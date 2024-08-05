افتتاح قسم لخدمات العلاج الطبيعي للرجال بمستشفى عائشة بنت حمد العطية التابع لمؤسسة حمد الطبية

أعلن مستشفى عائشة بنت حمد العطية التابع لمؤسسة حمد الطبية عن افتتاح قسم جديد للعلاج الطبيعي للمرضى الرجال في العيادات الخارجية، يوم 28 يوليو 2024، وذلك انطلاقًا من الحاجة المتزايدة لخدمات العلاج الطبيعي المخصصة والمتطورة في المنطقة الشمالية بدولة قطر، ويُمثل هذا القسم المرحلة الأولى من عملية التوسع والذي يعكس مدى التزام المؤسسة المستمر بتلبية احتياجات المرضى المتزايدة لخدمات العلاج الطبيعي المتخصصة في مختلف مناطق الدولة.

صرحت الدكتورة/ هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية قائلةً: “يُعد هذا الافتتاح خطوة حاسمة لتحسين خدمات إعادة التأهيل في المنطقة الشمالية من دولة قطر. يُسعدنا تقديم خدمات العلاج الطبيعي للذكور التي نعتبرها تقدمًا كبيرًا في التزامنا بتوفير الرعاية للمرضى. نهدف إلى تقديم رعاية مخصصة وعالية الجودة تساعد مرضانا على التعافي على أفضل وجه. نُخطط أيضًا لتنفيذ مزيد من التوسعات التي تتضمن خدمات إعادة تأهيل شاملة في المستقبل. نهدف إلى وضع معيار جديد لرعاية المرضى والصحة العامة في المنطقة من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات العلاج الطبيعي.

وأضافت الدكتورة/ هنادي قائلة: “يحرص فريقنا المتخصّص على تقديم خطط علاج مناسبة لعلاج مجموعة واسعة من حالات المرضى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15عامًا وما فوق، بما في ذلك تقديم الرعاية اللازمة للمرضى قبل جراحات العظام وبعدها، وكذلك معالجة الاضطرابات العضلية الهيكلية وكيفية التعامل مع الألم المزمن.”

سيحل القسم الجديد لخدمات العلاج الطبيعي المتطورة للمرضى الرجال في مستشفى عائشة بنت حمد العطية محل الخدمات الحالية المقدمة للمرضى الرجال في مستشفى الخور وسيتم التواصل مع جميع المرضى الحاليين لتزويدهم بكافة المعلومات لإحالتهم للقسم الجديد.

وبدوره قال الدكتور/ إبراهيم محمد فوزي حسن، المدير الطبي لمستشفى عائشة بنت حمد العطية: ” إن افتتاح قسم للعلاج الطبيعي للرجال في العيادات الخارجية بالمستشفى، يُمثل خطوة جوهرية نحو التزامنا بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومتاحة لجميع الأفراد في المجتمع، وسيسمح لنا هذا التوسع بتلبية احتياجات مرضانا بشكل أفضل من خلال تقديم خدمات رعاية مريحة وشاملة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى”.

وأوضحت السيدة/ رفعه العنزي، مديرة خدمات إعادة التأهيل وقائدة المشروع قائلةً: “جاءت الحاجة لإنشاء قسم العلاج الطبيعي للرجال مع تزايد الطلب على تلك الخدمة من قِبل المرضى من الرجال والذين تمثل نسبتهم حوالي 60 % من إجمالي المرضى، مما سيعزز إمكانية الوصول إلى الرعاية بشكل أفضل، وتقليل أوقات الانتظار للحصول على الخدمة، فضلًا عن تحسين جودة الرعاية وتعزيز رضا المرضى”.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات، يُرجى التواصل مع موظفي فريق خدمة العملاء “نسمعك” على الرقم (16060).