الشركات. نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الطاقات البشرية، لذلك قمنا في العامين الماضيين بإطلاق منصة تعليمية إلكترونية، حيث يتم تخصيص عدد معيّن من الساعات لكل موظف للتعلم والتطور.

نحرص كذلك على بناء ثقافة مؤسسية قوية مبنية على الثقة والتعاون والنزاهة. هذه القيم ليست مجرد شعارات، بل هي قيم نطبقها في جميع تعاملاتنا مع الموظفين والعملاء. وبما أن العنصر البشري هو أهم أصول الشركة، نسعى إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تشجع الموظفين على الالتزام وحب العمل. كما نشجع على التعاون والتواصل بين الموظفين، ونعتبر أن العمل الجماعي هو أساس النجاح. ونحرص على التواصل المستمر مع فريق العمل لمناقشة الإنجازات والتحديات، وتقييم الأداء بشفافية.

ما هي الخطوات التي اتخذتها الشركة لتعزيز ثقافة الابتكار والتميز؟

نعتمد على مجموعة من الخطوات لخلق ثقافة التميز، أهمها إزالة الحواجز بين الإدارة والموظفين، والاعتماد على التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار. نحن نؤمن بأهمية العمل الجاد والمثمر، ونكافئ الموظفين على إنجازاتهم. رؤيتنا هي أن يشعر الموظفون بالانتماء إلى الشركة وأن يعملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح. نعتمد على ثلاثة أركان أساسية في عملنا، هي:

الملكية (Ownership) يشعر الموظفون بالمسؤولية عن عملهم ويتعاملون معه كما لو كان عملهم الخاص .

يشعر الموظفون بالمسؤولية عن عملهم ويتعاملون معه كما لو كان عملهم الخاص السرعة (Acceleration) نركز على إنجاز الأعمال بسرعة وفعالية .

نركز على إنجاز الأعمال بسرعة وفعالية التميز (Excellence) نسعى إلى تحقيق التميز في جميع جوانب عملنا .

كما نعتمد على أحدث التقنيات في جميع جوانب عملنا، مما يساهم في خلق بيئة عمل رقمية فعالة. ونشجع الموظفين على الابتكار ونكافئهم على الأفكار الناجحة التي يتم تطبيقها.

ما هي المبادرات التي أطلقتها Medica في العام 2024 لتحسين رضا العملاء وتعزيز ولائهم؟

نحن نعتمد على مجموعة من الخطوات لتحسين تجربة العملاء، بدءًا من فهم احتياجاتهم، وصولًا إلى تحليل ملاحظاتهم وتحويلها إلى مشاريع تطوير. نؤمن بأهمية الاستماع إلى العملاء وتلبية طلباتهم بأفضل شكل ممكن.

لذلك قمنا بإنشاء مركز خدمة عملاء مركزي يتلقى استفسارات العملاء من جميع أنحاء العالم. نهدف من خلال هذا المركز إلى فهم احتياجات العملاء وتلبية طلباتهم بأفضل شكل ممكن. من الخطوات المتبعة لتحسين تجربة العملاء:

فهم احتياجات العملاء : من خلال الاستماع إليهم وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل دقيق .

من خلال الاستماع إليهم وفهم احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل دقيق استطلاعات الرأي : نقوم بإجراء استطلاعات للرأي مع جميع العملاء بعد كل زيارة، سواء كانت لصيانة الأجهزة والمعدات أو لتدريب الموارد البشرية، وذلك لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة .

نقوم بإجراء استطلاعات للرأي مع جميع العملاء بعد كل زيارة، سواء كانت لصيانة الأجهزة والمعدات أو لتدريب الموارد البشرية، وذلك لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة تحليل وتقييم النتائج : نقوم بتحليل نتائج استطلاعات الرأي وتحديد نقاط القوة والضعف لدينا .

نقوم بتحليل نتائج استطلاعات الرأي وتحديد نقاط القوة والضعف لدينا تحويل الملاحظات إلى مشاريع تطوير : نقوم بتحويل ملاحظات العملاء إلى مشاريع تطوير داخل الشركة، يعمل عليها فريق متخصص لتحسين الخدمات المقدمة .

