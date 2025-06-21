هنري فورد هيلث: رعاية تتخطى الحدود، وتقود مستقبل الرعاية الصحية حيث يلتقي الابتكار بالرحمة

تأسست مجموعة “هنري فورد هيلث” ذات الشهرة العالمية في عام 1915 على يد رائد صناعة السيارات الأسطوري هنري فورد، فأحدثت تحولًا جذريًا في تقديم الرعاية الصحية بالولايات المتحدة. بفضل إرثها الممتد لقرن من الابتكار، أصبحت “هنري فورد هيلث” مركزًا رائدًا للرعاية الطبية المتخصصة، والأبحاث المتطورة، والشفاء الذي يضع المريض في صلب اهتمامه، مُرَحِباً بالمرضى من أنحاء العالم كافة.

رعاية متكاملة… تفانٍ مطلق… الخيار الموثوق في الرعاية الصحية

هنري فورد هيلث هو عبارة عن مركز طبي أكاديمي رائد ضمن ولاية ميشيغان وخارجها حيث يقوم بتقديم مجموعة متكاملة من الرعاية الصحية بدءًا من خدمات الرعاية الأولية والوقائية وصولاً إلى العلاج المتقدم في مجالات السرطان، وجراحة القلب، والأعصاب، وجراحة العظام، وزراعة الأعضاء. كما يقدم رعاية افتراضية، ورعاية صحية منزلية، ومراكز غسيل الكلى، وخدمات صيدلانية شاملة، ورعاية للعيون وغيرها بهدف تقديم تجربة سلسة تتمحور حول المريض.

يعمل في “هنري فورد هيلث” أكثر من 50,000 عضو فريق، بما يزيد عن 10,000 طبيباً وباحثاً و15,000 ممرضاً، مما يجعله من بين أكبر أصحاب العمل في ميتشيغان. ويتصدر كذلك في مجالات ثلاثة التعليم الطبي والبحث العلمي، حيث يقوم بتدريب أكثر من 6,000 طالباً ومتدرباً سنويًا، كما يجري ما يزيد عن 3,000 مشروعاً بحثياً، ويُصنف ضمن أفضل ثلاث مؤسسات في الولاية من حيث التمويل من المعاهد الوطنية للصحة (NIH).

بقيادة الرئيس التنفيذي روبرت جي. ريني، تشرف المجموعة على إدارة أكثر من 550 موقعًا، بما في ذلك 13 مستشفى للرعاية الحرجة و3 مرافق متخصصة بالصحة السلوكية. “هنري فورد هيلث” يتجاوز كونه مجرد مقدّم للرعاية الصحية، إنه شريك دائم في رحلة كل مريض عبر تقديم رعاية شخصية، قائمة على العلم، ومبنية على التعاطف والرحمة.

الرسالة والرؤية: حياة الإنسان في صميم كل إنجاز

الرساله: التميز في علم وفن الرعاية الصحية لتحسين حياة الفرد

الرؤية: الشريك الموثوق به في مجال الصحة، وفي صدارة مقدمي الرعاية القائمة والقيِّمة على مستوى الدولة.

ركائز التميز

الرحمة: نقدم تجربة صادقة لكل مريض، وعضو، ولبعضنا البعض.

الابتكار المتواصل: نسعى باستمرار لتحقيق ما هو ممكن من خلال البحث، والتعليم، والتميز السريري والتشغيلي.

معيار الجودة العالمي: نقدم ما يتجاوز التوقعات.

المساواة الصحية للجميع: نضمن وصولاً كريمًا ومحترمًا للرعاية الصحية لكل فرد، بغض النظر عن ثقافته.

الإنجاز: نلتزم بتحقيق أفضل النتائج كوننا روادا في الأمان، والفعالية من حيث التكلفة، لضمان صحة مجتمعنا بأسره

بنية تحتية عالمية المستوى: نظام صحي بلا حدود

13 مستشفى بما في ذلك مستشفى هنري فورد الرائد، وهو مركز طبي أكاديمي رئيسي.

أكثر من 550 مركزًا للعيادات الخارجية والتخصصات في جميع أنحاء ميشيغان.

تحالف أكاديمي مع كلية العلوم الصحية بجامعة ولاية ميشيغان.

