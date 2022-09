«يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» تصنّف مركز بايلور سانت لوكس الطبي ضمن أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة

مركز بايلور سانت لوكس الطبي هو مركز طبي أكاديمي للرعاية الرباعية يضم 881 سريرًا وهو مشروع مشترك بين كلية بايلور للطب وسانت لوكس هيلث. يقع المستشفى في مركز تكساس الطبي، وهو موطن لمعهد تكساس لأمراض القلب، وهو مؤسسة أبحاث وتعليم في أمراض القلب والأوعية الدموية تأسّست في عام 1962 من قبل الطبيب دينتون أ. كولي.

إنّ مركز بايلور سانت لوكس الطبي هو أوّل مستشفى في تكساس والجنوب الغربي يحصل على جائزة Magnet Recognition Program لتميّزه في مجال التمريض خمس مرات على التوالي من قبل مركز اعتماد الممرضين الأميركي. ويضم مركز بايلور سانت لوكس الطبي أيضًا ثلاثة مراكز طوارئ مجتمعية تقدم الرعاية للبالغين والأطفال في منطقة هيوستن الكبرى. تم تصنيف مركز بايلور سانت لوكس الطبي كأفضل مستشفى لعام 2022-23 من قبل شبكة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت.

وقد تم تصميم التصنيفات والتقييمات السنوية لأفضل المستشفيات، وهي اليوم في عامها الرابع والثلاثين، بهدف توفير الدعم لعملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات للمرضى وعائلاتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات مستنيرة مع أطبائهم حول مكان طلب الرعاية لخدمات محدّدة في المستشفى.

بالإضافة إلى تصنيفه كأفضل مستشفى، تم تصنيف مستشفى بايلور سانت لوكس كواحد من أفضل المستشفيات في التخصصات الستة التالية:

السرطان ( مركز دان إل . دانكان للرعاية الشاملة لمكافحة السرطان )

مركز دان إل دانكان للرعاية الشاملة لمكافحة السرطان أمراض وجراحة القلب ( معهد

معهد تكساس للقلب )

أمراض وجراحة الجهاز الهضمي

طبّ الشيخوخة

طب وجراحة الأعصاب

طب المسالك البولية .

حصل بايلور سانت لوكس أيضًا على تصنيفات “عالية الأداء” في أمراض وجراحة الرئة والإجراءات والحالات الطبية التالية: إصلاح تمدد الأوعية الدموية بالأبهر البطني، جراحة الصمام الأورطي، داء الانسداد الرئوي المزمن، جراحة سرطان القولون، السكري، النوبات القلبية، والقلب. جراحة المجازة التاجية، قصور القلب، الفشل الكلوي الحاد، جراحة سرطان الرئة، الالتهاب الرئوي، السكتة الدماغية، واستبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة.

قالت ليز يونغبلود، نائبة الرئيس الأولى ورئيسة العمليات في مستشفى سانت لوكس هيلث ورئيسة مركز بايلور سانت لوكس الطبي: “يعتبر التصنيف المستمرّ لمركز بايلور سانت لوكس الطبي كأفضل مستشفى من قبل “يو إس نيوز“ بمثابة شهادة على تفاني فرقنا السريرية الخبيرة في تقديم العلاجات المتقدمة التي تعزّز صحة مرضانا ورفاهيتهم. ويجب أن يدرك الناس في هيوستن وخارجها أنّ مركز بايلور سانت لوكس الطبي ملتزمٌ بتوفير رعاية عالية التخصص وعالية الجودة، بالإضافة إلى النتائج المرتبطة بذلك والتي يتوقعها المرضى ويستحقونها”.

وأضاف الدكتور بول كلوتمان، الرئيس والمدير التنفيذي والعميد التنفيذي لكلية بايلور للطب قائلاً: “اليوم في عامه الثامن، يواصل المشروع المشترك بين كلية بايلور للطب وسانت لوكس هيلث اعتبار نفسه شراكة استثنائية. كما يقوم مركز بايلور سانت لوكس الطبي بتقديم رعاية عالية الجودة ونتائج رائعة أثناء تدريب الجيل القادم من الأطباء والمهنيين الصحيين”.

وصرّح الدكتور دوج لوسون، الرئيس التنفيذي لسانت لوكس هيلث قائلاً: “بما أنّ مركز مركز بايلور سانت لوكس الطبي هو مركزنا الأكاديمي الرئيسي، يقدّم سانت لوكس هيلث رعاية متقدمة وأطباء ذات المستوى العالمي وأبحاث مكثفة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية معقدة. إنّه لشرف كبير أن تقوم شبكة “يو إس نيوز“ بتصنيفنا مرّة أخرى كأفضل مستشفى وتقديم رعاية قيّمة وعالية الجودة إلى هيوستن وخارجها”.

بالنسبة لتصنيفات وتقييمات 2022-23، قامت شبكة “يو إس نيوز“ بتقييم أكثر من 4500 مستشفى في الولايات المتحدة في 15 تخصصًا و20 إجراءً طبيًا وحالات مرضية. في المجالات المتخصصة الـ 15، تمّ تصنيف 164 مستشفى في تخصّص واحد على الأقل. تعتمد منهجيات أفضل المستشفيات من “يو إس نيوز“ في معظم مجالات الرعاية بشكل كبير على مقاييس موضوعية مثل معدلات البقاء على قيد الحياة والخروج من المستشفى المعدّلة حسب المخاطر، وحجم التمريض وجودته، من بين المؤشرات الأخرى المتعلقة بالرعاية. وقد تم إنشاء أفضل المستشفيات من قبل شبكة “يو إس نيوز“ معRTI International، وهي منظمة بحثية رائدة مقرّها حديقة مثلث البحوث Research Triangle Park في شمال كارولينا.