نقوم بتحويل ملاحظات العملاء إلى مشاريع تطوير داخل الشركة، يعمل عليها فريق متخصص لتحسين الخدمات المقدمة متابعة رضا العملاء : بعد تنفيذ مشاريع التطوير، نقوم بإجراء استطلاعات رأي أخرى للتأكد من أننا حققنا التحسينات المطلوبة وأن العملاء راضون عن الخدمات المقدمة .

ما هي أولوياتكم الرئيسية في عام 2025؟ كيف تخططون للبقاء في الصدارة في صناعة تنافسية وسريعة التطور؟

تطلعاتنا للعام الجديد 2025 تتمحور حول تعزيز التعاون مع الجسم الطبي، وتطوير مهارات إدارة الأعمال للأطباء، والاستثمار في البحث والتطوير، وتحسين خدمة العملاء. نحن ملتزمون بتقديم قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا، ونسعى جاهدين للبقاء في صدارة المنافسة في سوق التجميل.لذلك، فإن تطلعاتنا للعام الجديد 2025 تتمحور حول:

التركيز على الجانب العلمي : نعتزم تعزيز التعاون مع الأطباء والجسم الطبي من خلال الاستثمار في المنتديات العلمية والتعليمية والتدريبية . نهدف إلى تزويد الأطباء بأحدث التقنيات والمعرفة في مجالهم، مما يساعدهم على تقديم خدمات أفضل لمرضاهم .

نعتزم تعزيز التعاون مع الأطباء والجسم الطبي من خلال الاستثمار في المنتديات العلمية والتعليمية والتدريبية نهدف إلى تزويد الأطباء بأحدث التقنيات والمعرفة في مجالهم، مما يساعدهم على تقديم خدمات أفضل لمرضاهم تطوير مهارات إدارة الأعمال للأطباء : ندرك أن العديد من الأطباء يواجهون تحديات في إدارة أعمالهم الخاصة . لذلك، نعتزم إطلاق دورات تدريبية في مجال إدارة الأعمال لمساعدة الأطباء على تطوير مهاراتهم الإدارية وتحسين أداء عياداتهم ومشاريعهم .

ندرك أن العديد من الأطباء يواجهون تحديات في إدارة أعمالهم الخاصة لذلك، نعتزم إطلاق دورات تدريبية في مجال إدارة الأعمال لمساعدة الأطباء على تطوير مهاراتهم الإدارية وتحسين أداء عياداتهم ومشاريعهم الاستثمار في البحث والتطوير : نعتزم مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة .

نعتزم مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة التركيز على خدمة العملاء : نولي أهمية قصوى لتقديم خدمة عملاء متميزة . لذلك، نعتزم مواصلة تطوير مركز خدمة العملاء لدينا وتحسين آليات التواصل مع العملاء .

نحن نؤمن بأن النجاح الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الجانب العلمي والجانب التجاري. لذلك، نسعى إلى توفير حلول متكاملة للأطباء، تشمل المنتجات عالية الجودة والتدريب والدعم التسويقي.

هل سيتم إطلاق منتجات أو شراكات جديدة هذا العام؟

نعمل على تطوير مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة في مجال التجميل وملتزمون بالبقاء في صدارة مجال صناعة التجميل من خلال مواكبة أحدث التطورات والتقنيات، والاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين. لدينا العديد من المنتجات الجديدة التي هي في المراحل الأخيرة من التطوير، وتشمل المعدات والحقن وتقنيات جديدة لتحسين مظهر الثدي.

من بين المنتجات الجديدة التي نحن في المراحل النهائية من تطويرها تقنية Preservé وهي تقنية مبتكرة لتحسين تناسق الثدي من دون إلحاق أي ضرر بأنسجة الثدي. تتميز هذه التقنية بإجراء شق صغير جدًا تحت الثدي (2 سنتيمتر) لإدخال حشوة Ergo 2 المرنة، ما يحافظ على سلامة أنسجة الثدي ويتماشى مع حركة الجسم بشكل طبيعي. تعتبر هذه التقنية أقل جراحية من الطرق التقليدية لتكبير الثدي. تحافظ على سلامة أنسجة الثدي من دون إلحاق الضرر بها. وتعطي نتائج طبيعية من حيث الشكل والملمس والحركة.