هنري فورد للابتكارات: مركز عالمي لتكنولوجيا الرعاية الصحية وتطوير الأجهزة الطبية.

تشمل العلاجات المتقدمة المتوفرة

العلاج الجيني.

علاج الخلايا التائية CAR T-cell.

CAR T-cell. جاما نايف (الجراحة الإشعاعية التجسيمية).

الطب الشخصي (الطب الدقيق).

الجراحة الروبوتية.

مراكز التميز

معهد هنري فورد للسرطان.

معهد القلب والأوعية الدموية.

معهد العلوم العصبية.

معهد جراحة العظام والطب الرياضي.

معهد زراعة الأعضاء – يشمل جميع زراعات الأعضاء الصلبة، نخاع العظم، وزراعة الأمعاء.

معهد جراحة المسالك البولية.

البحث، التعليم الطبي والتدريب

أكثر من 150 مليون دولار في جوائز البحث السنوية.

3000 مشروعاً بحثياً يجري تنفيذها في الوقت الحالي.

مشروعاً بحثياً يجري تنفيذها في الوقت الحالي. أكثر من 400 تجربة سريرية قائمة.

تدريب سنوي لأكثر من 7,000 متخصصاً، بما في ذلك أكثر من 1300 طالب طب وأكثر من 2000 مقيماً ومتدرباً.

خدمات المرضى الدوليين: رعاية تمتد للعالم

يُرحب هنري فورد هيلث بالمرضى الدوليين الباحثين عن خبرة طبية متقدمة، ويوفر لهم فريقًا متخصصًا متعدد اللغات يضمن خدمة ممتازة وشاملة. تشمل هذه الخدمات:

الاستشارات الافتراضية والآراء الطبية الثانية.

المساعدة في الحصول على التأشيرات وتوجيه رعاية شخصية.

إمكانية الوصول إلى التجارب السريرية والعلاجات عالية الدقة.

دعم السفارات والسلطات الصحية.

خدمات الترجمة الفورية، ومنسقي الرعاية، وطاقم تمريضي متخصص في تقديم التوجيه والدعم لتسهيل وصول المريض إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها.

التخصصات الرئيسية للمرضى الدوليين

طب الأورام (بما في ذلك العلاج الدقيق للسرطان).

جراحة القلب والأوعية الدموية المعقدة.

طب وجراحة الأعصاب.

زراعة الأعضاء.

جراحة العظام والعمود الفقري.

الجراحة الروبوتية المتقدمة والجراحة

طفيفة التوغل.

الجوائز، الاعتمادات والثقة العالمية

تصنيف ®Magnet للتميز التمريضي.

ختم الاعتماد الذهبي من اللجنة المشتركة (Joint Commission).

أعلى التصنيفات من قِبل (U.S. News & World Report).

تصنيف “A” من ليبفروغ (Leapfrog) لسلامة المرضى.

معترف به عالميًا لنتائجه السريرية المتطورة.

حائز على جائزة مالكولم بالدريج الوطنية للجودة (Malcolm Baldrige National Quality Award)، من أرقى الجوائز للتميز في الأداء، وهي جائزة رئاسية تُقدم سنويًا للمنظمات الأميركية من قِبل مكتب رئيس الولايات المتحدة.

الأثر المجتمعي: الشفاء يبدأ من المنزل

نستثمر سنويًا أكثر من 500 مليون دولار في صحة المجتمع، التعليم، والمساواة لزيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، دعم الفئات المحرومة، وتحسين النتائج الصحية بشكل عام. لدينا برامج رائدة في تحقيق العدالة الصحية والحد من الفوارق في معالجة الأمراض المزمنة، صحة الأمهات، وسهولة الحصول على الرعاية الصحية. نسعى كذلك للوصول إلى المجتمعات عبر العيادات المتنقلة وتقديم التوعية الصحية والرعاية والتثقيف الصحي مباشرة حيث يحتاجها الناس.

لماذا تختار هنري فورد هيلث؟

نحن في هنري فورد هيلث نقدم أكثر من مجرد رعاية طبية؛ نحن وجهة للأمل، ونستند إلى:

أكثر من 110 سنوات من الخبرة.

خبراء معترف بهم عالميًا.

تكنولوجيا متقدمة ورعاية شخصية.

رحلة علاجية دولية سلسة.

