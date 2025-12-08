Northwestern Medicine

نهج استراتيجي للنهوض برعاية المرضى من خلال الذكاء الاصطناعي

يعيد نظام الرعاية الصحية الأكاديمي المتكامل والرائد في شيكاغو (Northwestern Medicine)، تعريف مستقبل الرعاية الصحية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل مدروس في سير العمل السريري والتشغيلي. وبنهج استراتيجي هادف، توظّف المؤسسة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة التشخيص، وتبسيط العمليات، وتحسين نتائج المرضى عبر العديد من التخصّصات.

استراتيجية ذكاء اصطناعي هادفة

تهدف مبادرات الذكاء الاصطناعي في Northwestern Medicine إلى تحديد المجالات التي يمكن للتكنولوجيا أن تُحدث فيها تحسّناً ملموساً في مجال الرعاية. تقوم الفِرَق الداخلية بتقييم الأدوات المتاحة، وعند الحاجة، تدرس الحلول الخارجية من حيث الملاءمة والتكامل والامتثال. ويضمن التعاون بين مختلف الإدارات أن تتماشى كل حلول الذكاء الاصطناعي مع سير العمل السريري وأهداف المؤسسة، ما يعزّز التزام النظام بالابتكار القائم على الأدلة.

تحوّل في كفاءة علم الأشعة

يُعتبَر نظام التقييم الآلي لتقارير الأشعة (ARIES)، من أبرز الابتكارات في النظام الصحي. هو الذي تم تطويره داخلياً وتسجيله كبراءة اختراع. يستخدم ARIES تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة لإعداد تقارير أولية كاملة للأشعة السينية والتصوير المقطعي خلال ثوانٍ، ما يحقق:

تحسين سلامة المرضى من خلال تحديد الاكتشافات العرضية مثل عقيدات الرئة أو انهيار الرئة .

تسريع التشخيصات بما يتيح اتخاذ قرارات سريرية أسرع .

زيادة الكفاءة بنسبة تفوق 50 ٪ في الأشعة السينية و 30 ٪ في أحجام التصوير المقطعي .

يحافظ ARIES على الدقة السريرية وكفاءة النص في التقارير التقليدية، مع تحسين الجودة وتحديد أولويات قوائم العمل. وفي السنة المالية 2026، ستوسّع Northwestern Medicine نطاق استخدام ARIES ليشمل التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

تنظير القولون المدعوم بالذكاء الاصطناعي : تحسين نتائج الجهاز الهضمي

في قسم أمراض الجهاز الهضمي، تبنّت Northwestern Medicine نظام GI Genius™ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للمساعدة في عمليات تنظير القولون. تعمل هذه التقنية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على تحديد الأورام الحميدة في القولون في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى:

زيادة بنسبة 13٪ في اكتشاف وإزالة

الزوائد اللحمية .

احتمال تقليل تشخيصات سرطان القولون والمستقيم المستقبلية بنسبة 39 ٪ .

وفي دراسة استمرّت ستة أشهر وشملت ما يقارب الـ5000 عملية تنظير قولون، تفوّق الأطباء الذين استخدموا GI Genius بشكل ملحوظ في تحديد الأورام الغدية مقارنة بنظرائهم ممن لم يستخدموه.

قال الدكتور راجش كيسواني، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي التدخّلي في مستشفى Northwestern Memorial Hospital بشيكاغو: “لا شيء أفضل من إعلام المريض بأن قراره بإجراء تنظير القولون الوقائي قد أنقذ حياته”.

الذكاء الاصطناعي والشيخوخة : عيادة استمرارية جودة الحياة

في عيادة استمرارية جودة الحياة الجديدة، تقود Northwestern Medicine جهوداً مبتكرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لفهم عملية الشيخوخة بشكل أفضل.

وبالتعاون مع معهد Potocsnak لطول العمر في كلية فاينبرغ للطب بجامعة Northwestern، تستخدم العيادة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم العمر البيولوجي، أي الحالة الصحية والوظيفية العامة للفرد.

تشمل الابتكارات:

تحليل معتمِد على الذكاء الاصطناعي لفحص أعضاء متعددة .

تحليل جزيئي لتحديد العلامات الحيوية للشيخوخة .

نماذج تنبؤية خاصة بكل مريض لتحسين فترة الصحة – أي عدد السنوات التي يعيشها الفرد بصحة جيدة .

تجمع العيادة بين البحث المتقدّم والرعاية السريرية، مقدِّمة للمرضى استراتيجيات مخصَّصة تساعدهم على عيش حياة بصحة جيدة ولمدة أطول.

نموذج يدعم الرعاية الأفضل

تعكس استراتيجية الذكاء الاصطناعي في Northwestern Medicine التزاماً أوسع بالتحسين المستمر. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل بطريقة تستكمل عملية تقديم الرعاية، يمكن للأطباء اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.

بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية، يعني ذلك أن المرضى يستفيدون من التشخيصات في الوقت المناسب، وبفترة زمنية أقل، بالإضافة إلى تحسين الكشف عن المخاطر.

قالت هانا كوتشكا، نائبة الرئيس للابتكار والمشاريع في Northwestern Medicine: “مثل أي مشروع، يجب إشراك المستخدمين منذ البداية، وفهم سير عملهم، وشرح الفوائد بوضوح. هكذا تُبنى الثقة، ويحدث الاعتماد، وتتحقق أفضل النتائج”.

