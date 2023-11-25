وزير الصحة العامة تشارك في مؤتمر قطر الدولي الثالث لطب الشيخوخة والخرف

شهدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حفل افتتاح مؤتمر قطر الدولي الثالث لطب الشيخوخة والخرف. ورافق سعادتها في الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة في جمهورية العراق، وعدد من كبار الشخصيات حيث يؤكد حضورها على التزام دولة قطر بتطوير الرعاية الصحية، لا سيما في مجال طب الشيخوخة ورعاية الخرف.

استضاف المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف والذي تديره إدارة طب الشيخوخة والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية، بمشاركة أكثر من 800 متخصص من مؤسسات الرعاية الصحية المحلية والدولية، لمناقشة سبل التصدي للتحديات والاحتياجات العالمية المتزايدة لتطوير رعاية صحية متناسبة مع كبار السن.

تناول البرنامج العلمي للمؤتمر مناقشات واسعة النطاق حول آخر الأبحاث الدولية القائمة على الأدلة، فضلاً عن خيارات التشخيص والعلاج لإدارة متلازمات الشيخوخة ورعاية الأفراد المصابين بالخرف. وسلّط الضوء على أهمية الرعاية المتكاملة ومتعددة التخصصات لكبار السن، مع تعزيز جدول الأعمال الاستراتيجي للشيخوخة الصحية والتي تهدف إلى تشجيع تبني نمط حياة أفضل في الحياة المبكرة لدعم الرفاه العام في وقت لاحق من الحياة. ويشمل هذا اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي، والمحافظة على النشاط البدني، وإجراء فحوصات صحية منتظمة، وإدارة الإجهاد، والمحافظة على الاتصال الاجتماعي، والمشاركة في الأنشطة التي تعزز الوظيفة المعرفية.

الدكتورة هنادي الحمد، رئيس المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف ونائب رئيس الرعاية المطولة وإعادة التأهيل وطب الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية، أعربت عن سعادتها بالنتائج الإيجابية للمؤتمر. وقالت: “مع استمرار خضوع السكان لتحولات ديموغرافية وتزايد الشيخوخة، فإنه من المهم بالنسبة لنا معالجة التحديات والفرص بشكل استباقي. تتماشى الأجندة الاستراتيجية للشيخوخة الصحية مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر لسكان أكثر صحة وسعادة. كما يعتبر التعليم عنصر مهم في دعم هذه الأجندة التي كانت الدافع لهذا المؤتمر”.

وأعربت الدكتورة هنادي عن امتنانها للدعم الهائل الذي تلقته وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وأضافت: “لعبت وزارة الصحة دوراً أساسياً في تطويرنا للخطة الوطنية للخرف، التي أطلقناها في عام 2018 ونعمل حاليا على الإصدار الثاني المقرر نشره العام المقبل. كذلك، نعمل عن كثب مع شركائنا في الرعاية الأولية لتوسيع عيادات الذاكرة، التي طورها قسم طب الشيخوخة والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية، في المراكز الصحية في جميع أنحاء قطر لتسهيل الوصول إلى المرضى الأكبر سناً حيث تهدف هذه العيادة إلى منع وإدارة الانخفاض في القدرة الجوهرية، والتي تشير إلى القدرات البدنية والعقلية التي يحتاجها الناس ليكونوا متنقلين ومستقلين وللمساهمة في مجتمعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، نحن نخطط لتوسيع عيادات اضافية لبرنامج الرعاية المتكاملة لكبار السن في مراكز الرعاية الأولية في المجتمع بعد نجاح عيادة الرعاية المتكاملة لكبار السن التجريبية التي أطلقناها في وقت سابق من هذا العام”.

وكان المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية قد عقد ورشة عمل سابقة للمؤتمر يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أكتوبر حول تعزيز الشيخوخة الصحية، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وممثلي منظمة الصحة العالمية. وتتماشى هذه الورشة مع ميثاق الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية (2021-2030) والبرنامج التعاوني للشيخوخة الصحية، والتي تعمل كمنصة مخصصة لتعزيز الشراكات عبر مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة بهدف الدفاع عن مفهوم الشيخوخة الصحية.