التميز في الرعاية الصحية

Cedars-Sinai: وجهة رائدة للمرضى من جميع أنحاء العالم

تم تصنيف Cedars-Sinai على قائمة “أفضل المستشفيات” من قِبل مجلة U.S. News & World Report لمدة تسع سنوات متتالية.

يتمتع Cedars-Sinai بسمعة استثنائية وخدمات عالمية المستوى، ما يجعله وجهة رائدة للمرضى من مختلف دول العالم. تضع تصنيفات U.S. News & World Report Cedars-Sinai بين أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة في العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك:

أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية .

أمراض وجراحة الجهاز الهضمي .

السكري والغدد الصماء .

أمراض وجراحة الأعصاب .

الأمراض النسائية والتوليد .

جراحة العظام .

أمراض الرئة وجراحة الصدر .

الريادة في مجال زراعة الأعضاء

يُعتبَر Cedars-Sinai رائدًا عالميًا في تقنيات الجراحة المتقدمة. فقسم أمراض القلب في معهد سميدت للقلب في Cedars-Sinai يمتلك أكبر برنامج لزراعة القلب في الولايات المتحدة، حيث أجرى الجرّاحون الخبراء أكثر من 1600 عملية زراعة قلب منذ إطلاق البرنامج.

الدكتور جون كوباشيغاوا، مدير البرنامج، تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا للجمعية الأميركية لزراعة الأعضاء، وهي منظمة تضم أكثر من 5000 متخصص في مجال زراعة الأعضاء.

في عام 2023، أكمل جرّاحو Cedars-Sinai عملية ناجحة لزراعة ثلاثة أعضاء لمريض واحد – قلب، كبد، وكلية – خلال عملية استمرت 20 ساعة، مانحين المريض فرصة جديدة للحياة.

كما يتصدر Cedars-Sinai البحث في مجالات منع رفض الأعضاء المزروعة وعلاجها، وهي مجالات حيوية لنجاح عمليات زراعة الأعضاء.

استكشاف آفاق جديدة باستخدام الخلايا الجذعية

يقود معهد الطب التجديدي في Cedars-Sinai التطورات في تعديل الخلايا الجذعية لتحويلها إلى خلايا كبد، كلى، قلب، رئة، دماغ، نخاع شوكي، أوتار، غضاريف وأنواع أخرى من الخلايا.

من خلال شراكة مستمرة مع ناسا، أطلق المعهد مجموعته الرابعة من تجارب الخلايا الجذعية إلى محطة الفضاء الدولية. يعمل الباحثون حاليًا على اختبار برمجة الخلايا الجذعية في بيئة الجاذبية المصغرة لتحويلها إلى خلايا قلب ودماغ جديدة.

الريادة العالمية في علاج السرطان

يطمح أي مريض يعاني من السرطان إلى التأكد من تلقيه أفضل رعاية ممكنة. يوفر أطباء وباحثو وممرّضو Cedars-Sinai المتميزون العلاج لأكثر من 60 نوعًا من أنواع السرطان. ويقدمون أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجيا المتطورة. يقوم علماء Cedars-Sinai بتطوير العلاجات المستقبلية للسرطان، بما في ذلك العلاجات المناعية التي تساعد الجهاز المناعي للجسم على مكافحة المرض والعلاجات المستهدفة التي تستخدم خلايا المريض لمكافحة السرطان بشكل أفضل.

الرعاية المتخصصة للمرضى الدوليين

بفضل أبحاثه الرائدة ورعايته المتخصصة، اكتسب Cedars-Sinai سمعة دولية متميزة وجذب العديد من المرضى من خارج الولايات المتحدة. لوس أنجلوس هي واحدة من أكثر المدن ثراءً وتنوعًا ثقافيًا على هذا الكوكب – وهي معروفة عالميًا بشواطئها ومتاحفها، ومعالمها السياحية مثل هوليوود وديزني لاند. ويقع Cedars-Sinai في بيفرلي هيلز، وسط مدينة لوس أنجلوس، ما يتيح سهولة الوصول إلى معالم المدينة الثقافية والسياحية.

