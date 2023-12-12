منصة سي 37 توفر للأطباء الزائرين والمقيمين في الإمارات حلولاً مبتكرة للعمل بدوام جزئي وتتابع عملياتهم التشغيلية لتمكينهم من تقديم أفضل رعاية صحية

المساحة الطبية الأولى من نوعها في الإمارات نجحت خلال العام الماضي بمضاعفة عدد الأطباء العاملين فيها ثلاث مرات مع توفير خدمات 14 طبيباً زائراًمن أنحاء العالم لتواكب متطلبات القطاع الصحي

تسعى مدينة دبي الطبية منذ انطلاقها في عام 2002 إلى مواصلة مسار التطور المستدام الذي يمتد 21 عاماً مدفوعةً بهدفها في أن تصبح وجهة عالمية رائدة في قطاع الرعاية الصحية من قلب دبي. وانطلاقاً من سعيها إلى مواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتوفير حلول متميزة ومبتكرة، أطلقت مدينة دبي الطبية في عام 2021 منصة سي 37، لتكون مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تديرها مدينة دبي الطبية بهدف تمكين مفهوم “الرعاية الطبية بلا حدود” ومنح الأطباء الزائرين من خارج دولة الإمارات والأطباء العاملين فيها فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام جزئي.

يتماشى إطلاق منصة سي 37 مع أهداف مدينة دبي الطبية الرامية إلى تعزيز منظومتها الصحية لتلبية احتياجات القطاع الصحي في الإمارات، من خلال توفير حلول استثمارية مبتكرة في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة دبي الطبية في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وتسعى المنصة إلى استقطاب المواهب الطبية من جميع أنحاء العالم للارتقاء بآفاق تقديم الخدمات الطبية في الدولة، بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بشأن التميّز في مجال العلوم الصحية المتقدمة والرعاية الصحية.

ونجحت منصة سي 37 في غضون عامين من إطلاقها باستقطاب عدد كبير من الأطباء الزائرين من داخل الدولة وخارجها من شتى التخصصات الطبية، والذين قدّموا خلاصة خبراتهم للمجتمع المحلي ضمن بيئة إكلينيكية مبتكرة ومستقلة. وتتيح المنصة لأعضائها حجز مساحة العمل الخاصة بهم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، وتقوم بمتابعة العمليات التشغيلية للأطباء لتمكينهم من التركيز على تقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية، وتحرص على دعمهم في توسيع أعمالهم وتطويرها بمنحهم باقة متنوعة من المزايا التي تلبي جميع احتياجاتهم، بما يشمل توفير فرق الإدارة والتمريض وتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات والتراخيص، عدا عن فرصة الاستفادة من شبكة مستشفيات وعيادات مدينة دبي الطبية.

وتعليقاً على الموضوع، قال علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سلطة مدينة دبي الطبية: “يتخطى التزامنا بدعم القطاع الصحي مفهوم الرعاية الصحية التقليدي، حيث نسعى إلى تقديم حلول مبتكرة وتوفير وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية ومركزاً متكاملاً لأفضل الخدمات الطبية لتحقيق مكانة تنافسية متقدمة لدبي على مستوى العالم. ينسجم إطلاق منصة سي 37 مع هذه المنهجية من خلال توفير حلول مبتكرة ومتنوعة لدعم الاستثمار الصحي في دبي ودولة الإمارات والمنطقة على حد سواء. وتتمتع منصة سي 37 بموقع استراتيجي في قلب مدينة دبي الطبية التي توفر منظومة متكاملة لأعمال القطاع الطبي، ما يسهم في تزويد الأطباء بشبكة واسعة لإحالة المراجعين والتعاون مع ما يزيد على 160 عيادة ومستشفى في مدينة دبي الطبية”.

وأثمرت الميزات التي تتمتع بها منصة سي 37 عن نجاحها خلال عام 2023 بمضاعفة عدد الأطباء الذين يزاولون مهنتهم انطلاقاً منها بواقع ثلاث مرات ليصل عدد الأعضاء إلى 28 طبيباً، من بينهم 14 خبيراً دولياً، والذين قاموا بـ 5,619 إجراء طبي.

