Group Florence Nightingale Hospitals

سنان نظيف أران، دكتوراه في الطب نائب الرئيس التنفيذي

مع أكثر من 35 عاماً من الخبرة في مجال الرعاية الصحية، تفخر مجموعة مستشفيات فلورنس نايتينجل بترسيخ مكانتها الرائدة، محققة العديد من الإنجازات الأولى على مستوى الرعاية الصحية. من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة، نلتزم بتوفير بنية تحتية صحية عالمية المستوى للمرضى والأطباء على حد سواء.

وباعتبارنا وجهة عالمية وشريكاً موثوقاً في مجال الرعاية الصحية العالمية، نسعى باستمرار إلى رفع معايير الرعاية الصحية الثانوية إلى آفاق جديدة. في عصرنا الرقمي المتسارع، اعتمدنا التحوّل الرقمي كركيزة أساسية لثقافتنا المؤسسية.

وهذا يضمن تجربة استثنائية للمرضى والأطباء على حد سواء، ويتيح لنا تقديم حلول مبتكرة تركز على احتياجات المريض. تظل مهمتنا الرئيسية تتمحور حول تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى وتعزيز التعاون البنّاء مع العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم. تلتزم مجموعة مستشفيات فلورنس نايتينجل بالتميز في الرعاية الصحية، وتعزز هذا الالتزام من خلال شراكتها مع جامعة ديميروغلو للعلوم.

هذه الشراكة توفر دعماً أكاديمياً قوياً للفريق الطبي، كما نؤمن بأهمية التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الرعاية الصحية.

في القسم التالي، سيتشارك نخبة من أطبائنا خبرتهم ورؤاهم القيّمة حول الخدمات الطبية المتقدمة والعلاجات التي يقدمونها. إنه لشرف لنا أن نتواصل معكم اليوم، ونتطلع إلى العمل معكم من أجل بناء مستقبل صحي وسعيد للجميع.

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