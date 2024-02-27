وزير الصحة العامة تفتتح رسمياً مركز قطر لأبحاث السكري وإطلاق برنامج قطر للوقاية من السكري

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، رسمياً خلال شهر يناير 2024 مركز قطر لأبحاث السكري بمؤسسة حمد الطبية؛ كما تم إطلاق برنامج قطر للوقاية من السكري الذي يعتبر برنامج البحوث الأكبر على مستوى المنطقة للوقاية من السكري.

تم تصميم برنامج قطر للوقاية من السكري أو تأخير بداية مرض السكري من النوع الثاني بين المواطنين والمقيمين في دولة قطر كشراكة بين القطاع العام، وبتمويل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار والنظام الصحي الأكاديمي التابع لمؤسسة حمد الطبية؛ وتبلغ مدة البرنامج 5 سنوات. كما تم تقديم مساهمات نوعية للبرنامج من قبل وزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجامعة قطر، ووايل كورنيل للطب – قطر، وجامعة حمد بن خليفة من خلال معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، والجمعية القطرية للسكري. سيؤدي مركز قطر لأبحاث السكري دوراً مهماً في معالجة التحديات الصحية المتعلقة بالسكري حيث يستضيف المركز برنامج الوقاية من السكري الرائد في المنطقة بهدف تطوير مسار يرتكز على الشخص بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني وسبل مكافحة المرض، فضلاً عن تمكين المجتمع من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتغيير السلوكيات، والحد من مخاطر المرض، وتحسين الصحة العامة للأفراد. يقع مركز قطر لأبحاث السكري في حرم مؤسسة حمد الطبية في الدوحة بجوار مركز الجراحة التخصصي، حيث أنه مجهز بالعديد من غرف الفحص والإجراءات الطبية ويعمل به حوالى 30 باحث مساعد، وأطباء، ومنسقين للأبحاث إذ أن جميعهم يعملون على إطلاق برنامج قطر للوقاية من السكري.

سيتم اختيار المشاركين في البحث (المرضى) من خلال البرنامج الوطني لفحص مرض السكري والذي يتم تنفيذه من قِبل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لصالح استراتيجية قطر الوطنية للسكري، إذ سيتم استدعاء ما يقارب 40,000 شخص كجزء من تنفيذ هذه المبادرة، ومن المتوقع أن يتم تسجيل 4000 شخص للمشاركة.

قال الدكتور جاسم السويدي، رئيس الشؤون العلمية والأكاديمية والتدريسية بمؤسسة حمد الطبية: “يقود التجارب السريرية الأربعة التي يعمل عليها برنامج قطر للوقاية من السكري عدد من باحثي المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض التابع للنظام الصحي الأكاديمي بمؤسسة حمد الطبية، حيث يتم تمويل هذا البحث بصورة مشتركة من قِبل النظام الصحي الأكاديمي لتوضيح كيفية دعم المعهد لأبحاث مرض السكري في قطر”.

من جانبه قال البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، مدير برنامج قطر للوقاية من السكري، إن البرنامج سيعمل على تطوير مسار يرتكز على الشخص بالنسبة لمرض السكري من النوع الثاني وسبل مكافحة المرض. وأضاف: “يعمل فريق مركز قطر لأبحاث السكري على تحديد العوامل الوراثية والجزيئية المصاحِبة للمرحلة التي تسبق الإصابة بمرض السكري للمساعدة في تحديد الأفراد الأكثر عرضة لخطر الإصابة والاستفادة من التدخل المبكر، حيث سيقوم برنامج قطر للوقاية من السكري بإجراء أربع تجارب سريرية والتركيز على النتائج مثل الحد من سكري الحمل، والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني ومحاولة تقليصه، والرعاية المتمركزة على الفرد”.

مرض السكري هو حالة مزمنة قد تبدأ بصمت أي من دون ظهور أعراض ، ولكن يمكن أن تتطور إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها وإدارتها بوقت مبكر وصحيح .ويعد المرض سبباً رئيسياً لفقدان البصر والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية على مستوى العالم وفي المنطقة، كما أنه يشكل عامل خطر في حالات مرض الزهايمر والخرف.