الأولوية القصوى للحفاظ على كرامة المريض وإنسانيته، والاحترام التام لكل فرد نقدم له الخدمات الطبية.

مستقبل الصحة: رؤية جريئة لعام 2025 وما بعده

في عام 2024، أطلق هنري فورد هيلث مبادرة تحويلية بقيمة 3 مليارات دولار تحت عنوان “مستقبل الصحة” في منطقة نيو سنتر في ديترويت. في جوهرها، توسعة جديدة لمستشفى هنري فورد بمساحة مليون متر مربع، تعيد تعريف الحرم الجامعي للرعاية الصحية الأكاديمية.

يشمل هذا المشروع الرائد تطويرًا سكنيًا بالشراكة مع ديترويت بيستونز (فريق كرة السلة المحترف بالمدينة) ومرفقًا بحثيًا متطورًا مع جامعة ولاية ميشيغان. وبدعم خيري قدره مليون دولار، سيضم أيضًا Shirley RyanAbilityLab ذو الشهرة العالمية ومعهد Nick Gilbert لأبحاث الورم الليفي العصبي.

مجموعة هنري فورد الطبية: الابتكار في العمل

مع أكثر من 10,000 طبيباً وباحثاً ومقدم رعاية متقدم، تعد مجموعة هنري فورد الطبية رائدة وطنية في التميز السريري والابتكار.

فمنذ عام 1915، شكّلت المجموعة تقدمًا في رعاية السرطان، والعلوم العصبية، وزراعة الأعضاء، ورعاية القلب وذلك لخدمة المرضى في جميع أنحاء العالم.

البحث والتعليم: النهوض بالعلم، تدريب القادة

يدعم هنري فورد هيلث أكثر من 3,000 مشروعاً بحثياً قائماً و400 تجربة سريرية. في عام 2023 وحده، تم الحصول على أكثر من 151 مليون دولار من تمويل الأبحاث. يتم تدريب أكثر من 7,000 بما في ذلك 1,300 طالباً و2,000 مقيماً ضمن هنري فورد هيلث كل عام.

امتداد عالمي وشراكات دولية

يمتد تأثير هنري فورد هيلث في جميع أنحاء العالم من خلال مستشفيات معترف بها في الهند والشرق الأوسط. وهو يطور الابتكار من خلال شراكات تكنولوجية عالمية ومبادرات صحية في أكثر من 15 دولة تركز على دعم الأبحاث والمبادرات المستدامة.

ابتكارات هنري فورد: من الاكتشاف إلى التأثير

تأسس معهد هنري فورد للابتكار في عام 2012 بهدف دفع عجلة التسويق التجاري للحلول الصحية الجديدة. يربط المعهد الاكتشافات السريرية بالتطبيقات الواقعية حول العالم، محققًا أكثر من 50 اتفاقية تجارية، ويمتلك 225 براءة اختراع قائمة، وست شركات ناشئة.

إسماعيل أبو شيخة

يسرني جدًا أن أعلن عن انضمامي إلى هنري فورد هيلث بمنصب مدير تطوير الأعمال الدولية. كان هذا القرار سهلًا للغاية، فكلما تعمقت في معرفتي بـ “هنري فورد هيلث”، ازداد إلهامي برسالتهم والتزامهم بتقديم رعاية تتمحور حول المريض والابتكار. إنه لشرف عظيم أن أكون جزءا من مركز طبي رائد، يقدم بعضا من أكثر العلاجات المتقدمة والمتاحة اليوم، بما في ذلك العلاج الجيني، علاج الخلايا التائية (CAR T-cell)، جاما نايف (الجراحة الإشعاعية التجسيمية)، زراعة الأعضاء الصلبة والخلايا الجذعية ونخاع العظم، وغيرها الكثير من الإجراءات الرائدة.

بالإضافة إلى ذلك، يسعدني أن أشارككم أن العديد من أطبائنا المشهورين وممرضينا الرائعين وموظفينا السريريين يتميّزون بالتنوع الكبير ويشتركون في القيم والثقافة نفسها. أتطلع إلى إعادة التواصل مع شركائنا الكرام في الشرق الأوسط ومواصلة تعزيز هذه العلاقات الهامة. أنا متحمس حقًا لهذا الفصل الجديد ولفرصة المساهمة في منظمة عالمية المستوى.