من جانبه قال الدكتور محمد الباز مدير منصة سي 37: “يسرّنا أن نكون المنصة الطبية الأولى والوحيدة من نوعها في دولة الإمارات والتي تمنح مزايا متكاملة وغير مسبوقة للأطباء الزائرين، بما يشمل خدمات ومساحات عمل طبية مشتركة متطورة ومخصصة وبكلفة مناسبة وتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات والتراخيص وإضافةً إلى الخصومات على شبكة خدمات التشخيص والمختبرات ودعم حلول تكنولوجيا المعلومات وإمكانية تعديل كل خدمة حسب الطلب بما يتماشى مع احتياجات كل طبيب إلى جانب تخصيص فريق مؤهل من طواقم تمريض وإداريين يقومون بجميع العمليات اللازمة، فضلاً عن منح جميع الأطباء تأمين مهني طبي. ويسرّنا أن تحتضن المنصة مجموعة متنوعة من الاختصاصات، بما فيها التغذية والجراحة والعلاجات التجميلية والأشعة التداخلية والطب الرياضي ومجال الأمراض العصبية. وتمنح الأطباء فرصة تقديم خدماتهم لأوسع شريحةٍ ممكنة وتوسعة شبكة علاقاتهم المهنية. كما تسهم المنصة بتمكين الكفاءات الإماراتية المتخصصة في مختلف المجالات الطبية عبر تبادل المعارف ومشاركة الخبرات”.

وتسعى منصة سي 37 إلى دعم محفظة السياحة العلاجية في دبي من خلال توفير خدمات خيرة الأطباء من أنحاء العالم في دولة الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي. وتحتضن المنصة اليوم 14 طبيباً عالمياً زائراً من ألمانيا وهونج كونج والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان والمملكة المتحدة، ما يمنحها القدرة على الارتقاء بسوية الخدمات المقدمة للمرضى في الدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور وليد أشقر، جراح التجميل المعتمد من المجلس الألماني، والعضو في منصة سي 37: “تمنحني منصة سي 37 فرصة تقديم خدماتي للمرضى في دبي والإمارات وفق أعلى المعايير، إلى جانب مواصلة عملي في المملكة العربية السعودية وألمانيا. وتقدم المنصة مزايا عديدة ودعماً غير مسبوق للأطباء العاملين فيها، بما يجعلها وجهة متكاملة ومبتكرة تقدم أفضل أشكال الدعم لي كطبيب زائر في دولة الإمارات”.

وفي سياق جهودها لتعزيز الدعم المقدم لأعضائها، وقّعت منصة سي 37 اتفاقيات عديدة، بما في ذلك مذكرة تفاهم مع المستشفى الكندي التخصصي، لتمكين استفادة المستشفى من مساحات العمل لديها، وتوفير المرافق المجهزة في المستشفى الكندي التخصصي أمام الجراحين المسجلين في المنصة. ويتيح ذلك لأطباء المستشفى الذين لا يمتلكون عياداتٍ خاصة من استقبال مرضاهم في منصة سي 37، بمقابل ذلك سيتيح المستشفى الكندي التخصصي للجرّاحين العاملين في المنصة فرصة إجراء عملياتهم في مرافقها.

كما تم توقيع اتفاقية بين سي 37 ومستشفى قرقاش، والتي تشمل تعاوناً متبادلاً يجعل مستشفى قرقاش جزءاً من شبكة مقدمي الخدمات التابعة للمنصة وإمكانية إحالة أطباء إليها.

وبدوره قال الدكتور بيار مجدلاني، استشاري طب الأطفال وأمراض الرئة والربو عند الأطفال والعضو في منصة سي 37: “يسرني الانضمام إلى عضوية سي 37 لأنها تقدم مفهوماً جديداً ومبتكراً يمنحني فرصة التركيز على منح الأطفال رعاية صحية عالية الجودة ورفع الوعي حول مختلف القضايا الصحية، ولا سيما في ظل التسهيلات والمزايا العديدة التي تقدمها المنصة للعمل وسط بيئة طبية مناسبة فضلاً عن فرص التعاون مع مختلف المرافق والمستشفيات المرموقة في المنصة”.

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