ما هي رؤيتكم للشركة في السنوات القادمة، بدءًا من عام 2025؟ وهل تغيرت هذه الرؤية عن العام الماضي؟

رؤيتنا للسنوات القادمة تركز على الشفافية والاستدامة والتميز في خدمة العملاء والتعاون مع الأطباء. نحن ملتزمون بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، ونسعى جاهدين لنكون الخيار المفضل لشركائنا في المنطقة. تتمحور رؤيتنا للسنوات القادمة حول نقاط

أساسية عدة:

الشفافية في التعامل : نؤمن بأهمية الشفافية في التعامل مع جميع شركائنا، سواء كانوا مصنعين أو عملاء .

نؤمن بأهمية الشفافية في التعامل مع جميع شركائنا، سواء كانوا مصنعين أو عملاء بناء شركة مستدامة : نسعى إلى بناء شركة يكون العمل فيها مستدامًا وطويل الأمد، مبنيًا على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر .

نسعى إلى بناء شركة يكون العمل فيها مستدامًا وطويل الأمد، مبنيًا على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر التميز في خدمة العملاء : نهدف إلى أن نصبح شركة عالمية يسعى الشركاء للعمل معها، وأن نكون الخيار المفضل في المنطقة سواء للمصنعين أو الأطباء .

نهدف إلى أن نصبح شركة عالمية يسعى الشركاء للعمل معها، وأن نكون الخيار المفضل في المنطقة سواء للمصنعين أو الأطباء التركيز على الجودة والكفاءة : نولي أهمية قصوى لجودة المنتجات وكفاءتها، ونسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائنا .

نحن نعمل بشكل وثيق مع الأطباء من خلال وكالة التسويق لدينا، حيث نركز على الجوانب العلمية للمنتجات مثل نوعيتها وفعاليتها وسعرها. ونعتمد معايير دقيقة في اختيار الأطباء الذين نتعاون معهم، حيث نختارهم بناءً على شهاداتهم وخبراتهم وتخصصهم. نحرص على أن يكون لدى الأطباء المؤهلات اللازمة للتعامل مع المنتجات والتقنيات التي نقدمها.

مع زيادة الطلب على العلاجات غير الجراحية، كيف تضمن Medica الريادة في هذا المجال؟

تلتزم Medica بالبقاء في طليعة الشركات العاملة في مجال التجميل غير الجراحي من خلال التركيز على الطب التجديدي، والتعاون مع المجلس الطبي لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

أما توجهاتنا في مجال التجميل غير الجراحي، تشمل التركيز على التقنيات الأقل توغلاً التي تحقق نتائج فعالة من دون الحاجة إلى عمليات جراحية كبيرة، مكافحة الشيخوخة عبر توفير حلول مبتكرة لمكافحة علامات الشيخوخة وتأخير ظهورها، وإعادة بناء الخلايا حيث نركز على التقنيات التي تساعد على تجديد الخلايا وتحسين وظائفها.

كيف تخططون لإلهام فريق العمل وأصحاب المصلحة للتماشي مع هذه الرؤية؟

نحن نستثمر في تطوير موظفينا من خلال توفير فرص التعليم والتدريب والترقية والتطوير الوظيفي. كما أننا نعتمد على استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة، ولكننا نؤمن بأهمية المرونة والتكيف مع التغيرات. نعتمد على مبدأ “الرؤية أولاً ثم الخطة”، بمعنى أننا نحدد أولاً وجهتنا وهدفنا، ثم نضع الخطة المناسبة التي تساعدنا على الوصول إلى ذلك الهدف.

نحن نؤمن بأن فريق العمل هو أساس نجاح الشركة، لذلك نولي أهمية قصوى لتطوير موظفينا وتمكينهم من النمو والتقدم في مسيرتهم المهنية. تشمل مبادرات تطوير الموظفين:

التعليم العالمي : هذا العام، سنقوم بإتاحة فرصة التعليم العالمي للمواهب المتميزة في الشركة . سيحصل عدد من زملائنا على فرصة الحصول على شهادة “mini MBA” ، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الأعمال .

هذا العام، سنقوم بإتاحة فرصة التعليم العالمي للمواهب المتميزة في الشركة سيحصل عدد من زملائنا على فرصة الحصول على شهادة ، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الأعمال الترقيات وإعادة الهيكلة : نعمل باستمرار على تقييم أداء الموظفين وتحديد فرصهم للترقية والتطور . كما أننا نقوم بإعادة هيكلة بعض الأقسام لتلبية احتياجات العمل المتغيرة .