يقول الدكتور هيثم حسون، الرئيس التنفيذي لـ Cedars-Sinai International، المسؤولة عن المرضى الدوليين والتعاون مع المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية خارج الولايات المتحدة: “نهتم بمرضى من أكثر من 100 دولة سنويًا، حيث يعاني الكثير منهم من حالات معقدة لا يمكن لأنظمة الرعاية الصحية في بلدانهم التعامل معها بعد.” وقال الدكتور حسون، “كل عام، يأتي الآلاف من المرضى إلى Cedars-Sinai من جميع أنحاء العالم”.

هذا العام، وللمرة الثانية على التوالي، نوّهت Global Healthcare Accreditation بمستشفى Cedars-Sinai لتقديمه أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمرضى الدوليين في الولايات المتحدة. يتوفر مستوى استثنائي من الرعاية الشخصية للمرضى الدوليين في مستشفى Cedars-Sinai، بما في ذلك المساعدة في السكن قصير أو طويل الأجل، وتذاكر الطيران، والنقل البري، ومراجعة الوثائق الطبية.

يضع أطباء مستشفى Cedars-Sinai خطط علاج فردية لجميع المرضى الدوليين، ويقدم موظفونا المتعددو اللغات الدعم والمشورة طوال دورة الرعاية الكاملة. في العام الماضي، افتتح مستشفى Cedars-Sinai صالة دولية، وهو مكان حيث يمكن للمرضى ومرافقيهم الاسترخاء في راحة. وتشمل غرفة هادئة للتأمل والصلاة بالإضافة إلى غرف مؤتمرات للاجتماعات والاستشارات، من بين وسائل الراحة الأخرى.

تغييرات كبيرة

يضيف الدكتور حسون: “تشهد الرعاية الصحية العالمية في القرن الحادي والعشرين تغييرات كبيرة، مع إنشاء مرافق جديدة في مناطق رئيسية مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية. نحن في Cedars-Sinai مستمرون في توسيع تعاوننا مع هذه المرافق حول العالم.”

افتتحت Cedars-Sinai مكاتب إقليمية جديدة في مكسيكو سيتي وسنغافورة، مع خطط لافتتاح المزيد في الإكوادور، قطر، ومناطق أخرى. كما تعتزم Cedars-Sinai الدولية افتتاح عيادتين في لندن في عام 2025، لتقديم خدمات رعاية أولية متخصصة ومتطورة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة معاً. ستقدم العيادات في منطقة لندن رعاية تخصصية أولية وخارجية عالية التخصيص وخدمات طب الكونسيرج في بيئة مرموقة مع خدمة متميزة.

يقول بنجامين سيو، مدير تطوير الأعمال العالمية في Cedars-Sinai الدولية، “من خلال مقابلة المرضى اينما كانوا، يمكننا ربطهم بمقدمي الرعاية المتخصصين لدى Cedars-Sinai، والمساعدة في تنسيق سفرهم الطبي إلى لوس أنجلوس أو تقديم استشارات الفيديو عن بعد”. “نحن نعمل على دعم الرعاية الصحية المحلية، وفي الوقت نفسه، نقدم أفضل تجربة ممكنة لأولئك القادرين على السفر إلى مركزنا الطبي في لوس أنجلوس”.

المريض محور الإهتمام

يواصل فريق المرضى الخبير في سيدر–سيناي السعي لتحقيق التميز في كل مستوى من مستويات خدمات الرعاية الصحية.

ويضيف الدكتور حسون: “تستمر شبكتنا العالمية في النمو، ويصل أطباؤنا وممرّضونا وباحثونا ومديرونا الخبراء الآن إلى الناس في جميع أنحاء العالم. ويمكنني أن أضمن أن هناك شيئًا واحدًا لن يتغير: المريض هو محور كل ما نقوم به. يمكن لكل من يأتي إلى Cedars-Sinai أن يثق في أنه سيحصل على رعاية صحية عالية الجودة من أشخاص مكرسون لرفاهيته وتقدمه”.