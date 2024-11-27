Cedars-Sinai… التميز في الرعاية الصحية

تم تسمية Cedars-Sinai Medical Center في قائمة الشرف للسنة التاسعة على التوالي في تصنيف “أفضل المستشفيات” السنوي الذي تصدره مجلة U.S. News & World Report كما تعادل أيضًا بالمركز الأول في كاليفورنيا. فالسمعة الرائدة والخدمات العالمية لمركز سيدارز- سيناي الطبي تجعله وجهة رئيسية للمرضى من جميع أنحاء العالم.

يضع تصنيف مجلة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت، مركز Cedars-Sinai الطبي ضمن أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة لناحية العديد من التخصّصات الطبية، بما في ذلك أمراض القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية، أمراض الجهاز الهضمي وجراحات الجهاز الهضمي، السكري والغدد الصماء، أمراض الأعصاب وجراحة الأعصاب، التوليد وأمراض النساء، جراحة العظام، وأمراض الرئة وجراحة الرئة.

الرعاية‭ ‬المتخصّصة‭ ‬للمرضى‭ ‬الدوليين

البحوث الرائدة والرعاية المتخصصة في Cedars-Sinai أكسبته سمعة دولية في التميز. كما أن موقعه في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في حي بيفرلي هيلز الجميل، يوفر للمرضى محيطًا غنيًا بالحياة الثقافية والفنية والموسيقى والأحداث الرياضية والمعالم الشهيرة والطقس الدافئ.الدكتور هيثم حسون، المدير التنفيذي لـ Cedars-Sinai إنترناشونال، والمسؤول عن المرضى الدوليين والتعاون مع المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية خارج الولايات المتحدة، قال: “كل عام، يأتي الآلاف من المرضى إلى Cedars-Sinai من جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “نحن نعالج مرضى من أكثر من 100 دولة سنويًا. الكثير منهم يحتاجون إلى العلاج لحالات معقدة لا تتمكن بَعد أنظمة الرعاية الصحية في بلدانهم الأصلية التعامل معها.”

هذا العام، وللمرة الثانية على التوالي، اعترفت المؤسسة العالمية للإعتماد الصحي Global Healthcare Accreditation بمركز Cedars-Sinai الطبي بتقديمه رعاية صحية ذات أعلى جودة للمرضى الدوليين في الولايات المتحدة. ويتوفر مستوى استثنائي من الرعاية الشخصية المخصّصة للمرضى الدوليين في Cedars-Sinai، بما في ذلك المساعدة في السكن القصير أو الطويل الأمد، وحجوزات الطيران، والنقل البري، ومراجعة الوثائق الطبية. يُنشئ أطباء Cedars-Sinai خطط علاج فردية لجميع المرضى الدوليين، ويقدم فريق متعدد اللغات الدعم والنصائح طوال دورة الرعاية الكاملة.

العام الماضي، افتتح المركز صالة استقبال للوافدين الدوليين، وهو مكان يمكن للمرضى ومرافقيهم الاسترخاء فيه براحة. تتضمن الصالة غرفة هادئة للتأمل والصلاة، بالإضافة إلى غرف اجتماعات واستشارات، وغيرها من المرافق.

قالت كريستينا خاتشادوريان، رئيسة خدمات الكونسيرج: “هدفنا هو دعم المرضى وعائلاتهم وجعلهم يشعرون بالراحة طيلة فترة رعايتهم. الدعم العاطفي أساسي للصحة العامة، ونريدهم أن يعرفوا أن لديهم فريقًا بجانبهم في كل الأوقات”. وتابعت: “أحيانًا تكون الأمور الصغيرة هي التي تُحدث فرقًا كبيرًا.”

تغييرات‭ ‬كبيرة

إٍعتبر‭ ‬الدكتور‭ ‬حسون‭ ‬أن‭ ‬“هناك‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين”،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬إنشاء‭ ‬مرافق‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬جديدة‭ ‬مثيرة‭ ‬للإعجاب‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬رئيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬وأوروبا‭ ‬الشرقية،‭ ‬وأميركا‭ ‬اللاتينية‭. ‬وبهذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يستمر‭ ‬Cedars-Sinai‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬ هذه‭ ‬المرافق‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬”

فمع افتتاح مكتب إقليمي في مكسيكو سيتي في عام 2023 وآخر في سنغافورة في وقت سابق من العام الحالي 2024، أصبح لـ Cedars-Sinai الآن مكاتب إقليمية عدة، والمزيد منها مخطط لإنشائه في الإكوادور، وقطر، وأماكن أخرى.

من جانبه قال بنجامين سيو، مدير تطوير الأعمال العالمية في Cedars-Sinai إنترناشونال: “من خلال الوصول إلى المرضى حيثما كانوا، يمكننا ربطهم بمقدمي الرعاية الخبراء في Cedars-Sinai ومساعدتهم في تنسيق رحلتهم الطبية إلى لوس أنجلوس، أو توفير استشارات فيديو عن بُعد”. وأشار “نحن نعمل على دعم الرعاية الصحية المحلية، وفي الوقت نفسه، توفير أفضل تجربة ممكنة لمن يستطيعون السفر إلى مركزنا الطبي في لوس أنجلوس.”

المريض محور اهتمامنا

يستمر فريق تجربة المرضى في سيدارز – سيناي في السعي لتحقيق التميّز في كل مستوى من مستويات خدمات الرعاية الصحية. وختم الدكتور حسون بالقول: “إنتشارنا العالمي يستمر في النمو، وأطباؤنا وممرّضونا وباحثونا ومديرونا الخبراء يصلون الآن إلى الناس في جميع أنحاء العالم. لكن أستطيع أن اؤكد أن شيئًا واحدًا لن يتغير وهو “أن المريض سيبقى في صميم كل ما نقوم به. يمكن لأي شخص يأتي إلى Cedars-Sinai أن يثق بأنه سيتلقى أعلى جودة من الرعاية الصحية من أشخاص مكرّسين لرعايته وتقدمه”.