نعمل باستمرار على تقييم أداء الموظفين وتحديد فرصهم للترقية والتطور كما أننا نقوم بإعادة هيكلة بعض الأقسام لتلبية احتياجات العمل المتغيرة التدوير الوظيفي : نشجع الموظفين على اكتساب خبرات متنوعة من خلال التدوير الوظيفي بين الأقسام المختلفة . هذه الفرصة تساعد الموظفين على توسيع آفاقهم وتطوير مهاراتهم في مجالات جديدة .

بصفتكم قائدًا، ما هو أكثر ما تفخرون به في عام 2024؟

نحن فخورون بفريق العمل في Medica الذي يجسد أروع معاني التعاون والتكاتف. هذه الروح الإيجابية هي أكثر ما نفخر به؛ فقد شهدنا العديد من المواقف التي أظهرت مدى تلاحمهم وتعاونهم مع بعضهم البعض، خاصة في الأوقات الصعبة. حتى في ظل الظروف الصعبة، لقد أظهر موظفونا تلاحمًا كبيرًا وتعاونًا منقطع النظير. فقد تكاتفوا لمساعدة بعضهم البعض، وتجاوزوا جميع الصعوبات. هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي شهدناها تؤكد أننا على الطريق الصحيح في بناء ثقافة مؤسسية قوية مبنية على التعاون والتكاتف.

ما هي الدروس التي تعلّمتموها خلال العام الماضي، وكيف ستؤثر على نهجكم في عام 2025؟

كل يوم يحمل دروسًا جديدة، وكل صعوبة أو مشكلة تواجهنا هي فرصة للتحسين والاستفادة والتطور. لذلك، نسعى دائمًا إلى التعلم من تجاربنا وتجارب الآخرين، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتقدم. نحن نؤمن بأهمية التعلم المستمر من التجارب والتحديات، وتشجيع العمل والمبادرة، والتركيز على النزاهة والأمانة. كما أننا نقوم بمراجعة أدائنا بشكل دوري، ونسعى دائمًا إلى تحسين خدماتنا وتلبية احتياجات عملائنا بأفضل شكل ممكن. لقد نجحنا في بناء ثقافة مؤسسية تشجع على الاعتراف بالأخطاء والتعلم منها. نحن نؤمن بأن الجميع يخطئ، وأن الخطأ هو جزء طبيعي من عملية التعلم. لذلك، فإننا لا نحاسب الموظفين على الأخطاء التي يرتكبونها بحسن نيّة، بل نساعدهم على فهم أسباب الخطأ وتجنبه في المستقبل. الأمر الوحيد الذي لا نتسامح فيه هو عدم النزاهة أو الخطأ المتعمد أو إلحاق الأذى بعملائنا أو زملائنا. نؤمن بأن النزاهة والأمانة هما أساس الثقة والاحترام، وهما قيمتان أساسيتان في شركتنا.

شعار اجتماعنا الاستراتيجي لهذا العام هو “ماذا يجب أن لا نفعله في العام الجديد؟”. هذا الشعار يعكس تركيزنا على التعلم من أخطائنا وتجنب تكرارها في المستقبل. من خلال هذا الاجتماع الاستراتيجي، نضع خطة جديدة للنجاح، ونحدد أهدافنا للعام القادم، ونرسم الطريق الذي سيقودنا إلى تحقيق هذه الأهداف.

كلمة أخيرة؟

نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من وضع ثقته بنا، كما نتوجه بالشكر الجزيل لجميع زملائنا الأعزاء الذين بذلوا جهودًا مضنية خلال العام الماضي الذي لم يكن سهلاً على الإطلاق؛ فقد واجهنا تحديات كبيرة وتغيّرات في المنطقة والعالم، لكن إصرار زملائنا وثباتهم كانا مثالاً يحتذى به.

نعد جميع شركائنا وعملائنا بأن رؤيتنا للمستقبل طموحة وآمالنا كبيرة، والتزامنا تجاههم لا يتزعزع، وسنواصل التطور والتحسين المستمر لتقديم الأفضل دائمًا للمستهلكين والأطباء والمصنعين على حد سواء. نحن على ثقة بأننا قادرون على تحقيق أهدافنا بفضل دعمكم وثقتكم بنا، وسنسعى جاهدين لنكون دائمًا عند حسن ظنّكم.